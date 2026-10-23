Mientras muchos disfrutan de una relación sana y feliz donde ambos crecen a la par, se complementan y no anulan sus capacidades, del otro lado están aquellos que solo han tenido malas experiencias que los han marcado y por lo que han dejado de creer que son capaces de vivir una historia inolvidable y optan por la soledad. Y es que en algunos casos el problema no está en uno, sino en quien se elige como compañero y, en esa línea, el psicoanalista y filósofo Erich Fromm, dejó una impactante frase dentro de su obra “El arte de amar” (1956). Hoy te explico al detalle lo que quiso decir con: “amar significa comprometerse sin garantías, entregarse totalmente con la esperanza de producir amor en la persona amada”.
El amor es un compromiso sin garantías
Con esta frase explica que el amor verdadero no es un intercambio comercial ni un sentimiento pasivo que “nos pasa”, sino una decisión consciente, activa y valiente. Erich Fromm destaca la idea de comprometerse sin garantías, ya que amar implica dar el paso de vincularse a otra persona sin saber si serás correspondido, si la relación durará o si saldrás herido. No existe un contrato ni una seguridad asegurada.
El autor también plantea el entregarse totalmente, abrirse de forma genuina, mostrando la propia vulnerabilidad sin poner condiciones ni barreras defensivas, sin retenerse ni calcular por miedo a perder.
El amor es como un acto de fe
Fromm señala que el amor es una fuerza generadora (un “poder que produce amor”). Al amar de forma activa, madura y desinteresada, se crea un terreno fértil para que el otro también responda con amor, aunque ese resultado nunca se pueda exigir ni obligar. Quien teme arriesgarse o exige certezas absolutas, en realidad tiene miedo de amar.
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