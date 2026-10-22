El cambio al horario de invierno en España será en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026. Habrá que retrasar los relojes una hora: a las 03:00 volverán a ser las 02:00 en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla; en Canarias, a las 02:00 será la 01:00 . El ajuste se aplica en todo el país y figura en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2022.

Qué día cambia la hora y cómo se ajusta en cada territorio

El domingo 25 de octubre termina el período de hora de verano. La modificación se realiza durante la madrugada y permite recuperar la hora que se adelantó en marzo.

Territorio Momento del cambio, hora local Qué debe marcar el reloj Península, Baleares, Ceuta y Melilla Domingo 25 de octubre, a las 03:00 Las 02:00 Canarias Domingo 25 de octubre, a las 02:00 La 01:00

Qué establece el BOE y por qué no hay un adelanto extraordinario

La disposición que recoge la fecha es la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, publicada en el BOE número 63 del 15 de marzo de 2022. Su apartado segundo señala el domingo 25 de octubre como final del horario de verano de 2026. La fecha de publicación y la fecha del ajuste son, por tanto, datos diferentes.

La orden desarrolla el Real Decreto 236/2002, que incorporó al ordenamiento español la Directiva 2000/84/CE. La regla establece el comienzo del horario de verano el último domingo de marzo y su finalización el último domingo de octubre, con los correspondientes ajustes de sesenta minutos.

¿Cambia antes que el año pasado? Solo si se compara el número del día: en 2025 fue el 26 de octubre y en 2026 será el 25. Ambos cumplen exactamente el mismo criterio. No se ha adelantado la fecha mediante una modificación normativa ni existe una excepción para este otoño.

Qué revisar en móviles, relojes y compromisos de madrugada

El efecto más inmediato es la repetición de una hora. En la Península y Baleares, el tramo entre las 02:00 y las 03:00 transcurre dos veces; en Canarias, ocurre con el comprendido entre la 01:00 y las 02:00 . Si tienes una salida, una recogida o un compromiso en esa franja, concreta a cuál de las dos horas te refieres.

En los dispositivos, la comprobación útil es revisar la configuración antes del sábado por la noche. Apple indica que el ajuste automático permite adaptar la fecha y la hora a la zona horaria. En el iPhone se encuentra en Ajustes > General > Fecha y hora > Ajuste automático; también recomienda comprobar la conexión a internet y la zona seleccionada.

¿Qué se sabe sobre los cambios de hora después de 2026?

Que la Orden PCM/186/2022 termine su calendario en 2026 no significa que desaparezca el sistema. La propia disposición explica que el régimen tiene vigencia indefinida y que los calendarios quinquenales sirven para dar a conocer anticipadamente las fechas a ciudadanos y organizaciones. El final de una tabla no equivale a la derogación de la norma.

Además, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 18 de marzo de 2026 la Comunicación C/2026/1660, con las fechas de 2027 a 2031. Para 2027 establece el inicio del horario de verano el 28 de marzo y su finalización el 31 de octubre.

Antes de acostarte el sábado 24, revisa qué relojes necesitan intervención manual. Si viajas durante la madrugada, confirma con el operador la hora de salida y presta especial atención a los servicios que coincidan con la franja repetida.