Sus frases no solo explorar el amor, las relaciones, la cultura del consumo o capitalismo, sino que también brindan lecciones vitales para la sociedad. Hoy te traigo una nueva reflexión del psicoanalista Erich Fromm donde habla de uno de los males del ser humano: la avaricia. Para referirse a un circulo vicioso en el que siempre se quiere más y más, él argumenta que “la avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo eterno por satisfacer la necesidad sin ni siquiera alcanzar satisfacción”. Aquí te explico al detalle su pensamiento.

El pozo sin fondo y el miedo al futuro

Erich Fromm explica con esta frase que la avaricia no es un deseo que se pueda saciar, sino un estado psicológico vacío en el que la persona busca llenar una carencia interna acumulando bienes externos, riquezas o posesiones materiales mucho más allá de lo necesario para la supervivencia básica y el bienestar personal.

La avaricia se define también como negarse a ayudar económicamente a familiares o personas necesitadas, aun teniendo recursos sobrantes. (Foto: yanalya / Magnific)

Aquí es donde aparece el pozo sin fondo que simboliza que no importa cuánto dinero, poder o posesiones adquiera el individuo; el apetito de la avaricia nunca se llena. Cada logro material solo genera el deseo de obtener más.

A esto se suma el miedo al futuro. Desde su teoría de la personalidad (específicamente el carácter acumulador), Fromm señala que el avaricioso vive con temor a la desprotección; por ello guarda y atesora como un mecanismo de defensa frente a un mundo que percibe como hostil o incierto.

La avaricia se describe como una conducta de apego excesivo a los objetos o al dinero, a menudo impulsada por una búsqueda profunda de control o de falsa seguridad. (Foto: Magnific)

El agotamiento vital también aparece con la avaricia

En lugar de traer paz o seguridad, la búsqueda constante consume la energía física, mental y emocional de la persona, atrapándola en un ciclo de esfuerzo perpetuo.

Expertos como Erich Fromm también destacan que la avaricia promete felicidad a través del tener, pero ignora el ser. Como los bienes materiales no pueden resolver vacíos existenciales, la persona vive insatisfecha de manera crónica, confundiendo la acumulación con plenitud.

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