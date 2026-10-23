Fromm define el amor maduro como una actividad productiva y un acto de dar, no de recibir o poseer al otro. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Fromm define el amor maduro como una actividad productiva y un acto de dar, no de recibir o poseer al otro. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
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Mientras muchos disfrutan de una relación sana y feliz donde ambos crecen a la par, se complementan y no anulan sus capacidades, del otro lado están aquellos que solo han tenido malas experiencias que los han marcado y por lo que han dejado de creer que son capaces de vivir una historia inolvidable y optan por la soledad. Y es que en algunos casos el problema no está en uno, sino en quien se elige como compañero y, en esa línea, el psicoanalista y filósofo Erich Fromm, dejó una impactante frase dentro de su obra “El arte de amar” (1956). Hoy te explico al detalle lo que quiso decir con: “amar significa comprometerse sin garantías, entregarse totalmente con la esperanza de producir amor en la persona amada”.

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Amar no es retenerse ni calcular por miedo a perder, sino abrirse de forma genuina. (Foto: Ludovic Delot / Pexels)
Amar no es retenerse ni calcular por miedo a perder, sino abrirse de forma genuina. (Foto: Ludovic Delot / Pexels)
/ LUDOVIC DELOT

El amor es un compromiso sin garantías

Con esta frase explica que el amor verdadero no es un intercambio comercial ni un sentimiento pasivo que “nos pasa”, sino una decisión consciente, activa y valiente. Erich Fromm destaca la idea de comprometerse sin garantías, ya que amar implica dar el paso de vincularse a otra persona sin saber si serás correspondido, si la relación durará o si saldrás herido. No existe un contrato ni una seguridad asegurada.

El autor también plantea el entregarse totalmente, abrirse de forma genuina, mostrando la propia vulnerabilidad sin poner condiciones ni barreras defensivas, sin retenerse ni calcular por miedo a perder.

Hay que tener confianza profunda en la propia capacidad de amar y en el carácter del otro. (Foto: Jean-Daniel Francoeur / Pexels)
Hay que tener confianza profunda en la propia capacidad de amar y en el carácter del otro. (Foto: Jean-Daniel Francoeur / Pexels)

El amor es como un acto de fe

Fromm señala que el amor es una fuerza generadora (un “poder que produce amor”). Al amar de forma activa, madura y desinteresada, se crea un terreno fértil para que el otro también responda con amor, aunque ese resultado nunca se pueda exigir ni obligar. Quien teme arriesgarse o exige certezas absolutas, en realidad tiene miedo de amar.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú). Escribo sobre temas de interés en EE.UU., bienestar personal y salud mental.

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