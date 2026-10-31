¿Alguna vez te pusiste a pensar que tus hábitos, energía y mentalidad en el trabajo o las metas diarias que tienes se trasladan directamente a tu relación de pareja? Hoy te traigo una nueva frase del psicoanalista Erich Fromm en su obra ‘El arte de amar’ que expone algo que muchos pasan por alto. En esta nota te explico lo que quiso expresar el autor con “si uno no es productivo en otros aspectos, uno tampoco es productivo en el amor”.

La productividad como fuerza vital

Para Erich Fromm esto significa que el amor no es un sentimiento aislado ni un refugio pasivo, sino una actitud activa y una facultad de la personalidad entera. Es decir, si te sientes estancado, frustrado o improductivo en tu día a día (trabajo, estudios, finanzas), es muy probable que esa frustración la lleves a casa.

La frase también se entiende de esta manera: cuando estás abrumado por no cumplir con tus metas, tu mente no está “presente” con tu pareja. Estás físicamente ahí, pero pensando en lo que dejaste de hacer.

Si te sientes estancado, frustrado o improductivo en tu día a día, es muy probable que esa frustración la lleves a casa y a tu relación. (Foto: Timur Weber / Pexels)

El amor es una sola orientación del carácter

Este sentimiento requiere energía, intensidad, paciencia, coraje y disciplina. Si una persona es apática, estéril o conformista en su trabajo, en sus intereses intelectuales, en su relación consigo misma o en su trato con la sociedad, difícilmente podrá tener la fuerza interior necesaria para amar de forma madura a otra persona.

El amor requiere energía, intensidad, paciencia, coraje y disciplina. (Foto: Vera Arsic / Pexels) / Branislav Kapetanovic

Para el autor, no se puede ser alguien vacío, pasivo o destructivo en el resto de la vida y, de pronto, transformarse en un ser plenamente amoroso y creativo solo dentro de una pareja. Y es que una relación sana requiere de comunicación, planificar citas, resolver conflictos y si te cuesta ser constante u organizado en tus proyectos personales, es probable que también suceda al momento de cultivar tu relación.

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