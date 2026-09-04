El conjunto verdiblanco recibe al equipo blanco este viernes 4 de septiembre en La Cartuja en uno de los encuentros destacados de la cuarta jornada del campeonato. Real Madrid visita a Real Betis por LaLiga EA Sports 2026-2027 a partir de las 14:horas PER/ECU/COL, 13:00 horas MEX, 16:00 horas ARG/CHI. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura en directo desde España, México, Estados Unidos y otros países del mundo.
¿Dónde ver Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO por TV abierta y Online?
Real Betis recibe al Real Madrid este viernes 4 de septiembre de 2026, por la fecha 4 de LaLiga EA Sports. El partido se juega a las 21:00 en España / 14:00 en Perú, Colombia y Ecuador, en el Estadio La Cartuja de Sevilla.
|País o región
|TV abierta
|TV por cable / operador
|Streaming online
|Perú
|No confirmado
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Colombia
|No confirmado
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Ecuador
|No confirmado
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Chile
|No confirmado
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Argentina
|No confirmado
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Uruguay
|No confirmado
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|Bolivia, Paraguay y Venezuela
|No confirmado
|ESPN
|Disney+ Plan Premium
|España
|No
|M+ LALIGA (dial 54 de Movistar; 110 de Orange), M+ LALIGA HDR (Movistar 440; Orange 111) y LaLiga TV Bar
|Movistar Plus+
|México
|No confirmado
|Sky Sports
|Izzi Go, según disponibilidad de la suscripción Sky
|Estados Unidos
|No
|ESPN Deportes
|ESPN+; también figura disponible mediante Fubo, sujeto al plan contratado
|Centroamérica
|No confirmado
|Sky Sports
|Depende del operador y paquete local
|Brasil
|No confirmado
|—
|CazéTV en YouTube, según la guía internacional publicada
- En Perú: la alternativa principal es ESPN por televisión de paga o Disney+ Plan Premium por internet. El pitazo inicial está previsto para las 2:00 p. m.
- No hay una señal de TV abierta confirmada para Perú y la mayor parte de Sudamérica; el encuentro forma parte de la oferta de ESPN/Disney+.
- En España: se emite por Movistar LALIGA, incluido M+ LALIGA (dial 54 de Movistar) y la versión HDR (dial 440). También estará habilitado para clientes de Movistar Plus+, según el paquete contratado.
- En Estados Unidos: la cobertura está programada por ESPN Deportes y ESPN+, con opciones adicionales listadas en Fubo.
- El encuentro corresponde a la jornada 4 de LaLiga 2026/27 y se disputará en el Estadio La Cartuja, no en el Benito Villamarín.
¿A qué hora ver Real Madrid - Real Betis HOY 4 de septiembre?
Real Betis recibe a Real Madrid este viernes 4 de septiembre, por la jornada 4 de LaLiga 2026/27. El pitazo inicial está programado para las 21:00 en España peninsular, equivalente a las 19:00 UTC, en el Estadio La Cartuja de Sevilla.
|País o zona
|Hora del partido
|España (peninsular)
|21:00
|Islas Canarias
|20:00
|México (CDMX)
|13:00
|Costa Rica
|13:00
|Guatemala
|13:00
|El Salvador
|13:00
|Honduras
|13:00
|Nicaragua
|13:00
|Panamá
|14:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Perú
|14:00
|Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.)
|15:00
|Venezuela
|15:00
|Bolivia
|15:00
|República Dominicana
|15:00
|Puerto Rico
|15:00
|Chile
|15:00
|Paraguay
|16:00
|Argentina
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro)
|16:00
|Reino Unido
|20:00
|Portugal
|20:00
|Marruecos
|20:00
|India
|00:30
|Japón
|04:00
|Australia (Sídney/Melbourne)
|05:00
- El duelo comienza a las 2:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, por lo que coincide con una franja de alta actividad de audiencia deportiva en la región.
- En México y Centroamérica —incluyendo Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua— se juega desde la 1:00 p. m.; en Panamá la cita es a las 2:00 p. m.sofascore+1
- Para la audiencia del Cono Sur, el partido arranca a las 4:00 p. m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y el horario de Brasilia, mientras que en Chile será a las 3:00 p. m.
- En Estados Unidos, el horario es 3:00 p. m. ET en ciudades como Miami, Nueva York y Washington; para la costa oeste corresponde a las 12:00 p. m. PT.
- El encuentro abre la jornada 4 y se disputa en el Estadio La Cartuja, no en el Benito Villamarín. La ficha oficial de LaLiga confirma la fecha, la sede y el horario de las 21:00 en España.
Alineaciones posibles del Real Betis vs Real Madrid
Las alineaciones oficiales se conocerán antes del inicio del encuentro.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinícius Jr.; Kylian Mbappé.
Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Marc Bernal, Marc Roca; Antony, Isco, Rodrigo Riquelme; Troy Parrott.