Para muchos solo basta con que el sentimiento esté presente y olvidan que es como la jardinería, si dices querer una flor pero olvidas regarla, no demuestras que lo que sientes sea real. En días en donde muchas parejas afrontan diversos problemas y no todos logran encontrar el camino para mantenerse juntos, es bueno recordar una de las frases más poderosas de Erich Fromm, en su libro ‘El arte de amar’. El autor plantea que “el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos”, algo que hace reflexionar sobre la importancia de cuidar, involucrarse y trabajar por quien se tiene al lado o se ve despertar todos los días. Aquí te brindo más detalles.

El amor no es un sentimiento pasivo

Erich Fromm define el amor como una actividad y una decisión, no como un afecto espontáneo o un simple arrebato emocional. Destaca que no se trata de una emoción pasiva en la que simplemente “caemos”, sino una práctica consciente, activa y deliberada orientada al bienestar de otra persona.

Y es que no basta con sentir afecto, sino que es necesario cuidar, involucrarse activamente en proteger, nutrir el desarrollo, autonomía, bienestar y trabajar por ese compañero/a de vida.

No basta con "sentir" afecto; amar implica hacer, cuidar, involucrarse y trabajar por la otra persona. (Foto: Kate Andreeshcheva / Pexels)

El amor maduro debe ejercitarse

En una relación de pareja es necesario responder a las necesidades físicas y emocionales de alguien más y el amor auténtico desea que el ser amado se desarrolle y florezca por su propio bien y según su propia individualidad, no para satisfacer las necesidades o egos de quien ama. Aquí juega un papel clave el respetar la individualidad y acompañar manteniendo cada uno su propia identidad y autonomía.

Fromm define el amor como una actividad y una decisión, no como un afecto espontáneo o un simple arrebato emocional. (Foto: Sergey Romanenko / Pexels)

Pero Erich Fromm también habla de la importancia de entrelazar cuatro elementos claves que deben ejercitarse:

Cuidado: la preocupación activa por la vida y el crecimiento del otro (como quien riega una planta).

la preocupación activa por la vida y el crecimiento del otro (como quien riega una planta). Responsabilidad: un acto totalmente voluntario de respuesta ante las necesidades, expresadas o no, del otro.

un acto totalmente voluntario de respuesta ante las necesidades, expresadas o no, del otro. Respeto: la capacidad de ver a la persona tal como es, reconociendo su individualidad sin pretender cambiarla.

la capacidad de ver a la persona tal como es, reconociendo su individualidad sin pretender cambiarla. Conocimiento: profundizar más allá de la superficie para comprender el mundo interior de la otra persona.

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