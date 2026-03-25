El cambio de horario en Valencia siempre genera la misma duda: ¿cuándo se adelantan los relojes y a qué hora exacta se hace el ajuste de verano? Cada año, la ciudad entra en horario de verano para aprovechar mejor la luz del día, algo clave para quienes viajan desde Estados Unidos o tienen familia en España. El adelanto del reloj afecta no solo a Valencia capital, sino también a municipios cercanos y otras ciudades de la Comunidad Valenciana. Entender esta diferencia horaria ayuda a organizar llamadas, reuniones online y vuelos internacionales sin confusiones. Por eso es importante saber el día, la hora y en qué zonas aplica el cambio.

Para quienes viven en Estados Unidos y siguen el horario de verano en Valencia, es clave revisar la hora oficial en ciudades como Alicante, Castellón y otras áreas de la costa mediterránea. El cambio de horario suele hacerse de madrugada, cuando el reloj pasa de las 02:00 a las 03:00, creando una nueva diferencia horaria con Miami, Nueva York, Chicago o Los Ángeles.

Buscar términos como “cambio de horario en Valencia”, “cuándo se adelantan los relojes en España” u “horario de verano en la Comunidad Valenciana” te ayudará a obtener información actualizada cada año. Así podrás coordinar mejor tus viajes, llamadas por videoconferencia y planes con amigos o familiares que viven en la zona. Mantenerte atento al próximo cambio te evitará llegar tarde a tus compromisos… o demasiado temprano.

MADRID (ESPAÑA), 20/03/2026.- ¿Cuándo cambian la hora en España en 2026? Revisa el día, la hora del adelanto del reloj, las diferencias con Canarias y el impacto del horario de verano en tu rutina diaria. FOTO DE LULIIA PILIPEICHENKO PARA AFP / LULIIA PILIPEICHENKO

¿Cuándo se adelantan los relojes por el cambio de horario en Valencia?

En 2026, en Valencia el cambio al horario de verano se hace la madrugada del domingo 29 de marzo, adelantando el reloj una hora, igual que en el resto de España:

La fecha del cambio de horario de verano en 2026 es el domingo 29 de marzo (madrugada del sábado 28 al domingo 29), último domingo de marzo según la normativa vigente.

En la España peninsular, donde está Valencia, el salto se hace de las 2:00 a las 3:00 de la madrugada.

Hora exacta del ajuste por el cambio de horario en Valencia

Península, Baleares, Ceuta y Melilla Canarias Cuando el reloj marca las 2:00, pasa directamente a las 3:00 (se adelanta una hora). El cambio se hace de la 1:00 a las 2:00 de la madrugada, manteniendo una hora menos respecto a la península.

MADRID (ESPAÑA), 23/03/2026.- El BOE fija que el horario de verano 2026 se activará el último domingo de marzo y se mantendrá hasta el 25 de octubre, cuando volverá el horario de invierno. FOTO DE NAVIN PENRAT PARA ISTOCK PHOTO Y GETTY IMAGES / NAVIN PENRAT

¿En qué ciudades aplica el cambio de horario en Valencia?

El cambio de horario de verano 2026 se aplica en todo el territorio español: todas las provincias peninsulares (incluida Valencia), Islas Baleares, Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. No hay provincias o ciudades españolas exentas del ajuste.​