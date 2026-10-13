Una vez más, es momento de cambiar los relojes y decirle adiós a la hora de verano. Con la llegada del horario de invierno y la despedida del otoño, es importante estar atentos al cambio de hora en España que este 2026 se producirá durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre. Aquí la clave está en recordar el ajuste de forma sencilla: el reloj retrocede, ¿qué significa? Pues que en la Península y Baleares, (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla) cuando llegue a las 3 a. m., volverá a marcar las 2 a. m., pero en Canarias (Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife), el ajuste es diferente y deberán atrasar su reloj a las 2:00 horas. De esta manera, los residentes y turistas deberán tener en cuenta el cambio al organizar sus actividades, revisar sus alarmas y programar sus desplazamientos.

¿Cuándo se atrasa el reloj en España y qué cambia el 25 de octubre?

España volverá a cambiar la hora en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026. Esta vez habrá que atrasar los relojes 60 minutos para dar paso al horario de invierno, por lo que esa noche tendrá una hora más.

El ajuste se realizará durante la madrugada y de forma simultánea en todo el país, aunque los relojes marcarán una hora diferente en Canarias debido a su diferencia horaria con la Península: en la Península y Baleares, a las 03:00 volverán a ser las 02:00; en Canarias, a las 02:00 será la 01:00.

La elección de la fecha responde a la normativa que establece que el periodo de la hora de verano termina el último domingo de octubre. Por eso, el día concreto varía de un año a otro, pero el cambio siempre se mantiene en ese último fin de semana del mes.

Datos del cambio de hora Información Fecha Domingo 25 de octubre de 2026 Hora del ajuste 3:00 a. m. Qué debes hacer Atrasar el reloj una hora Próximo inicio del horario de verano 28 de marzo de 2027

¿A qué hora hay que atrasar el reloj?

El cambio tendrá lugar el domingo 25 de octubre. La hora del ajuste dependerá del territorio, aunque el retroceso será de 60 minutos en todos los casos:

Península y Baleares: a las 03:00 de la madrugada, los relojes deberán volver a las 02:00.

Canarias: a las 02:00 de la madrugada, los relojes deberán volver a la 01:00.

En octubre, los relojes se atrasan una hora. Es el procedimiento contrario al del cambio de marzo, cuando comienza el horario de verano. (Foto: Ayşenaz Bilgin / Pexels)

¿Se duerme una hora más o una hora menos?

Al retrasarse el reloj, esa noche se dispondrá de una hora adicional para descansar. Quienes mantengan sus horarios habituales para acostarse y levantarse tendrán, por tanto, la posibilidad de dormir una hora más: es el efecto contrario al cambio de primavera, cuando se adelanta el reloj.

¿Cómo y cuándo debes ajustar los relojes en España?

Los teléfonos iPhone y Android, las computadoras y la mayoría de los relojes inteligentes suelen actualizar la hora automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. En cambio, los relojes de pared, los despertadores tradicionales y algunos sistemas de los automóviles, hornos y microondas pueden necesitar una corrección manual.

Antes del cambio de hora hay que revisar relojes analógicos de pared y de pulsera, así como los despertadores convencionales. (Foto: KoolShooters / Pexels)

¿Cuándo será el próximo cambio de hora en España?

Como un dato extra, el inicio del horario de verano está programado para el 28 de marzo de 2027 y el inicio del horario de invierno, el 31 de octubre.

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