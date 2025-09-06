Un fenómeno astronómico sin igual será visible en toda España este fin de semana. No te pierdas este domingo 7 de septiembre el Eclipse Lunar Total, el último de este 2025 y que será visible desde el inicio hasta el fin del mismo en todo el territorio español. ¿Dónde se podrá observar y a partir de qué hora será? Aquí te cuento todos los detalles para que puedas mirarlo en el firmamento . Recuerda que este eclipse lunar total es completamente visible sin la necesidad de instrumentos o telescopios.

¿Qué es un Eclipse Lunar Total y por qué se llama Luna de Sangre?

El eclipse lunar total es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna llena, alineando los 3 cuerpos de forma que la sombra de la Tierra oscurece por completo la superficie de la Luna.

La sombra terrestre está compuesta por dos partes: la penumbra (menos oscura) y la umbra (la zona central y más oscura); la fase de totalidad sucede cuando la Luna se introduce completamente en la umbra.

Conoce todos los detalles acerca de la Luna de Sangre o Luna Roja que se va a presentar en España en la segunda semana de septiembre.

Durante esa totalidad, la Luna no desaparece ni se vuelve negra, sino que adquiere un característico tono rojizo. Esto ocurre porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar: las longitudes de onda azul y verde se dispersan, y solo la luz roja y anaranjada logra llegar mediante refracción y atraviesa la atmósfera, bañando la superficie lunar. Por ello a este fenómeno se le conoce popularmente como luna de sangre.

La tonalidad de la Luna puede variar de un rojo intenso a un naranja cobrizo, dependiendo de las condiciones atmosféricas como nubosidad, contaminación y presencia de partículas en la atmósfera. El nombre “luna de sangre” es solo descriptivo y responde al color rojizo que se percibe desde la Tierra durante la totalidad del eclipse.

¿Dónde ver el Eclipse Lunar Total en España y a qué hora es su punto máximo?

En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, la Luna se podrá observar por el horizonte completamente eclipsada, lo que permitirá observar el final de la fase total con su característico tono rojizo, a lo que se le denomina “Luna de Sangre”.

De otro lado, en las zonas más orientales de la península y en las Islas Baleares, se podrá observar la Luna Roja durante más tiempo, debido a que el satélite aparecerá ya eclipsado y el fenómeno estará en sus momentos más espectaculares justo al anochecer.

Dónde se verá la Luna de Sangre 2025 de septiembre: fecha, lugares, horario y más del eclipse lunar total

En cambio, en el oeste de Galicia y en las Islas Canarias, la Luna saldrá cuando la fase total ya haya terminado o esté muy próxima a finalizar, por lo que únicamente se podrá ver la fase final del eclipse parcial y la transición del color rojo de la Luna a su habitual brillo blanco.

La totalidad de la luna comenzará a las 19:31 horas (hora peninsular), alcanzando su punto máximo a las 20:11, y terminará a las 20:53. El eclipse parcial se iniciará antes, a las 18:27, y finalizará a las 21:56, mientras que la fase penumbral se extenderá desde las 17:29 hasta las 22:55.