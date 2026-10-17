Con la próxima llegada del frío, España se prepara para realizar el tradicional cambio de hora que corresponde a la temporada de invierno del 2026 . Aunque se trata de una costumbre anual, existen residentes y extranjeros que tienen la duda si deben adelantar o atrasar el reloj para adaptarlo a sus rutinas diarias. ¿Cuál es la forma correcta? En caso tengas esta incertidumbre, te invito a leer esta nota completa para que sepas la realidad.

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El ajuste en este país europeo ocurrirá durante la noche del sábado 24 al domingo 25 de octubre, según lo regulado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Eso sí, es importante resaltar que los relojes pueden marcar un horario diferente dependiendo de las zonas de España.

Si estás planificando realizar un viaje hacia esta nación dentro de las fechas señaladas, es necesario que tomes en cuenta este cambio de horario para evitar confusiones en caso participes en una guía turística.

Este nuevo horario ocurrirá durante la madrugada del domingo 25 de octubre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / SURJA-SEN-DAS-RAJ

¿Se debe adelantar o atrasar el reloj en España?

En la fecha indicada, tanto los españoles como los extranjeros deberán atrasar sus relojes 60 minutos para oficializar la temporada de invierno en este país. De esa manera, la noche del 25 de octubre de 2026 contará con una hora de más, permitiendo que dicho día contabilice un total de 25 horas.

Como te comenté anteriormente, el cambio de horario varía según el área. Por suponer, en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, se debe atrasar 1 hora el reloj cuando marque las 3 a.m.; es decir, retornará a las 2 a.m . En el caso de las Islas Canarias, el ajuste se realizará a las 2 a.m. para fijar a la 1 a.m.

Tanto españoles como extranjeros deberán atrasar 60 minutos cuando llegue la madrugada del 25 de octubre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Cómo y cuándo debes ajustar los relojes en España?

Ten en cuenta que la mayoría de los dispositivos tecnológicos actuales, como smartphones iPhone y Android, computadoras y relojes inteligentes, ajustan este horario por su cuenta. Eso sí, para que ocurra este cambio se debe activar las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas.

Respecto a los equipos tradicionales o sin conexión a red, sí requieren tu intervención. Esto ocurrirá en caso cuentes con un reloj de pared, despertador clásico o paneles de hora en automóviles, hornos y microondas.

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