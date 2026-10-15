El horario de invierno está a la vuelta de la esquina en España y tanto residentes como turistas deben tener algo en mente desde ya: en octubre toca atrasar el reloj, no adelantarlo. Este cambio permitirá disponer de una hora adicional y hará que el domingo tenga 25 horas pero, ¿cuál es la fecha y hora elegida? Todo se dará durante la madrugada del sábado 24 al 25 de octubre de 2026. En la Península y Baleares, a las 03:00 volverán a ser las 02:00; en Canarias, a las 02:00 será la 01:00. La fecha está recogida en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y aquí te brindo más detalles que deberás tomar en cuenta para el cambio de hora en esta parte del mundo, sobre todo si eres extranjero y tienes un traslado, una excursión o una salida de madrugada, por lo que es vital comprobar con antelación la hora indicada en tu reserva y consultar al operador si coincide con la franja que se repetirá.

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¿Qué día y a qué hora se cambia la hora en España?

El ajuste se efectuará el último domingo de octubre, aunque conviene recordar que ocurre durante la noche del sábado al domingo. Estos son los horarios según el lugar en el que te encuentres:

Zona de España Cuándo se retrasa el reloj Península, Baleares, Ceuta y Melilla A las 03:00 del domingo 25 de octubre volverán a ser las 02:00 a.m.. Islas Canarias A las 02:00 del domingo 25 de octubre volverá a ser la 01:00 a.m..

El cambio se aplica en todo el territorio español. La diferencia está en la hora que marca el reloj en cada zona: el ajuste en Canarias (Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife) y en la Península (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla) sucede en el mismo momento, por lo que se mantiene la diferencia de una hora entre ambas.

España volverá al horario de invierno durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026 (Foto: Elif Taşlı / Pexels)

¿Qué significa el regreso al horario de invierno?

Lo primero es que llegó el momento de decirle adiós a la hora de verano. Además, al retrasarse el reloj, esa noche se dispondrá de una hora adicional para descansar. Quienes mantengan sus horarios habituales para acostarse y levantarse tendrán, por tanto, la posibilidad de dormir una hora más: es el efecto contrario al cambio de primavera, cuando se adelanta el reloj.

El cambio permitirá que el domingo tenga 25 horas. (Foto: KoolShooters / Pexels)

¿Cómo y cuándo debes ajustar los relojes en España?

Los teléfonos iPhone y Android, las computadoras y la mayoría de los relojes inteligentes suelen actualizar la hora automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. En cambio, los relojes de pared, los despertadores tradicionales y algunos sistemas de los automóviles, hornos y microondas pueden necesitar una corrección manual.