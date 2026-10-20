El cambio de hora en España se realizará en la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026, cuando finalizará el período de hora de verano. En la España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, a las 03:00 los relojes volverán a marcar las 02:00; en Canarias, el ajuste se producirá a las 02:00, cuando pasarán a ser la 01:00. La modificación está recogida en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

¿Cuándo se cambia la hora en España en octubre de 2026?

El ajuste tendrá lugar durante la madrugada del domingo 25 de octubre, de acuerdo con el calendario oficial que establece el final del período de hora de verano el último domingo de octubre. Los relojes deberán atrasarse 60 minutos, por lo que se repetirá parte de la franja horaria nocturna.

Estos son los horarios locales que debes tener en cuenta:

España peninsular : a las 03:00, el reloj volverá a marcar las 02:00.

: a las 03:00, el reloj volverá a marcar las 02:00. Baleares : a las 03:00, el reloj volverá a marcar las 02:00.

: a las 03:00, el reloj volverá a marcar las 02:00. Ceuta y Melilla : a las 03:00, el reloj volverá a marcar las 02:00.

: a las 03:00, el reloj volverá a marcar las 02:00. Canarias: a las 02:00, el reloj volverá a marcar la 01:00.

La diferencia horaria entre Canarias y la Península seguirá siendo de una hora después del cambio.

¿Qué territorios de España cambian la hora y cómo quedan los relojes?

El ajuste se aplica de forma coordinada en todo el territorio nacional, pero no a la misma hora local en todas las zonas. La Península, Baleares, Ceuta y Melilla comparten el mismo horario de referencia, mientras que Canarias mantiene una hora menos. La tabla resume el procedimiento con ciudades ilustrativas, no como una lista exhaustiva de todas las localidades españolas.

Territorio o zona Fecha Hora anterior Hora posterior Ciudades ilustrativas España peninsular y Baleares Domingo 25 de octubre 03:00 02:00 Madrid, Barcelona, Valencia, Palma Ceuta y Melilla Domingo 25 de octubre 03:00 02:00 Ceuta, Melilla Canarias Domingo 25 de octubre 02:00 01:00 Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife

La denominación normativa más precisa es «fin del período de hora de verano». La expresión «cambio al horario de invierno» también es habitual en el lenguaje cotidiano y permite identificar con facilidad el ajuste de otoño.

¿Por qué España sigue cambiando la hora si la Unión Europea propuso eliminar el ajuste?

El sistema vigente se apoya en el Real Decreto 236/2002 y en la Directiva 2000/84/CE de la Unión Europea. En 2018, la Comisión Europea propuso poner fin a los cambios estacionales, pero la iniciativa no se ha convertido en una norma definitiva que elimine el sistema actual. Mientras no se apruebe una modificación aplicable, España mantiene el calendario de cambios de hora.

¿Qué debes revisar en tus dispositivos antes del cambio de hora?

La mayoría de los dispositivos conectados pueden actualizar la hora automáticamente si tienen bien configuradas la fecha, la hora y la zona horaria. Sin embargo, el funcionamiento depende del sistema operativo, el fabricante y los ajustes seleccionados.

Antes del domingo 25 de octubre, comprueba lo siguiente:

Móviles y tabletas : activa la fecha y hora automáticas y, cuando exista esa opción, la selección automática de zona horaria.

: activa la fecha y hora automáticas y, cuando exista esa opción, la selección automática de zona horaria. Ordenadores : revisa que el sistema operativo tenga configuradas correctamente la hora y la zona correspondiente.

: revisa que el sistema operativo tenga configuradas correctamente la hora y la zona correspondiente. Relojes inteligentes : comprueba que estén sincronizados con el teléfono o la red configurada.

: comprueba que estén sincronizados con el teléfono o la red configurada. Vehículos : consulta el manual del fabricante para verificar si el reloj se actualiza automáticamente.

: consulta el manual del fabricante para verificar si el reloj se actualiza automáticamente. Relojes manuales y electrodomésticos: comprueba la hora después del cambio y ajústala si es necesario.

No cambies manualmente la hora de un dispositivo si está correctamente configurado para actualizarse de forma automática.

¿Qué debes tener en cuenta si viajas entre Canarias y la Península?

El cambio de hora también es importante para quienes tienen vuelos, conexiones, reuniones o desplazamientos programados durante ese fin de semana. Aunque ambas zonas atrasan el reloj, el ajuste ocurre a horas locales diferentes.

Antes de viajar: comprueba la hora local indicada en el billete y en la información de la compañía.

Si tienes una conexión: revisa las horas locales de salida y llegada.

Para reuniones y citas: confirma la zona horaria si coordinas actividades entre Canarias y la Península.

Si viajas de madrugada: ten presente que el reloj repetirá una franja horaria al atrasarse 60 minutos.

La referencia debe ser siempre la hora oficial del territorio donde se desarrolla cada actividad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en España

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en octubre de 2026?

Se atrasa una hora. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, las 03:00 volverán a ser las 02:00. En Canarias, las 02:00 volverán a ser la 01:00.

¿El cambio se hace la noche del sábado 24 o la del domingo 25 de octubre?

Se realiza durante la madrugada del domingo 25 de octubre, después de la noche del sábado 24.

¿Ceuta y Melilla tienen el mismo horario que Madrid?

Sí. Ambas ciudades siguen el mismo horario oficial que la España peninsular y realizan el cambio a las 03:00, que pasan a ser las 02:00.

¿Será este el último cambio de hora en España?

No hay una supresión definitiva aprobada. La propuesta europea para eliminar los cambios estacionales no ha sustituido el marco vigente.

¿Los teléfonos cambian la hora automáticamente?

Pueden hacerlo si tienen activadas la fecha, la hora y la zona horaria automáticas. Conviene revisar la configuración del dispositivo antes del cambio.

¿Qué ocurre si viajo de Canarias a la Península ese fin de semana?

La diferencia horaria seguirá siendo de una hora. Comprueba las horas locales de los vuelos, las conexiones y las citas programadas.