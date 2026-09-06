DirecTV y DGO transmiten el partido Valencia vs. FC Barcelona por la cuarta jornada de LaLiga 2026-2027 en Mestalla este domingo 6 de septiembre. (Foto: Composición Mag)
DirecTV y DGO transmiten el partido Valencia vs. FC Barcelona por la cuarta jornada de LaLiga 2026-2027 en Mestalla este domingo 6 de septiembre. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El FC Barcelona afronta una prueba exigente ante el Valencia CF por la fecha 4 de LaLiga EA Sports. El partido se jugará este domingo 6 de septiembre, desde las 16:15 horas en España (CEST), en el estadio de Mestalla, uno de los escenarios más históricos y complejos del fútbol español. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO.

FC Barcelona y Valencia CF se enfrentarán en un compromiso decisivo de LaLiga 2026-27 transmitido en directo para EE. UU., España y México. | Crédito: Composición Depor
FC Barcelona y Valencia CF se enfrentarán en un compromiso decisivo de LaLiga 2026-27 transmitido en directo para EE. UU., España y México. | Crédito: Composición Depor

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Valencia por LaLiga 2026-27?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro FC Barcelona vs. Valencia CF EN VIVO y EN DIRECTO para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.

¿Cómo ver DGO ONLINE, FC Barcelona vs. Valencia por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver FC Barcelona vs. Valencial en DGO

  1. Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
  2. Iniciar sesión con una cuenta activa.
  3. Seleccionar la señal de DSports.
  4. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con:

Computadoras

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

  • Android
  • iPhone

Tablets

  • Android
  • iPad

Smart TV y streaming

  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Apple TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast

Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga

  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
  • Partido: FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027
  • Hora: 08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP)
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DGO
  • Estadio: Mestalla
  • Ciudad: Valencia
  • País: España
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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