El cambio de hora en España 2026 se realizará el domingo 25 de octubre, cuando habrá que retrasar los relojes una hora para dar paso al horario de invierno. El ajuste tendrá lugar durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25: a las 03:00 volverán a ser las 02:00 en la península y Baleares . En Canarias, el cambio se efectuará una hora antes: a las 02:00, los relojes marcarán de nuevo la 01:00.

Con este cambio, el domingo tendrá 25 horas y quienes mantengan su horario habitual de descanso podrán dormir una hora más. La entrada en el horario de invierno sigue el calendario establecido por la Directiva 2000/84/CE de la Unión Europea, que fija el inicio del horario de verano el último domingo de marzo y su finalización el último domingo de octubre.

¿Qué día y a qué hora se cambia al horario de invierno?

La fecha corresponde al último domingo de octubre, como establece la normativa vigente. No hay que adelantar las agujas, como sucede en marzo, sino retroceder sesenta minutos.

Territorio Momento del cambio, el 25 de octubre Ajuste Península, Baleares, Ceuta y Melilla A las 03:00 serán las 02:00 Atrasar una hora Canarias A las 02:00 será la 01:00 Atrasar una hora

Qué establece el BOE y cuál es la novedad de 2026

La Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, publicada el 15 de marzo de 2022, fija el calendario de cambios horarios entre 2022 y 2026. Su apartado segundo señala expresamente el domingo 25 de octubre como fecha de finalización del horario de verano de este año.

Que sea la última fecha de esa orden no significa que sea el último cambio de hora en España. El propio texto explica que el régimen tiene vigencia indefinida y que los calendarios quinquenales se publican para que ciudadanos, empresas y administraciones conozcan las fechas con antelación.

La novedad relevante es que ya existe un calendario europeo posterior: la Comisión Europea publicó el 18 de marzo de 2026, en el Diario Oficial de la Unión Europea, las fechas correspondientes a 2027-2031 . Esta comunicación también puede consultarse en el portal del BOE, pero no debe confundirse con la orden española de 2022.

Próximo ajuste incluido en el calendario europeo Fecha Inicio del horario de verano de 2027 Domingo 28 de marzo Final del horario de verano de 2027 Domingo 31 de octubre

¿Se ha aprobado el fin de los cambios de hora?

No hay una decisión definitiva que suprima los ajustes estacionales. El Consejo de la Unión Europea explica que el sistema actual continúa vigente y que su eliminación requiere un acuerdo legislativo entre el Consejo y el Parlamento Europeo. La posición aprobada por la Eurocámara en 2019 no bastó para terminar con los cambios.

Sí hay trabajos oficiales recientes. Una nota del Consejo, fechada el 3 de junio de 2026, recoge que la Comisión puso en marcha en febrero un estudio sobre las consecuencias de eliminar los cambios estacionales, cuya conclusión estaba prevista para finales de año.

El análisis contempla efectos económicos, sociales y ambientales, además de escenarios con horario permanente de verano o de invierno. Estudiar esas opciones no equivale a aprobarlas: ni el documento ni el calendario europeo anuncian que España vaya a mantener una misma hora durante todo el año.

Cómo preparar los relojes, el móvil y los compromisos

En los dispositivos que admiten actualización automática, comprueba que estén activados el ajuste de fecha y hora y la zona horaria correcta. Apple confirma que esta configuración permite adaptar sus equipos al horario de verano y a los cambios de zona. No retrases manualmente un dispositivo que ya se haya actualizado.

Revisa los relojes de pared, de pulsera y los aparatos que ajustes manualmente.

Comprueba la hora del móvil al levantarte antes de modificar alarmas o citas.

Si viajas o trabajas de noche, confirma con el operador o la empresa cómo se identifica la hora repetida.

Para una cita en esa franja, especifica si corresponde a antes o después del retraso.