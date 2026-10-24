En el día a día, de seguro te toca tratar con diversas personas que tienen un sentido desproporcionado de su propia importancia y que en el trabajo o centro de estudios muestran una necesidad de atención y admiración excesivas. Muchas veces es imposible dejar de convivir con ellas pero, ¿qué pasa si esa persona que tiene una marcada falta de empatía hacia los demás es tu pareja? El psicoanalista Erich Fromm tiene una amplia selección de frases sobre las relaciones y hoy te traigo una que sienta las bases necesarias para tener éxito en el romance: “La condición principal para el logro del amor es la superación del propio narcisismo”. Aquí te explico al detalle lo que significa.

Dejar de lado el narcicismo

Con esta frase de su obra ‘El arte de amar’, Erich Fromm quiere decir que para amar de verdad a otra persona es necesario salir de nuestro propio centro, dejar de ver el mundo solo desde el “yo” y ser capaces de reconocer la realidad y las necesidades del otro como igualmente importantes.

El amor verdadero no nace de la consigna infantil de "te amo porque te necesito". (Foto: Laura Oliveira / Pexels)

Desde el punto de vista del narcisismo, la persona solo experimenta como real lo que existe en su interior y todo lo demás carece de valor, pero aquí el autor plantea lo contrario, que es la objetividad, que debemos entenderla como la capacidad de ver a la otra persona tal como es, separando su realidad de nuestros propios deseos, proyecciones y temores.

Para Erich Fromm, el amor no es un simple arrebato emocional pasivo, sino una facultad activa que requiere disciplina, concentración, paciencia, fe y, principalmente, dejar de estar atrapado en el propio ego.

Si una persona está encerrada en su narcisismo, no puede ver al otro tal como es. (Foto: Breno Cardoso / Pexels)

El salto hacia la objetividad y al amor maduro

Si una persona está encerrada en su narcisismo, no puede ver al otro tal como es, sino solo como una proyección de sus propios deseos, miedos o carencias. Por eso, el autor plantea que amar requiere “objetividad”, que es la capacidad de ver a la otra persona tal como es, separada de nuestra propia fantasía sobre ella, y poder respetar su integridad e individualidad. Así se establece la capacidad madura de conectar con el otro desde una posición de generosidad y entrega.

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