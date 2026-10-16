Una relación de pareja sana no es solo aquella en la que no hay peleas y respeto mutuo, sino también en donde la comunicación es honesta, hay confianza, ambas personas se sienten seguras, libres y valoradas. A esto también se suma el valorar la individualidad, ya que querer a alguien no significa perder la propia identidad y se fomenta que cada miembro mantenga sus amistades, pasatiempos y espacios a solas. Esto es apoyado por el psicoanalista Erich Fromm, quien planteó que “resulta paradójico en el amor que dos seres se hagan uno y a la vez sigan siendo dos”. Aquí te explico al detalle lo que significa una de sus frases más poderosas.

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La paradoja del amor explicada por Erich Fromm

Cuando dos personas deciden estar juntas, su mundo se convierte en un solo mundo: el del amor. El famoso psicoanalista quiso explicar en su obra ‘El arte de amar’ que el amor auténtico combina la unión profunda con el respeto a la individualidad. Es aquí donde aparece una paradoja: en una relación sana, las dos personas comparten su esencia, intimidad y proyectos, creando un “nosotros” y sintiendo una genuina comunión y deben seguir siendo dos. Amar no significa perder la propia identidad, disolverse en el otro o volverse dependiente. Cada persona conserva su mente, sus deseos, su espacio y su libertad.

El equilibrio entre la unión y la individualidad es la base de una relación de pareja sana (Foto: Anna Pou / Pexels)

Además, Erich Fromm critica el “amor simbiótico” (donde uno absorbe al otro o ambos pierden su autonomía). Para él, el verdadero amor permite que cada uno crezca y sea él mismo sin dejar de estar conectado.

El experto también destaca que solo quien es capaz de sostener su propia individualidad y estar solo de forma plena puede amar verdaderamente a otra persona.

La individualidad evita la codependencia. (Foto: Lilen Diaz / Pexels)

Contraste con la unión simbiótica

En el amor maduro donde hay unión sin pérdida de individualidad, la persona logra una conexión profunda que supera el aislamiento humano, pero sin borrar su propia identidad, integridad o autonomía.

Aquí es donde se marca una diferencia con la relación simbiótica (donde uno de los dos pierde su independencia o se somete al otro), ya que el amor verdadero permite que cada miembro crezca por separado mientras comparten un proyecto común.

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