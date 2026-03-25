El cambio de horario en Sevilla marca oficialmente la llegada del horario de verano y siempre genera la misma duda: ¿cuándo se adelantan los relojes y a qué hora exacta se hace el ajuste? Este cambio se aplica en Sevilla y en el resto de España, siguiendo el huso horario de Europa Central, y suele realizarse de madrugada para afectar lo menos posible la rutina diaria. Si vives en Estados Unidos y tienes familia, trabajo remoto o reuniones con personas en Sevilla, entender bien el cambio de hora te ayuda a evitar confusiones. Así puedes ajustar tus llamadas, videollamadas y citas en línea sin llegar tarde ni perder eventos importantes.

El cambio de horario en Sevilla forma parte del horario de verano en España y se aplica también en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Bilbao, todas bajo el mismo ajuste de reloj. Normalmente, los relojes se adelantan una hora alrededor de las 2:00 de la madrugada, pasando directamente a las 3:00, lo que significa más luz por la tarde y tardes más largas para disfrutar. Si estás en Estados Unidos y sigues el horario de verano de Sevilla, es clave revisar la diferencia horaria según vivas en la Costa Este, Centro o Pacífico para cuadrar bien tus actividades.

Para ayudar a mantenerte al día cada año con esta modificación a los relojes, buscar frases como “cambio de horario Sevilla”, “cuándo se adelantan los relojes en España” o “a qué hora es el horario de verano en Sevilla” será clave. Así tendrás siempre claro en qué momento exacto se hace el ajuste y en qué ciudades aplica este cambio.

MADRID (ESPAÑA), 20/03/2026.- ¿Cuándo cambian la hora en España en 2026? Revisa el día, la hora del adelanto del reloj, las diferencias con Canarias y el impacto del horario de verano en tu rutina diaria. FOTO DE LULIIA PILIPEICHENKO PARA AFP / LULIIA PILIPEICHENKO

¿Cuándo se adelantan los relojes por el cambio de horario en Sevilla?

El cambio al horario de verano en Sevilla en 2026 se hace la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo, adelantando los relojes una hora, y aplica igual que en el resto de España peninsular y Baleares.

Fecha de inicio ¿Qué significa? La madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo de 2026. El cambio marca el inicio oficial del horario de verano 2026 en España.

¿A qué hora se hace el ajuste por el cambio de horario en Sevilla?

En Sevilla (zona peninsular): a las 2:00 de la madrugada los relojes pasan directamente a las 3:00, por lo que se adelanta una hora. Esto hace que el día tenga oficialmente 23 horas y se “pierda” una hora de sueño, ganando más luz por la tarde.

MADRID (ESPAÑA), 23/03/2026.- El BOE fija que el horario de verano 2026 se activará el último domingo de marzo y se mantendrá hasta el 25 de octubre, cuando volverá el horario de invierno. FOTO DE NAVIN PENRAT PARA ISTOCK PHOTO Y GETTY IMAGES / NAVIN PENRAT

¿En qué ciudades aplica el cambio de horario en Sevilla?

El cambio de hora se aplica en todo el territorio español:

España peninsular (todas las provincias, incluida Sevilla).

Islas Baleares.

Islas Canarias (allí el salto es de 1:00 a 2:00).

Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Zona Fecha (madrugada) Hora local del cambio Acción sobre el reloj Sevilla (Península) 28–29 marzo 2026 De 2:00 a 3:00 Adelantar 1 hora

Resto península/Baleares 28–29 marzo 2026 De 2:00 a 3:00 Adelantar 1 hora

Canarias 28–29 marzo 2026 De 1:00 a 2:00 Adelantar 1 hora

Ceuta y Melilla 28–29 marzo 2026 De 2:00 a 3:00 Adelantar 1 hora