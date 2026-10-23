¿Fin del cambio de hora en España? ¿Qué dice el BOE y las fechas hasta 2031? El próximo domingo 25 de octubre de 2026 volverá una escena conocida en los hogares españoles: tocará retrasar los relojes para entrar en el horario de invierno . La fecha aparece en el Boletín Oficial del Estado y cierra el calendario español de cambios horarios del periodo 2022-2026. Sin embargo, ese final no significa que dejemos de ajustar la hora para siempre.

La clave está en distinguir dos cuestiones que suelen confundirse: la última fecha incluida en una orden y la supresión del sistema. España no tiene aprobado un día definitivo para despedirse de los cambios estacionales. De hecho, una comunicación de la Comisión Europea publicada en marzo de 2026 ya establece las fechas correspondientes a los años 2027 a 2031.

¿Qué dice realmente el BOE sobre el fin del cambio de hora?

La Orden PCM/186/2022, publicada el 15 de marzo de 2022, recoge cuándo comienza y termina el horario de verano durante cinco años. Su última fecha es el domingo 25 de octubre de 2026, pero el documento no establece que ese día desaparezcan los cambios de reloj.

La propia orden explica que el sistema tiene vigencia indefinida. Su base es el Real Decreto 236/2002, que incorporó a la legislación española la normativa europea y fijó una regla permanente: adelantar la hora el último domingo de marzo y retrasarla el último domingo de octubre.

Cuándo cambia la hora en octubre de 2026 y cómo ajustar el reloj

El próximo ajuste tendrá lugar durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre . Esta vez hay que atrasar el reloj sesenta minutos, no adelantarlo. El cambio se produce simultáneamente en todo el territorio, aunque la hora que marca cada reloj depende de la zona.

Zona de España Momento del cambio Ajuste Península, Baleares, Ceuta y Melilla Domingo 25 de octubre A las 03:00 serán las 02:00 Canarias Domingo 25 de octubre A las 02:00 será la 01:00

Ese domingo tendrá una duración oficial de 25 horas. En la Península y Baleares se repetirá la franja comprendida entre las dos y las tres de la madrugada; en Canarias, la situada entre la una y las dos.

Si trabajas esa noche o necesitas dejar constancia de un suceso, esa repetición importa: una misma hora puede corresponder a dos momentos distintos. El real decreto contempla expresamente que los servicios públicos reflejen el momento de forma inequívoca cuando tenga consecuencias jurídicas, administrativas o de seguridad.

El calendario europeo ya recoge cambios de hora hasta 2031

La referencia que despeja las dudas sobre los próximos años es la comunicación C/2026/1660 de la Comisión Europea. Se publicó el 18 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Unión Europea y también puede consultarse en la web del BOE.

El documento fija las siguientes fechas de inicio y finalización del horario de verano:

Año Inicio del horario de verano Regreso al horario de invierno 2027 28 de marzo 31 de octubre 2028 26 de marzo 29 de octubre 2029 25 de marzo 28 de octubre 2030 31 de marzo 27 de octubre 2031 30 de marzo 26 de octubre

Qué falta para dejar de cambiar la hora en España

El debate europeo sigue abierto. La Comisión presentó en septiembre de 2018 una propuesta para suprimir los ajustes estacionales y el Parlamento Europeo respaldó la iniciativa en 2019. Sin embargo, el expediente continúa bloqueado por la falta de avances en el Consejo.

La dificultad no consiste únicamente en decidir si se acaba el cambio. También exige coordinar qué horario permanente aplicaría cada país y evaluar las consecuencias de las distintas combinaciones. Un documento del Consejo de junio de 2026 señala que la Comisión encargó un estudio sobre sus efectos económicos, sociales y ambientales, cuya conclusión se esperaba para finales de este año.

Para quien busca saber si debe volver a tocar el reloj, la referencia práctica sigue siendo la normativa vigente: este 25 de octubre corresponde atrasarlo una hora. El debate sobre su eliminación todavía no se ha convertido en una decisión definitiva aplicable en España.