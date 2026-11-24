BARCELONA.- Los españoles están llamados a las urnas el domingo para unas elecciones generales en las que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, busca contener a los candidatos conservador y de ultraderecha para lograr otro mandato.

El principal rival de Sánchez es el conservador Alberto Núñez Feijóo, mientras que Santiago Abascal, de extrema derecha, aspira a convertirse en la llave de la gobernabilidad para Núñez Feijóo y dar paso a una coalición de derechas.

A continuación, lo que hay que saber sobre los principales candidatos.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, aplaude durante un acto electoral en Alcorcón, a las afueras de Madrid, el 15 de noviembre de 2026. (AP Foto/Manu Fernández, archivo) / Manu Fernandez

Sánchez lidera gobiernos progresistas desde 2018

Pedro Sánchez, del Partido Socialista, ha liderado el gobierno de España desde 2018, lo que lo convierte en uno de los dirigentes europeos que más tiempo lleva en el cargo.

Con su imagen cuidada y su dominio del inglés, se ha convertido en uno de los favoritos del movimiento progresista mundial.

Ha adoptado posturas firmes contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contra la guerra entre Washington e Israel contra Irán, así como frente a las operaciones militares de Israel en Gaza. Se ha mantenido firme en sus políticas favorables a la migración en medio de un clima generalizado de rechazo a los migrantes en el mundo desarrollado. Ha supervisado durante varios años la gran economía que más ha crecido en Europa, pero eso no ha ayudado a mitigar el enfado por el aumento de los costos de la vivienda.

Sánchez, de 54 años, es un candidato combativo que ha superado a adversarios dentro y fuera de su partido y ha desafiado repetidamente los pronósticos, lo que le ha valido una reputación de maestro del escape en el ámbito político.

El ejemplo más reciente de su olfato electoral fue en 2023, cuando su Partido Socialista sufrió un duro revés en las elecciones autonómicas. En lugar de lamerse las heridas, al día siguiente sorprendió al país con la convocatoria de elecciones generales, y basó su campaña en el temor a la entrada de la ultraderecha en el gobierno. La audaz jugada funcionó, y los votantes le permitieron seguir en el cargo tras formar otra coalición de izquierdas.

Ahora, este economista de formación afronta el que podría ser su mayor desafío. Lo persiguen las causas judiciales relacionadas con la corrupción que implican a uno de sus exministros y a altos cargos de su partido, así como a su esposa —quien niega haber cometido irregularidades.

El destino de Sánchez dependerá muy probablemente no solo de la movilización socialista, sino también de que un grupo de partidos más pequeños a su izquierda tenga un desempeño mejor del que indican las encuestas, que pronostican que perderán votos.

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llega a un estudio de televisión antes de un debate televisado con el presidente del gobierno, el líder del Partido Socialista Pedro Sánchez, en Madrid, España, el 19 de noviembre de 2026. (AP Foto/Manu Fernández, archivo) / Manu Fernandez

Feijóo se presenta como un gestor sensato de centro-derecha

Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, es un funcionario de carrera convertido en político que ha evitado los grandes escándalos y se proyecta como un gestor de centro-derecha sensato, moderado y eficaz.

Conocido a nivel nacional por su segundo apellido, Feijóo ganó elección tras elección en Galicia durante los 13 años en los que gobernó el noroeste rural del país. Pese a ser una región menos desarrollada, Galicia tiene una larga tradición de producir políticos de peso, como el dictador del siglo XX Francisco Franco y el expresidente Mariano Rajoy, quien dirigió España desde 2011 hasta 2018 —la última vez que el Partido Popular estuvo al frente del gobierno.

Feijóo, de 65 años, quiere reducir las regulaciones gubernamentales y bajar los impuestos y, como Sánchez, es partidario de la Unión Europea. Si gana, se espera que vuelva a tender puentes con Estados Unidos e Israel.

Asumió el liderazgo del partido a tiempo para encabezarlo en las anteriores elecciones generales, pero no logró sacar a Sánchez de la Moncloa. Esto supone que sobre sus hombros recae la presión de estar a la altura del amplio apoyo que el Partido Popular ha mantenido desde entonces.

Aunque el discreto Feijóo puede quedar eclipsado por sus rivales, está al frente de la afinada maquinaria electoral del Partido Popular, arraigada en la capital, Madrid, así como en muchas provincias rurales de España.

Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, a su llegada a un mitin en Madrid, el 13 de noviembre de 2026, en el primer día de la campaña para las elecciones generales en España. (AP Foto/Francisco Seco, archivo) / Francisco Seco

Abascal y Vox aspiran a un rol en una coalición de derechas

Con barba y un físico fornido en sus trajes a medida, Santiago Abascal representa a la derecha populista global que irradia una dureza machista, y su candidatura podría garantizar que Feijóo cuente con una coalición para gobernar.

Abascal, de 50 años, es del País Vasco, en el norte de España. Como muchos políticos del espectro político español, su ideología ultranacionalista se moldeó en respuesta a la violencia del grupo separatista ETA, que se disolvió en 2018.

La primera etapa de su carrera política fue como militante de base del Partido Popular, antes de sumarse al grupo que fundó Vox a finales de 2013. Asumió rápidamente el liderazgo y desde entonces ha mantenido un control firme del partido.

Su ideología encaja en el movimiento más amplio de la derecha populista, presente desde Estados Unidos hasta Europa. Es un firme defensor de Israel y ha criticado con dureza la postura de España con Sánchez hacia ese país. Quiere recortar la normativa gubernamental para las empresas y reducir impuestos, y es un admirador declarado del presidente argentino Javier Milei.

Igual que él, Abascal arremete contra las causas progresistas, incluido el pensamiento feminista, mientras minimiza el cambio climático. Vox no es abiertamente hostil a la Unión Europea, a diferencia de otros partidos europeos de extrema derecha, pero culpa a la inmigración de las dificultades causadas en España por el incremento del costo de la vida.

Los partidos de ultraderecha como Vox no han formado parte del gobierno estatal desde el retorno de la democracia tras la muerte de Franco en 1975. Después de perder escaños en las elecciones de 2023, Vox busca un repunte que le otorgue la fuerza necesaria para exigir ministerios como socio menor en lo que Abascal espera que sea el gobierno triunfal de Feijóo.

Partidos pequeños podrían ser clave en una votación ajustada

Los votantes de derechas que consideran a Vox demasiado moderado pueden optar por “Se Acabó la Fiesta”, el vehículo político de un influencer de extrema derecha en

redes sociales.

En el otro extremo del espectro, las disputas internas impidieron que los partidos progresistas reconstruyeran una coalición electoral que ayudó a la izquierda a mantenerse en el poder en 2023. Esta vez, el Frente Amplio competirá con Podemos por los votantes más inclinados a la izquierda. Eso perjudicará las perspectivas de ambos, así como las opciones de Sánchez de reeditar su coalición.

También hay partidos tradicionales que se centran en influir en cómo las políticas y las leyes afectan a sus territorios. Estos partidos regionalistas de Cataluña, País Vasco, Galicia y las Islas Canarias podrían desempeñar un papel clave en la formación de una coalición de gobierno si los resultados son ajustados.

Los temas clave de las elecciones generales en España

Golpeado por la crisis de la vivienda, cercado por varios frentes internos y desfavorecido por las encuestas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se juega un nuevo mandato en las elecciones de este domingo.

Estos son los temas clave de estos comicios.

La crisis de la vivienda

Aficionado a las jugadas políticas arriesgadas, el dirigente socialista de 54 años anunció las elecciones a principios de octubre después de que el Congreso rechazara un paquete de medidas destinado a atajar la crisis de la vivienda.

Los decretos eran la respuesta del Gobierno a la ola de protestas desatada tras el desalojo forzado del apartamento donde vivía desde hacía siete décadas Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

Las protestas incluyeron una acampada en la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, que se prolongó hasta principios de noviembre.

Como otros países europeos, España afronta un fuerte encarecimiento de los alquileres y de la compra de vivienda.

Sánchez, que finalmente pudo hacer aprobar a principios de noviembre medidas para facilitar el acceso a la vivienda, tratará de capitalizar el domingo el descontento generado por esta crisis.

Las tragedias ferroviarias

En menos de un año, España sufrió dos tragedias ferroviarias en su red de trenes de alta velocidad, la segunda del mundo después de la de China.

En enero, 46 personas murieron en la colisión de dos trenes en Andalucía. Y en octubre, otras 69 perdieron la vida cuando un tren embistió por detrás a otro que estaba detenido, reavivando las dudas sobre el mantenimiento de la red ferroviaria y la seguridad de los pasajeros.

El Gobierno de Sánchez ha sido objeto de duras críticas por el accidente de Urda, tras el cual dimitió su ministro de Transportes.

El drama migratorio en Ceuta

Desde la entrada masiva de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio a Ceuta, centenares de personas continúan viviendo en campamentos en este enclave norafricano español de unos 80.000 habitantes.

El rey de España, Felipe VI, realizó el 13 de octubre una visita a Ceuta, la primera desde que ascendió al trono en 2014, donde dijo que esa ciudad -cuya soberanía reclama Marruecos- es “parte irrenunciable” de España.

Sánchez, quien a contracorriente de otros países europeos mantiene un discurso de apertura hacia la inmigración, ha recibido muchas críticas por su manejo de esta crisis.

Desde octubre, las islas Canarias, frente a la costa de África occidental, afrontan un repunte de las llegadas irregulares. En seis semanas han llegado más de 17.000 personas, casi el mismo número que en todo el año pasado (17.788).

El peso de la extrema derecha

Las encuestas sitúan al Partido Popular (PP, derecha), principal formación de la oposición, por delante de los socialistas, aunque sin mayoría absoluta.

En ese escenario, la extrema derecha de Vox, actual tercera fuerza política y en ascenso según los sondeos, podría convertirse en árbitro de la gobernabilidad.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirma que desea “gobernar en solitario”, pero dice que no va a “demonizar” a Vox, dejando abierta la puerta a negociar con ellos. Ambos partidos dirigen juntos varias regiones.

Si se concreta esa alianza, sería la primera vez que la extrema derecha llegue al gobierno español desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

De su lado, Sánchez necesitaría, para gobernar, reeditar sus acuerdos con varios partidos de izquierda radical, actualmente de capa caída.

Los escándalos de corrupción

El principal desgaste político de Sánchez procede de los tribunales, por una serie de escándalos de corrupción en su entorno cercano.

Su esposa, Begoña Gómez, afrontará un juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y dos antiguos colaboradores clave en la dirección del Partido Socialista también se sentarán en el banquillo por corrupción.

A ello se suma la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, una de las figuras más influyentes del socialismo español y aliado político de Sánchez.

El PP y Vox han hecho campaña contra el “Gobierno corrupto”, convirtiendo estas elecciones en un referéndum sobre Sánchez.