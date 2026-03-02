El martes 3 de marzo de 2026 el cielo nos regalará un impresionante eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre, visible desde Europa, América y Asia. En España, el espectáculo astronómico comenzará durante la madrugada, ofreciendo un momento único para los amantes del cosmos. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, tiñendo el satélite natural de un tono rojo intenso que conquista las redes y despertando la curiosidad de todo el mundo, particularmente de los aficionados a la astronomía.

Si te preguntas a qué hora empieza el eclipse lunar 2026, la fase penumbral comenzará alrededor de las 2:45 a. m. (horario peninsular español), mientras que la totalidad será visible cerca de las 4:30 a. m., alcanzando su punto máximo minutos después. En Estados Unidos, la Luna de Sangre podrá verse en varias zonas del país durante la noche del 2 de marzo, dependiendo del huso horario. Plataformas de streaming y canales especializados como NASA TV y YouTube Space transmitirán el eclipse en vivo, ideal para quienes prefieran disfrutarlo online.

Para quienes aman los eventos astronómicos, este eclipse lunar total 2026 será uno de los momentos más esperados del año. Capturar las mejores fotos, compartirlas en redes y vivir cada fase del fenómeno es una experiencia mágica. Puedes seguir la transmisión del eclipse lunar en vivo desde España o Estados Unidos, con detalles de cada etapa y comentarios de expertos. ¡Prepárate con anticipación y no te pierdas la oportunidad de ver brillar la Luna de Sangre en todo su esplendor!

En marzo se producirá un eclipse lunar total que teñirá la Luna de un tono rojizo durante 58 minutos. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿A qué hora inicia el eclipse lunar total del 3 de marzo 2026? Horario oficial en España

Para seguir la Luna de Sangre del 3 de marzo de 2026, ten en cuenta estos horarios globales en Tiempo Universal Coordinado (UTC), que puedes usar como referencia desde Estados Unidos: la penumbra empieza a las 08:44 UTC, la parcialidad a las 09:50 UTC y la totalidad comienza a las 11:04 UTC, alcanza su máximo a las 11:33 UTC y termina a las 12:03 UTC.

Convertido a la Costa Este de EE. UU., esto equivale aproximadamente a 6:04–7:02 a. m. del 3 de marzo, con el máximo alrededor de las 6:33 a. m., mientras que en la Costa Oeste ocurre más temprano en la noche local. Donde la Luna esté baja hacia el horizonte oeste, es posible que se ponga antes de que termine la fase total, por lo que conviene empezar a mirar unos 30 minutos antes del inicio de la totalidad.

España peninsular en marzo está en CET (UTC+1), así que esos instantes corresponderían aproximadamente a 09:44, 10:50 y 12:04–13:03 hora peninsular, con máximo sobre las 12:33, aunque en la práctica la Luna está por debajo del horizonte y no se ve. Canarias va una hora por detrás (UTC), pero el resultado es el mismo: el eclipse transcurre con la Luna ya oculta para el archipiélago.

¿Qué se verá del eclipse lunar total del 3 de marzo 2026 desde España?

Aunque el evento global es un eclipse lunar total, España no tendrá una visión completa de la Luna de Sangre, sino de un eclipse visible al atardecer. En la España peninsular, el eclipse comienza sobre las 3:50 p. m., alcanza su máximo alrededor de las 5:39 p. m. y termina hacia las 7:28 p. m., siempre en hora peninsular; en Canarias hay que restar una hora.

Las primeras fases transcurren con el cielo aún claro, por lo que el tramo realmente observable empieza cuando la Luna sale por el horizonte este, cerca de la puesta de Sol. Desde España se apreciará sobre todo un oscurecimiento sutil de parte del disco lunar, más cercano a un eclipse penumbral/ parcial que a una Luna de Sangre roja intensa.

WASHINGTON DC (ESTADOS UNIDOS), 03/03/2026.- A diferencia de un eclipse solar, el eclipse lunar total de marzo de 2026 podrá observarse de forma segura a simple vista, sin gafas especiales. FOTO DE ASTRONOMIA.IGN.ES / ASTRONOMIA.IGN.ES

¿Cómo ver el eclipse lunar total del 3 de marzo 2026 en vivo desde EE. UU. y España?

Quienes vivan en Estados Unidos podrán ver el eclipse a simple vista siempre que la Luna esté sobre el horizonte durante la ventana de totalidad, sin necesidad de telescopio ni filtros especiales. Es recomendable buscar un lugar con horizonte oeste despejado (playas, azoteas, miradores) y seguir las horas locales indicadas por servicios especializados que detallan el inicio, máximo y fin del eclipse para cada ciudad.

Para ver la Luna de Sangre desde España o si el tiempo no acompaña, desafortunadamente no bastará con levantar la mirada al firmamento sino que uno deberá acceder a las transmisiones en vivo organizadas por medios científicos y de divulgación.

TL, DR; Datos clave para ver el eclipse lunar total del 3 de marzo 2026

El eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 tiene su fase de totalidad entre las 11:04 y las 12:03 UTC, con punto máximo a las 11:33 UTC, lo que se conoce popularmente como Luna de Sangre. En hora del Este de Estados Unidos (ET), la totalidad va aproximadamente de 6:04 a 7:02 a. m., aunque en buena parte de la Costa Este la Luna se pondrá mientras aún está eclipsada. En España peninsular, el máximo del eclipse se produce sobre las 5:39 p. m. del 3 de marzo, ya cerca de la puesta de Sol, y lo que se verá desde allí es sobre todo la fase final del fenómeno.