Jairo Rúa
Jairo Rúa

El conjunto verdiblanco recibe al equipo blanco este viernes 4 de septiembre en La Cartuja en uno de los encuentros destacados de la cuarta jornada del campeonato. Real Madrid visita a Real Betis por LaLiga EA Sports 2026-2027 a partir de las 14:horas PER/ECU/COL, 13:00 horas MEX, 16:00 horas ARG/CHI. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Te comparto la lista de canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura en directo desde España, México, Estados Unidos y otros países del mundo.

Real Madrid vs. Betis. (Composición: Depor)
Real Madrid vs. Betis. (Composición: Depor)

¿Dónde ver Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO por TV abierta y Online?

Real Betis recibe al Real Madrid este viernes 4 de septiembre de 2026, por la fecha 4 de LaLiga EA Sports. El partido se juega a las 21:00 en España / 14:00 en Perú, Colombia y Ecuador, en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

País o regiónTV abiertaTV por cable / operadorStreaming online
PerúNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
ColombiaNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
EcuadorNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
ChileNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
ArgentinaNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
UruguayNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
Bolivia, Paraguay y VenezuelaNo confirmadoESPNDisney+ Plan Premium
EspañaNoM+ LALIGA (dial 54 de Movistar; 110 de Orange), M+ LALIGA HDR (Movistar 440; Orange 111) y LaLiga TV BarMovistar Plus+
MéxicoNo confirmadoSky SportsIzzi Go, según disponibilidad de la suscripción Sky
Estados UnidosNoESPN DeportesESPN+; también figura disponible mediante Fubo, sujeto al plan contratado
CentroaméricaNo confirmadoSky SportsDepende del operador y paquete local
BrasilNo confirmadoCazéTV en YouTube, según la guía internacional publicada
  • En Perú: la alternativa principal es ESPN por televisión de paga o Disney+ Plan Premium por internet. El pitazo inicial está previsto para las 2:00 p. m.
  • No hay una señal de TV abierta confirmada para Perú y la mayor parte de Sudamérica; el encuentro forma parte de la oferta de ESPN/Disney+.
  • En España: se emite por Movistar LALIGA, incluido M+ LALIGA (dial 54 de Movistar) y la versión HDR (dial 440). También estará habilitado para clientes de Movistar Plus+, según el paquete contratado.
  • En Estados Unidos: la cobertura está programada por ESPN Deportes y ESPN+, con opciones adicionales listadas en Fubo.
  • El encuentro corresponde a la jornada 4 de LaLiga 2026/27 y se disputará en el Estadio La Cartuja, no en el Benito Villamarín.

¿A qué hora ver Real Madrid - Real Betis HOY 4 de septiembre?

Real Betis recibe a Real Madrid este viernes 4 de septiembre, por la jornada 4 de LaLiga 2026/27. El pitazo inicial está programado para las 21:00 en España peninsular, equivalente a las 19:00 UTC, en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

País o zonaHora del partido
España (peninsular)21:00
Islas Canarias20:00
México (CDMX)13:00
Costa Rica13:00
Guatemala13:00
El Salvador13:00
Honduras13:00
Nicaragua13:00
Panamá14:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Perú14:00
Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.)15:00
Venezuela15:00
Bolivia15:00
República Dominicana15:00
Puerto Rico15:00
Chile15:00
Paraguay16:00
Argentina16:00
Uruguay16:00
Brasil (Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro)16:00
Reino Unido20:00
Portugal20:00
Marruecos20:00
India00:30
Japón04:00
Australia (Sídney/Melbourne)05:00
  • El duelo comienza a las 2:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, por lo que coincide con una franja de alta actividad de audiencia deportiva en la región.
  • En México y Centroamérica —incluyendo Ciudad de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua— se juega desde la 1:00 p. m.; en Panamá la cita es a las 2:00 p. m.sofascore+1
  • Para la audiencia del Cono Sur, el partido arranca a las 4:00 p. m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y el horario de Brasilia, mientras que en Chile será a las 3:00 p. m.
  • En Estados Unidos, el horario es 3:00 p. m. ET en ciudades como Miami, Nueva York y Washington; para la costa oeste corresponde a las 12:00 p. m. PT.
  • El encuentro abre la jornada 4 y se disputa en el Estadio La Cartuja, no en el Benito Villamarín. La ficha oficial de LaLiga confirma la fecha, la sede y el horario de las 21:00 en España.

Alineaciones posibles del Real Betis vs Real Madrid

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Jude Bellingham, Vinícius Jr.; Kylian Mbappé.

Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Marc Bernal, Marc Roca; Antony, Isco, Rodrigo Riquelme; Troy Parrott.

Real Madrid vs. Betis se enfrentan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Betis se enfrentan por LaLiga. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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