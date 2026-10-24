El reloj deberá atrasarse una hora en España el domingo 25 de octubre de 2026, aunque el ajuste tendrá dos referencias horarias según el territorio. Madrid, Barcelona, Sevilla y el resto de las ciudades peninsulares, junto con Baleares, Ceuta y Melilla, pasarán de las 03:00 a las 02:00; en Canarias, las 02:00 darán paso a la 01:00. El cambio marca el fin del horario de verano, conforme al calendario publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

¿A qué hora se cambia el reloj en España el domingo 25 de octubre?

El ajuste tendrá lugar durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre. Los relojes deberán atrasarse 60 minutos, aunque la hora local del cambio varía entre Canarias y el resto del territorio español. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, cuando el reloj llegue a las 03:00 volverá a marcar las 02:00. En Canarias, al llegar a las 02:00 serán de nuevo las 01:00. Como consecuencia, el domingo tendrá oficialmente 25 horas.

Estos son los horarios que deben tener en cuenta los lectores:

España peninsular : a las 03:00 serán las 02:00.

: a las 03:00 serán las 02:00. Islas Baleares : a las 03:00 serán las 02:00.

: a las 03:00 serán las 02:00. Ceuta : a las 03:00 serán las 02:00.

: a las 03:00 serán las 02:00. Melilla : a las 03:00 serán las 02:00.

: a las 03:00 serán las 02:00. Islas Canarias: a las 02:00 será la 01:00.

La operación consiste en atrasar el reloj una hora. Los dispositivos configurados para actualizar automáticamente la hora suelen hacer el ajuste sin intervención del usuario, aunque conviene revisar la configuración si no se sincronizan correctamente.

¿A qué hora cambia el reloj en Madrid, Barcelona, Sevilla y otras ciudades?

Las principales ciudades de España comparten el cambio de hora según su zona horaria. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Málaga, entre otras localidades peninsulares, atrasarán el reloj de las 03:00 a las 02:00. Palma, en Baleares, seguirá el mismo horario. En cambio, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife realizarán el ajuste de las 02:00 a la 01:00.

La tabla recoge una selección de ciudades para consultar la hora local del cambio. No es un listado exhaustivo de municipios.

Ciudad Comunidad o territorio Fecha Hora anterior Hora posterior Madrid Comunidad de Madrid 25 de octubre 03:00 02:00 Barcelona Cataluña 25 de octubre 03:00 02:00 Sevilla Andalucía 25 de octubre 03:00 02:00 Valencia Comunidad Valenciana 25 de octubre 03:00 02:00 Zaragoza Aragón 25 de octubre 03:00 02:00 Málaga Andalucía 25 de octubre 03:00 02:00 Murcia Región de Murcia 25 de octubre 03:00 02:00 Palma Islas Baleares 25 de octubre 03:00 02:00 Bilbao País Vasco 25 de octubre 03:00 02:00 Alicante Comunidad Valenciana 25 de octubre 03:00 02:00 Valladolid Castilla y León 25 de octubre 03:00 02:00 Vigo Galicia 25 de octubre 03:00 02:00 A Coruña Galicia 25 de octubre 03:00 02:00 Oviedo Asturias 25 de octubre 03:00 02:00 Santander Cantabria 25 de octubre 03:00 02:00 Pamplona Navarra 25 de octubre 03:00 02:00 Logroño La Rioja 25 de octubre 03:00 02:00 Mérida Extremadura 25 de octubre 03:00 02:00 Toledo Castilla-La Mancha 25 de octubre 03:00 02:00 Ceuta Ciudad autónoma de Ceuta 25 de octubre 03:00 02:00 Melilla Ciudad autónoma de Melilla 25 de octubre 03:00 02:00 Las Palmas de Gran Canaria Canarias 25 de octubre 02:00 01:00 Santa Cruz de Tenerife Canarias 25 de octubre 02:00 01:00

¿Qué comunidades autónomas cambian la hora y cuáles son las excepciones?

El cambio de otoño se aplica en todo el territorio español. Las comunidades autónomas peninsulares y Baleares comparten la misma referencia horaria, mientras que Canarias tiene una hora menos. Ceuta y Melilla siguen el horario peninsular; no constituyen excepciones al cambio estacional.

Territorio Fecha del cambio Hora anterior Hora posterior Ciudades ilustrativas Andalucía 25 de octubre 03:00 02:00 Sevilla, Málaga, Córdoba Aragón 25 de octubre 03:00 02:00 Zaragoza, Huesca, Teruel Asturias 25 de octubre 03:00 02:00 Oviedo, Gijón Baleares 25 de octubre 03:00 02:00 Palma, Ibiza, Mahón Canarias 25 de octubre 02:00 01:00 Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife Cantabria 25 de octubre 03:00 02:00 Santander, Torrelavega Castilla-La Mancha 25 de octubre 03:00 02:00 Toledo, Albacete, Ciudad Real Castilla y León 25 de octubre 03:00 02:00 Valladolid, León, Burgos Cataluña 25 de octubre 03:00 02:00 Barcelona, Girona, Tarragona Comunidad de Madrid 25 de octubre 03:00 02:00 Madrid, Alcalá de Henares Comunidad Valenciana 25 de octubre 03:00 02:00 Valencia, Alicante, Castellón Extremadura 25 de octubre 03:00 02:00 Mérida, Badajoz, Cáceres Galicia 25 de octubre 03:00 02:00 Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo Región de Murcia 25 de octubre 03:00 02:00 Murcia, Cartagena, Lorca Navarra 25 de octubre 03:00 02:00 Pamplona, Tudela País Vasco 25 de octubre 03:00 02:00 Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz La Rioja 25 de octubre 03:00 02:00 Logroño, Calahorra Ceuta 25 de octubre 03:00 02:00 Ceuta Melilla 25 de octubre 03:00 02:00 Melilla

Las tablas son complementarias: la primera permite consultar ciudades concretas; la segunda agrupa el ajuste por comunidades autónomas y ciudades autónomas. Ninguna pretende enumerar todos los municipios de España.

¿Qué diferencia horaria habrá entre la Península y Canarias?

La diferencia de una hora entre Canarias y la Península se mantendrá después del cambio. Lo que cambia es el desfase de cada zona respecto al tiempo universal coordinado (UTC), una referencia útil para entender por qué los relojes muestran horas distintas aunque el ajuste se produzca simultáneamente.

Zona Antes del cambio Después del cambio Península, Baleares, Ceuta y Melilla UTC+2 UTC+1 Canarias UTC+1 UTC+0

El cambio se producirá a la 01:00 UTC del domingo 25 de octubre. En ese instante, los relojes peninsulares, baleares, ceutíes y melillenses volverán de las 03:00 a las 02:00; los canarios pasarán de las 02:00 a la 01:00.

¿Qué normativa regula el cambio de hora en España?

La Orden PCM/186/2022 publicó las fechas de inicio y final del periodo de hora de verano para los años 2022 a 2026. El Real Decreto 236/2002 establece la regla general: el horario de verano termina el último domingo de octubre y, en ese momento, la hora oficial se retrasa 60 minutos.

La eliminación de los cambios estacionales se ha debatido en la Unión Europea, pero la propuesta de supresión no ha sido adoptada. La Comisión Europea publicó el 18 de marzo de 2026 el calendario para 2027-2031, que mantiene las fechas de inicio y final del periodo de hora de verano. Por tanto, el cambio de octubre de 2026 sigue vigente.

¿Qué debes comprobar en los dispositivos y antes de viajar?

No todos los aparatos actualizan la hora de la misma manera. Antes del cambio, conviene revisar los dispositivos que se utilizan para citas, desplazamientos, turnos laborales o alarmas.

Teléfonos móviles : comprueba que estén activadas la fecha y hora automáticas y, si existe esa opción, la selección automática de zona horaria.

: comprueba que estén activadas la fecha y hora automáticas y, si existe esa opción, la selección automática de zona horaria. Ordenadores y portátiles : revisa la hora del sistema, la zona horaria configurada y la sincronización automática.

: revisa la hora del sistema, la zona horaria configurada y la sincronización automática. Relojes inteligentes : confirma que estén sincronizados con el teléfono o con la red que utilizan.

: confirma que estén sincronizados con el teléfono o con la red que utilizan. Vehículos : comprueba el reloj del salpicadero; algunos sistemas se actualizan solos y otros requieren un ajuste manual.

: comprueba el reloj del salpicadero; algunos sistemas se actualizan solos y otros requieren un ajuste manual. Relojes de pared y despertadores : revisa los aparatos que no reciben actualizaciones por internet.

: revisa los aparatos que no reciben actualizaciones por internet. Vuelos, trenes y conexiones: consulta los horarios locales confirmados por el operador, especialmente si el trayecto incluye Canarias y la Península.

Si el dispositivo tiene activada la actualización automática y funciona correctamente, no es necesario modificar la hora manualmente. Para instrucciones específicas, consulta el manual o la asistencia oficial del fabricante.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en España

¿Hay que atrasar o adelantar el reloj el 25 de octubre?

Hay que atrasarlo 60 minutos. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, las 03:00 volverán a ser las 02:00; en Canarias, las 02:00 volverán a ser la 01:00.

¿Ceuta y Melilla cambian la hora igual que Madrid?

Sí. Las dos ciudades autónomas siguen la referencia horaria peninsular y atrasarán los relojes de las 03:00 a las 02:00.

¿Por qué el 25 de octubre tendrá 25 horas?

Porque el reloj repetirá una franja de la madrugada al retroceder una hora. El ajuste hace que ese domingo tenga oficialmente 25 horas.

¿Los teléfonos móviles cambian la hora automáticamente?

Habitualmente sí, si tienen activadas la fecha y hora automáticas y la configuración de zona horaria correspondiente. Conviene revisar los ajustes si el equipo no se sincroniza.

¿Cuándo será el próximo cambio de hora en España?

El siguiente ajuste está previsto para el domingo 28 de marzo de 2027, cuando comenzará el periodo de hora de verano. Esa fecha figura en el calendario europeo publicado para 2027-2031.