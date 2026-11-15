A pesar de las décadas transcurridas, las frases compartidas por el psicoanalista Erich Fromm se mantiene vigentes hasta las fechas. Sus palabras intentan transmitir importantes significados respecto a la salud mental. En la cita de hoy, nos explica sobre cómo la incertidumbre puede ser el desencadenante para desplegar todas las capacidades. A continuación, te explicaré más sobre “La búsqueda de la certeza bloquea la búsqueda del significado. La incertidumbre es precisamente la condición que impulsa al hombre a desplegar sus capacidades”.

“La búsqueda de la certeza bloquea la búsqueda del significado...”

Los seres humanos queremos tener todo bajo control, saber lo que pasará y evitar cualquier tipo de riesgo en el camino. Al estar aferrados a la seguridad, evitamos nuevas experiencias que nos pueden brindar momentos felices o aprendizajes.

Por temor a la equivocación, nos mantenemos en un lugar seguro, pero sin explorar lo que realmente nos apasiona. Encontrar el “significado” exige estar abiertos a la duda y aceptar que no tenemos todas las respuestas.

El deseo de tener todo bajo control solo ocasiona que la persona se mantenga en su "zona de confort". (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Anna Avilova

“La incertidumbre es precisamente la condición que impulsa al hombre a desplegar sus capacidades.”

Erich Fromm nos invita a cambiar la forma en que percibimos los momentos difíciles o desconocidos de la vida. La incertidumbre suele ser considerado como una amenaza, pero, aplicando la objetividad, se trata de una idea errónea.

Es precisamente cuando aparece la duda o un problema inesperado que despierta nuestras distintas habilidades y las aplicamos para encontrar distintas soluciones con el propósito de seguir mejorando. Ante lo incierto, nuestra mente puede volverse más creativa, nos adaptamos con facilidad y desarrollamos paciencia.

Tienes que cambiar la perspectiva de la incertidumbre. Puede ser el motor para lograr grandes cosas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En términos simples, no tenemos que huir de los momentos en que no tenemos todas las respuestas; al contrario, debemos aceptarlos y visualizarlos como una oportunidad de crecimiento. Es el motor que nos empuja a superarnos.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .