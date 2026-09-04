Por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027, Real Betis recibe al Real Madrid hoy, viernes 4 de septiembre en un duelo que marcará el inicio de una nueva fecha del fútbol español y que se jugará en el Estadio La Cartuja de Sevilla desde las 14:00 horas PER/ECU/COL, 13:00 horas MEX, 16:00 horas ARG/CHI . Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde México, Estados Unidos, España y otros países del mundo.

El equipo de Manuel Pellegrini buscará reaccionar después de sufrir su primera derrota del campeonato, mientras que el Real Madrid llega con pleno de victorias y la misión de sostener su arranque perfecto.

Conoce los canales de TV abierta, cable y streaming online para ver el partido entre Real Betis vs. Real Madrid en vivo por la jornada 4 de LaLiga desde La Cartuja. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega Real Betis vs. Real Madrid HOY 4 de septiembre?

Real Betis recibe a Real Madrid este viernes 4 de septiembre, por la jornada 4 de LaLiga 2026/27 . El pitazo inicial está programado para las 21:00 en España peninsular, equivalente a las 19:00 UTC, en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

País o zona Hora del partido España (peninsular) 21:00 Islas Canarias 20:00 México (CDMX) 13:00 Costa Rica 13:00 Guatemala 13:00 El Salvador 13:00 Honduras 13:00 Nicaragua 13:00 Panamá 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Perú 14:00 Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.) 15:00 Venezuela 15:00 Bolivia 15:00 República Dominicana 15:00 Puerto Rico 15:00 Chile 15:00 Paraguay 16:00 Argentina 16:00 Uruguay 16:00 Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro) 16:00 Reino Unido 20:00 Portugal 20:00 Marruecos 20:00 India 00:30 Japón 04:00 Australia (Sídney/Melbourne) 05:00

El duelo comienza a las 2:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador , por lo que coincide con una franja de alta actividad de audiencia deportiva en la región.

, por lo que coincide con una franja de alta actividad de audiencia deportiva en la región. En México y Centroamérica —incluyendo Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua— se juega desde la 1:00 p. m. ; en Panamá la cita es a las 2:00 p. m. sofascore+1

; en Panamá la cita es a las sofascore+1 Para la audiencia del Cono Sur, el partido arranca a las 4:00 p. m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y el horario de Brasilia , mientras que en Chile será a las 3:00 p. m.

, mientras que en Chile será a las En Estados Unidos, el horario es 3:00 p. m. ET en ciudades como Miami, Nueva York y Washington; para la costa oeste corresponde a las 12:00 p. m. PT .

en ciudades como Miami, Nueva York y Washington; para la costa oeste corresponde a las . El encuentro abre la jornada 4 y se disputa en el Estadio La Cartuja, no en el Benito Villamarín. La ficha oficial de LaLiga confirma la fecha, la sede y el horario de las 21:00 en España.

¿Qué canal transmite Real Betis vs. Real Madrid EN VIVO por TV abierta y Online?

Real Betis recibe al Real Madrid este viernes 4 de septiembre de 2026 , por la fecha 4 de LaLiga EA Sports . El partido se juega a las 21:00 en España / 14:00 en Perú, Colombia y Ecuador, en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

País o región TV abierta TV por cable / operador Streaming online Perú No confirmado ESPN Disney+ Plan Premium Colombia No confirmado ESPN Disney+ Plan Premium Ecuador No confirmado ESPN Disney+ Plan Premium Chile No confirmado ESPN Disney+ Plan Premium Argentina No confirmado ESPN Disney+ Plan Premium Uruguay No confirmado ESPN Disney+ Plan Premium Bolivia, Paraguay y Venezuela No confirmado ESPN Disney+ Plan Premium España No M+ LALIGA (dial 54 de Movistar; 110 de Orange), M+ LALIGA HDR (Movistar 440; Orange 111) y LaLiga TV Bar Movistar Plus+ México No confirmado Sky Sports Izzi Go, según disponibilidad de la suscripción Sky Estados Unidos No ESPN Deportes ESPN+; también figura disponible mediante Fubo, sujeto al plan contratado Centroamérica No confirmado Sky Sports Depende del operador y paquete local Brasil No confirmado — CazéTV en YouTube, según la guía internacional publicada

En Perú: la alternativa principal es ESPN por televisión de paga o Disney+ Plan Premium por internet. El pitazo inicial está previsto para las 2:00 p. m.

la alternativa principal es por televisión de paga o por internet. El pitazo inicial está previsto para las No hay una señal de TV abierta confirmada para Perú y la mayor parte de Sudamérica; el encuentro forma parte de la oferta de ESPN/Disney+.

para Perú y la mayor parte de Sudamérica; el encuentro forma parte de la oferta de ESPN/Disney+. En España: se emite por Movistar LALIGA , incluido M+ LALIGA (dial 54 de Movistar) y la versión HDR (dial 440). También estará habilitado para clientes de Movistar Plus+ , según el paquete contratado.

se emite por , incluido M+ LALIGA (dial 54 de Movistar) y la versión HDR (dial 440). También estará habilitado para clientes de , según el paquete contratado. En Estados Unidos: la cobertura está programada por ESPN Deportes y ESPN+ , con opciones adicionales listadas en Fubo.

la cobertura está programada por y , con opciones adicionales listadas en Fubo. El encuentro corresponde a la jornada 4 de LaLiga 2026/27 y se disputará en el Estadio La Cartuja, no en el Benito Villamarín.