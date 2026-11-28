España celebrará sus elecciones generales anticipadas este domingo 29 de noviembre de 2026, una cita conocida como el 29N en la que 38.728.356 ciudadanos están llamados a las urnas. Tras el cierre de la campaña electoral el viernes 27 y la jornada de reflexión del sábado 28, los colegios electorales abrirán sus puertas en todo el país para renovar las Cortes Generales de la XVI legislatura, eligiendo a los 350 diputados del Congreso y a los representantes del Senado que darán forma al nuevo mapa parlamentario.

La trascendencia de esta jornada radica en que el resultado definirá el rumbo político, económico y social de España para los próximos cuatro años. En un escenario parlamentario fragmentado donde los pactos y las mayorías resultan determinantes, cada voto influirá directamente en la conformación del próximo Gobierno y en la orientación de políticas prioritarias como el acceso a la vivienda, la fiscalidad, el empleo, la transición ecológica y la cohesión territorial. Además, más allá del plano interno, los comicios del 29-N marcarán la estabilidad institucional del país y el peso de su voz en las decisiones estratégicas de la Unión Europea.

¿A qué hora abren los colegios electorales en España?

Los colegios electorales en España abren para los votantes a las 09:00 horas.

Península, Baleares, Ceuta y Melilla: 09:00 horas (hora peninsular).

Islas Canarias: 09:00 horas (hora canaria, equivalente a las 10:00 en la península).

Quienes hayan sido convocados como miembros de mesa (presidentes, vocales y suplentes) deben presentarse antes, a las 08:00 horas, para constituir las mesas y verificar el material electoral.

¿A qué hora cierran los colegios electorales en España este 29N?

Los colegios electorales en España cierran el domingo 29 de noviembre a las 20:00 horas.

Península, Baleares, Ceuta y Melilla: 20:00 horas (hora peninsular).

Islas Canarias: 20:00 horas (hora canaria, que equivale a las 21:00 en la Península).

Una vez anunciada la hora de cierre, solo podrán votar las personas que ya se encuentren dentro del local electoral o en el acceso al mismo.

¿Se puede votar después de las 8:00 p. m.?

En general, no: la votación cierra oficialmente a las 20:00 horas (8:00 p. m.) hora local y no se permite el ingreso de nuevos votantes después de ese momento.

Sin embargo, la ley electoral española contempla tres excepciones concretas:

Si ya estás dentro del local: Si a las 20:00 horas ya te encuentras dentro del colegio electoral (o en la fila de acceso), el presidente de la mesa está obligado a dejarte votar.

Miembros de mesa e interventores: Son los últimos en depositar su voto, una vez que han votado todos los electores presentes y se han introducido los votos por correo.

Interrupciones durante la jornada: Si una mesa tuvo que suspender la votación temporalmente por algún incidente, el horario de cierre de esa mesa puede prorrogarse por el mismo tiempo que duró la interrupción.