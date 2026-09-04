Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido entre Real Madrid vs. Real Betis por la jornada 4 de LaLiga 2026-206 desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido entre Real Madrid vs. Real Betis por la jornada 4 de LaLiga 2026-206 desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027, Real Betis recibe al Real Madrid hoy, viernes 4 de septiembre en un duelo que marcará el inicio de una nueva fecha del fútbol español y que se jugará en el Estadio La Cartuja de Sevilla desde las 14:00 horas PER/ECU/COL, 13:00 horas MEX, 16:00 horas ARG/CHI. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde México, Estados Unidos, España y otros países del mundo.

El equipo de Manuel Pellegrini buscará reaccionar después de sufrir su primera derrota del campeonato, mientras que el Real Madrid llega con pleno de victorias y la misión de sostener su arranque perfecto.

Conoce los canales de TV abierta, cable y streaming online para ver el partido entre Real Betis vs. Real Madrid en vivo por la jornada 4 de LaLiga desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)
Conoce los canales de TV abierta, cable y streaming online para ver el partido entre Real Betis vs. Real Madrid en vivo por la jornada 4 de LaLiga desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa

¿A qué hora juega Real Betis vs. Real Madrid HOY 4 de septiembre?

Real Betis recibe a Real Madrid este viernes 4 de septiembre, por la jornada 4 de LaLiga 2026/27. El pitazo inicial está programado para las 21:00 en España peninsular, equivalente a las 19:00 UTC, en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

País o zonaHora del partido
España (peninsular)21:00
Islas Canarias20:00
México (CDMX)13:00
Costa Rica13:00
Guatemala13:00
El Salvador13:00
Honduras13:00
Nicaragua13:00
Panamá14:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Perú14:00
Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.)15:00
Venezuela15:00
Bolivia15:00
República Dominicana15:00
Puerto Rico15:00
Chile15:00
Paraguay16:00
Argentina16:00
Uruguay16:00
Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro)16:00
Reino Unido20:00
Portugal20:00
Marruecos20:00
India00:30
Japón04:00
Australia (Sídney/Melbourne)05:00
  • El duelo comienza a las 2:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, por lo que coincide con una franja de alta actividad de audiencia deportiva en la región.
  • En México y Centroamérica —incluyendo Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua— se juega desde la 1:00 p. m.; en Panamá la cita es a las 2:00 p. m.sofascore+1
  • Para la audiencia del Cono Sur, el partido arranca a las 4:00 p. m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y el horario de Brasilia, mientras que en Chile será a las 3:00 p. m.
  • En Estados Unidos, el horario es 3:00 p. m. ET en ciudades como Miami, Nueva York y Washington; para la costa oeste corresponde a las 12:00 p. m. PT.
  • El encuentro abre la jornada 4 y se disputa en el Estadio La Cartuja, no en el Benito Villamarín. La ficha oficial de LaLiga confirma la fecha, la sede y el horario de las 21:00 en España.

¿Qué canal transmite Real Betis vs. Real Madrid EN VIVO por TV abierta y Online?

Real Betis recibe al Real Madrid este viernes 4 de septiembre de 2026, por la fecha 4 de LaLiga EA Sports. El partido se juega a las 21:00 en España / 14:00 en Perú, Colombia y Ecuador, en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

País o regiónTV abiertaTV por cable / operadorStreaming online
PerúNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
ColombiaNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
EcuadorNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
ChileNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
ArgentinaNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
UruguayNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
Bolivia, Paraguay y VenezuelaNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
EspañaNoM+ LALIGA (dial 54 de Movistar; 110 de Orange), M+ LALIGA HDR (Movistar 440; Orange 111) y LaLiga TV BarMovistar Plus+
MéxicoNo confirmadoSky SportsIzzi Go, según disponibilidad de la suscripción Sky
Estados UnidosNoESPN DeportesESPN+; también figura disponible mediante Fubo, sujeto al plan contratado
CentroaméricaNo confirmadoSky SportsDepende del operador y paquete local
BrasilNo confirmadoCazéTV en YouTube, según la guía internacional publicada
  • En Perú: la alternativa principal es ESPN por televisión de paga o Disney+ Plan Premium por internet. El pitazo inicial está previsto para las 2:00 p. m.
  • No hay una señal de TV abierta confirmada para Perú y la mayor parte de Sudamérica; el encuentro forma parte de la oferta de ESPN/Disney+.
  • En España: se emite por Movistar LALIGA, incluido M+ LALIGA (dial 54 de Movistar) y la versión HDR (dial 440). También estará habilitado para clientes de Movistar Plus+, según el paquete contratado.
  • En Estados Unidos: la cobertura está programada por ESPN Deportes y ESPN+, con opciones adicionales listadas en Fubo.
  • El encuentro corresponde a la jornada 4 de LaLiga 2026/27 y se disputará en el Estadio La Cartuja, no en el Benito Villamarín.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC