En un mundo que muchas veces se rige solo por lo material, el dinero y los regalos costosos como verdadera señal de amor, el psicoanalista Erich Fromm pensaba todo lo contrario y en 1956 lo hizo saber en su obra ‘El arte de amar’. Hoy te traigo una poderosa frase de su autoría en la que explica que dar la vida no significa necesariamente un sacrificio extremo, sino compartir lo que está vivo en el interior de cada uno como la alegría, comprensión, interés, humor, entre otras expresiones y manifestaciones de vitalidad. Aquí te explico al detalle lo que quiso expresar con: “¿Qué le da una persona a otra? Le da a sí mismo, lo más precioso que tiene, le da su vida”
El amor no significa morir por el otro
Con esta frase de su obra clásica, el también psicólogo quiere explicar que el amor verdadero no es una transacción económica ni un sacrificio doloroso, sino la entrega activa de nuestra propia vitalidad. Eso sí, aclarando que “dar su vida” no implica un martirio o un sacrificio trágico, sino compartir aquello que te hace estar vivo: tu alegría, tu interés, tu comprensión, tu conocimiento, tu humor o incluso tu tristeza.
Y es que Erich Fromm refuerza la idea del acto de dar como abundancia y critica la idea capitalista o consumista de que “dar” es empobrecerse o quedarse con menos. Para él, quien es capaz de dar es porque posee una gran riqueza interior; dar es la máxima expresión de fortaleza y vitalidad.
El amor es enriquecimiento mutuo sin afán de control
Al ofrecer lo mejor de tu ser a otra persona, no te debilitas, sino que exaltas y realzas tu propio sentimiento de vida, al mismo tiempo que haces florecer al otro.
Así se refuerza que el acto de dar es, en sí mismo, una dicha profunda porque no se da para recibir algo a cambio como en un contrato comercial.
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