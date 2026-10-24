El cambio de hora en España se realizará el domingo 25 de octubre de 2026. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, los relojes pasarán de las 03:00 a las 02:00; en Canarias, el ajuste será de las 02:00 a la 01:00. La fecha figura en la Orden PCM/186/2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece el calendario del horario de verano hasta 2026.

¿Cuándo cambia la hora en España en octubre de 2026?

El ajuste tendrá lugar durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre. La hora oficial se retrasará 60 minutos en todo el territorio español, aunque el cambio se ejecutará a horas locales diferentes según la zona horaria. El domingo tendrá oficialmente 25 horas porque el reloj repetirá una franja de la madrugada.

Fechas y horas que debes recordar:

Sábado 24 de octubre : última jornada completa antes del cambio.

: última jornada completa antes del cambio. Domingo 25 de octubre , Península y Baleares: a las 03:00 serán las 02:00.

, Península y Baleares: a las 03:00 serán las 02:00. Domingo 25 de octubre , Ceuta y Melilla: a las 03:00 serán las 02:00.

, Ceuta y Melilla: a las 03:00 serán las 02:00. Domingo 25 de octubre , Canarias: a las 02:00 serán las 01:00.

, Canarias: a las 02:00 serán las 01:00. Movimiento del reloj: atrasar una hora, no adelantarla.

¿Qué comunidades autónomas y ciudades cambian la hora?

Las comunidades autónomas no tienen calendarios independientes para el cambio de hora. La distinción territorial relevante es entre la España peninsular y Baleares, por un lado, y Canarias, por otro. Ceuta y Melilla siguen la referencia horaria peninsular.

Territorio o zona Fecha del cambio Hora anterior Hora posterior Ciudades ilustrativas Andalucía 25 de octubre 03:00 02:00 Sevilla, Málaga, Córdoba Aragón 25 de octubre 03:00 02:00 Zaragoza, Huesca, Teruel Asturias 25 de octubre 03:00 02:00 Oviedo, Gijón Cantabria 25 de octubre 03:00 02:00 Santander, Torrelavega Castilla-La Mancha 25 de octubre 03:00 02:00 Toledo, Albacete, Ciudad Real Castilla y León 25 de octubre 03:00 02:00 Valladolid, León, Burgos Cataluña 25 de octubre 03:00 02:00 Barcelona, Girona, Tarragona Comunidad de Madrid 25 de octubre 03:00 02:00 Madrid, Alcalá de Henares Comunidad Valenciana 25 de octubre 03:00 02:00 Valencia, Alicante, Castellón Extremadura 25 de octubre 03:00 02:00 Mérida, Badajoz, Cáceres Galicia 25 de octubre 03:00 02:00 Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo La Rioja 25 de octubre 03:00 02:00 Logroño, Calahorra Comunidad Foral de Navarra 25 de octubre 03:00 02:00 Pamplona, Tudela País Vasco 25 de octubre 03:00 02:00 Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz Región de Murcia 25 de octubre 03:00 02:00 Murcia, Cartagena, Lorca Islas Baleares 25 de octubre 03:00 02:00 Palma, Ibiza, Mahón Ceuta 25 de octubre 03:00 02:00 Ceuta Melilla 25 de octubre 03:00 02:00 Melilla Canarias 25 de octubre 02:00 01:00 Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife

La tabla es una guía territorial ilustrativa, no un inventario exhaustivo de municipios. Las horas corresponden al horario oficial local de cada zona.

¿A qué hora se produce el cambio en toda España?

Aunque los relojes muestran horas distintas, el ajuste está coordinado. El cambio se produce a la 01:00 UTC del domingo 25 de octubre de 2026: en ese instante, la Península, Baleares, Ceuta y Melilla pasan de las 03:00 a las 02:00, mientras que Canarias retrocede de las 02:00 a la 01:00.

Referencia Antes del cambio Después del cambio España peninsular y Baleares UTC+2 UTC+1 Ceuta y Melilla UTC+2 UTC+1 Canarias UTC+1 UTC+0

Estos desfases corresponden al momento inmediatamente anterior y posterior al ajuste de otoño. No significan que España adopte una única hora para todo el territorio.

¿Qué dice la normativa española y europea sobre el horario de invierno?

El marco legal español se apoya en el Real Decreto 236/2002, que establece el inicio del horario de verano el último domingo de marzo y su final el último domingo de octubre. La Orden PCM/186/2022 concretó las fechas aplicables entre 2022 y 2026, incluido el cambio del 25 de octubre de este año.

La supresión de los cambios estacionales se ha debatido en la Unión Europea, pero la propuesta no se ha adoptado. La Comisión Europea publicó el 18 de marzo de 2026 el calendario para 2027-2031, que mantiene las fechas de inicio y fin del periodo de hora de verano. Por tanto, el cambio de octubre de 2026 sigue vigente.

¿Qué debes revisar en los dispositivos y antes de viajar?

No todos los aparatos actualizan la hora de la misma manera. Estas comprobaciones ayudan a evitar errores en citas, desplazamientos y actividades programadas durante la madrugada del cambio.

Teléfonos móviles: comprueba que estén activadas la fecha y hora automáticas y, si existe la opción, la selección automática de zona horaria.

Ordenadores y portátiles: revisa la sincronización de la hora del sistema y la zona horaria configurada.

Relojes inteligentes: confirma que reciben correctamente la hora del teléfono o de su conexión de red.

Vehículos: comprueba el reloj del salpicadero; algunos sistemas requieren un ajuste manual.

Relojes de pared y despertadores: revisa los aparatos que no se conectan a internet ni reciben actualizaciones automáticas.

Vuelos, trenes y conexiones: conserva como referencia el horario local indicado por el operador y confirma la hora de salida o llegada.

Viajes entre Canarias y la Península: recuerda que existe una diferencia de una hora entre ambas zonas durante el horario de invierno.

Si un dispositivo tiene activada la actualización automática y funciona correctamente, no es necesario modificar la hora manualmente. Para instrucciones específicas, consulta el soporte oficial del fabricante.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en España

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en octubre de 2026?

Se atrasa una hora. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, las 03:00 pasan a ser las 02:00; en Canarias, las 02:00 pasan a ser la 01:00.

¿Qué comunidades autónomas tienen un horario diferente?

Canarias tiene una hora menos que la España peninsular y Baleares. Las comunidades autónomas peninsulares y las Islas Baleares comparten la misma referencia horaria para este cambio.

¿Ceuta y Melilla cambian la hora el 25 de octubre?

Sí. Ambas ciudades atrasan el reloj de las 03:00 a las 02:00, igual que el territorio peninsular y Baleares.

¿Los teléfonos móviles cambian la hora automáticamente?

Normalmente, sí, cuando están configurados para actualizar la fecha, la hora y la zona horaria automáticamente. Si la configuración es manual, conviene revisar el ajuste.

¿Será el último cambio de hora en España?

No existe una decisión vigente que elimine los cambios estacionales. El calendario europeo publicado en marzo de 2026 incluye fechas de aplicación para los años 2027 a 2031.