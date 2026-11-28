Este domingo 29 de noviembre, los electores en España acudirán a las urnas para participar en las Elecciones Generales. Si todavía no has recibido la tarjeta censal en tu domicilio, en esta nota te explicamos dónde te toca votar, cómo consultar el colegio electoral y la mesa que tienes asignada para ejercer tu derecho al sufragio sin necesidad de esperar a que llegue esta comunicación.

La tarjeta censal es el documento informativo que la Oficina del Censo Electoral remite a los electores para indicarles los datos de su inscripción, así como la dirección del local electoral y la mesa en la que deben depositar su voto. Sin embargo, existen alternativas oficiales para conocer esta información por internet, incluso si no dispones de la tarjeta o la has extraviado.

Para evitar confusiones antes de acudir a las urnas, es recomendable comprobar con antelación el lugar exacto de votación, ya que el colegio y la mesa asignados son los que figuran en el censo electoral. El Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con herramientas de consulta que permiten localizar estos datos y verificar la información electoral de cada ciudadano.

¿Cómo consultar tu colegio electoral y mesa de votación si no te ha llegado la tarjeta censal?

Si no has recibido la tarjeta censal para las elecciones generales del 29 de noviembre, puedes consultar dónde te corresponde votar a través de la consulta de mesas y locales electorales habilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este servicio está disponible en su Sede Electrónica y no requiere certificado electrónico para realizar la consulta general.

Desde la herramienta podrás localizar el colegio electoral y la mesa que te corresponden. Para comprobar tus datos personales de inscripción en el censo, también puedes utilizar la consulta individual del INE, que requiere identificarte mediante Cl@ve. En el caso de los electores residentes en España, esta última permite conocer, además, la mesa y la dirección del local electoral asignado.

El INE también señala que los ciudadanos pueden resolver dudas sobre su inscripción censal, la mesa, el local electoral o la tarjeta censal a través de las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Para estas consultas, la institución dispone del teléfono 900 343 232. Por tanto, no es necesario esperar a recibir la tarjeta censal para conocer el lugar en el que debes votar el 29N, pues puedes verificarlo a través de los canales oficiales habilitados.