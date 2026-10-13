El cambio de hora en España volverá a modificar los relojes durante la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026 , cuando el país dejará atrás el horario de verano para adoptar el horario de invierno. En Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y el resto de la Península, las 03:00 volverán a ser las 02:00. En Palma de Mallorca se aplicará el mismo ajuste, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife los relojes pasarán de las 02:00 a la 01:00. La jornada tendrá oficialmente 25 horas y permitirá repetir una hora de la madrugada.

El cambio forma parte del calendario estacional establecido en la normativa española y europea. Aunque la posibilidad de eliminar los ajustes horarios continúa en debate, no existe una decisión definitiva que suprima el cambio previsto para octubre de 2026.

TL; DR: cambio de hora en España 2026

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

domingo 25 de octubre de 2026. Cuándo se realiza: durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25.

durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25. Península y Baleares: a las 03:00 serán las 02:00.

a las 03:00 serán las 02:00. Canarias: a las 02:00 será la 01:00.

a las 02:00 será la 01:00. Qué ocurre: termina el horario de verano y comienza el horario de invierno.

termina el horario de verano y comienza el horario de invierno. ¿Hay que cambiar el móvil?: normalmente no, si la actualización automática está activada.

normalmente no, si la actualización automática está activada. Duración del día: el domingo tendrá oficialmente 25 horas.

¿Cuándo se cambia la hora en España en octubre de 2026?

El ajuste se realizará en la madrugada del último domingo de octubre. En la Península y Baleares, el reloj retrocederá una hora cuando marque las 03:00. En Canarias, el cambio se producirá cuando sean las 02:00.

La diferencia se debe a que Canarias tiene una hora menos que la Península y Baleares. Sin embargo, la fecha del cambio es la misma para todo el país.

Horario del cambio por ciudades

Ciudad o territorio Antes del cambio Después del cambio Madrid 03:00 02:00 Barcelona 03:00 02:00 Valencia 03:00 02:00 Sevilla 03:00 02:00 Bilbao 03:00 02:00 Zaragoza 03:00 02:00 Palma de Mallorca 03:00 02:00 Las Palmas de Gran Canaria 02:00 01:00 Santa Cruz de Tenerife 02:00 01:00

¿Qué pasará el domingo 25 de octubre?

Al atrasar los relojes, una franja de la madrugada se repetirá en la hora oficial. Por eso, el domingo tendrá 25 horas en lugar de las 24 habituales.

El ajuste también modificará la relación entre la hora del reloj y la luz natural. El amanecer y el atardecer se producirán a horas diferentes según el reloj, por lo que las tardes tendrán menos luz después del cambio.

La hora exacta de salida y puesta del sol dependerá de cada ciudad. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao, por ejemplo, tienen horarios solares diferentes debido a su ubicación geográfica.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en octubre?

En octubre, los relojes se atrasan una hora. Es el procedimiento contrario al del cambio de marzo, cuando comienza el horario de verano.

Octubre de 2026: las 03:00 vuelven a ser las 02:00 en la Península y Baleares.

las 03:00 vuelven a ser las 02:00 en la Península y Baleares. Marzo de 2027: las 02:00 pasarán a ser las 03:00 en la Península y Baleares, según el calendario vigente.

En Canarias, ambas modificaciones se realizan una hora antes según el horario local.

¿Hay que cambiar manualmente el móvil y el ordenador?

La mayoría de los teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos conectados actualizan la hora automáticamente cuando tienen activada la configuración correspondiente. Aun así, conviene revisar los ajustes de fecha, hora y zona horaria.

Antes del cambio, es recomendable comprobar:

Relojes analógicos de pared y de pulsera.

Despertadores convencionales.

Algunos hornos, microondas y electrodomésticos.

Relojes de vehículos que no actualizan la hora automáticamente.

Dispositivos antiguos con la zona horaria configurada manualmente.

Si tienes un vuelo, un turno laboral o una reserva durante la madrugada, consulta también el horario oficial del servicio correspondiente.

¿Por qué se cambia la hora en España?

España aplica el cambio estacional dentro del marco normativo de la Unión Europea. Históricamente, la medida se ha justificado por la adaptación de la hora oficial a las variaciones estacionales de la luz natural y por el posible aprovechamiento de la iluminación durante las horas de actividad.

Sin embargo, sus beneficios energéticos y sus posibles efectos sobre el descanso siguen siendo objeto de debate. La eliminación del cambio horario requiere una decisión normativa y una coordinación europea que todavía no se ha materializado.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en España

¿Qué día cambia la hora en España en 2026?

El domingo 25 de octubre, durante la madrugada del sábado al domingo.

¿A qué hora cambia el reloj en Madrid y Barcelona?

En ambas ciudades, las 03:00 volverán a ser las 02:00.

¿A qué hora cambia el reloj en Canarias?

En Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, las 02:00 volverán a ser la 01:00.

¿Se dormirá una hora más?

La hora oficial se repetirá durante la madrugada. Quienes mantengan su horario habitual de descanso podrán disponer de una hora adicional, aunque el tiempo real de sueño dependerá de sus rutinas.

¿Será el último cambio de hora?

No hay una decisión definitiva que elimine el sistema. El cambio de octubre de 2026 sigue previsto conforme a la normativa vigente.