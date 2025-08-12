España se enfrenta a una oleada de incendios forestales que está afectando gravemente a varias comunidades autónomas. La ola de siniestros coincide con la de calor que este martes entró en su décimo día, previsiblemente el peor, con todas las regiones bajo aviso de riesgo, incluidas la del norte, temperaturas máximas de 40º y mínimas nocturnas que no bajan de 25º.

La situación más crítica se concentra en Castilla y León y Galicia, donde miles de personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares. La respuesta coordinada de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) está siendo clave para combatir las llamas.

Este martes ha comenzado con la activación de la Fase de Preemergencia y una reunión urgente del Comité Estatal, buscando una asignación eficiente de los recursos para apoyar a las zonas afectadas por el fuego que deja hasta el momento un fallecido, desalojos y mantiene cercada una ciudad, con corte ferroviario incluido.

Regiones como Castilla y León, Galicia (ambas al norte del país), Andalucía (sur), Madrid, Castilla-La Mancha (centro) y Extremadura (oeste) son las más afectadas por estos incendios forestales declarados en plena ola de calor. Las condiciones meteorológicas para los próximos días se consideran “desfavorables” para la extinción de los fuegos, al menos hasta el jueves próximo, por las tormentas secas que se esperan y pueden generar nuevos incendios.

Seguimos actuando contra las reactivaciones en la zona del flanco derecho del incendio de #IFTarifa por las fuertes rachas de levante y las altas temperaturas



Contamos con todos los medios del @Plan_Infoca, volcado en hacer frente al fuego con medios aéreos y personal en tierra pic.twitter.com/U61qfJpweB — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) August 12, 2025

Miles de evacuados y un bombero arrestado por provocar incendios en Castilla y León

En Castilla y León, la situación sigue siendo alarmante, aunque el número de evacuados ha descendido a 2.520 frente a los 3.700 de la pasada noche del lunes 11 de agosto tras el fin del desalojo en Yeres, Las Médulas, Orellán y Carucedo. Las llamas han obligado a confinar nuevas localidades como Borrenes y La Chana, mientras se ha desalojado a los vecinos de Peñalba de Santiago, en Ponferrada, y los equipos de extinción trabajan sin descanso.

La Guardia Civil de Ávila ha detenido a un hombre que confesó haber provocado intencionadamente un incendio forestal entre Cuevas del Valle y Mombeltrán el pasado 28 de julio, alegando intereses laborales, ya que era un trabajador del propio servicio de extinción. Poco después, el operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) elevó a Índice de Gravedad Potencial 2 (Nivel 2) el incendio de Martín de Yeres (Salamanca), donde el fuego se aproxima con “rapidez” a casas en la periferia del casco urbano, y con el de Resoba (Palencia), donde se ha tenido que evacuar a la localidad de Abadía de Lebanza y que confinar a las de El Campo y Lebanza.

Galicia declara el nivel 2 de emergencia ante una “altísima actividad incendiaria”

Galicia es otra de las comunidades más afectadas, con la Xunta declarando el nivel 2 de emergencia en la provincia de Ourense por la oleada de incendios simultáneos. En conjunto, los de mayor afectación -aquellos que o bien superan las 20 hectáreas o que han supuesto un peligro para viviendas- ya han calcinado alrededor de 4.350 hectáreas, obligando a desalojar a vecinos y a cortar el tráfico ferroviario en algunas zonas, en base a las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural, cuya titular María José Gómez, ha calificado la situación de “preocupante”, señalando una “altísima actividad incendiaria” con entre 40 y 50 fuegos diarios.

Asimismo, el primero de los incendios del municipio ourensano de Maceda (Ourense), en la parroquia de Castro de Escuadro y con una dimensión estimada de 450 hectáreas quemadas, se ha reactivado, según informó la alcaldesa, Uxía Oviedo, a Europa Press. Actualmente evalúan la situación por si fuera necesario realizar desalojos en el núcleo de A Teixeira, como ya sucedió el fin de semana pasado.

#Incendio de pasto en #CañadaReal.



Diez dotaciones de @BomberosMad trabajan en la extinción de un #fuego de pasto y escombros en el Sector 3.



No ha habido heridos ni viviendas afectadas. Sólo enseres.



Continúan refrescando toda la zona para evitar que se reinicien las llamas. pic.twitter.com/F111MyxCuB — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 12, 2025

Un fallecido en Madrid e incendios con intencionalidad en Toledo y Andalucía

Al margen de los grandes focos en el noroeste, la violencia del fuego ha golpeado otras zonas de España. En Madrid, un hombre de 55 años falleció en Tres Cantos intentando salvar a sus caballos de un incendio, que según las autoridades pudo ser causado por fenómenos naturales. En este contexto, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho, ha avisado de que se espera que durante los próximos días se puedan repetir las tormentas secas, que “hacen que el fuego se origine en poco tiempo, se propague rápido por el viento y, si el lugar es inaccesible, que los medios de extinción tarden en llegar”.

En Navalmoralejo, Toledo, otro incendio que traspasó la frontera con Extremadura ha arrasado unas 3.000 hectáreas, el 75% de ellas en la comunidad vecina, mientras que en Andalucía, la Junta tiene “sospechas fundadas” de que un fuego en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz) fue intencionado, lo que ha motivado un refuerzo en los operativos de vigilancia, reforzando los efectivos por parte de los cuerpos de seguridad y también el monitoreo y la investigación en relación con los siniestros, como ha apuntado el consejero en declaraciones a los medios.

Así, a lo largo de esta tarde, la Guardia Civil de Cádiz ha identificado y localizado a un hombre como presunto responsable del conato de incendio registrado este martes por la mañana en una zona de arbustos junto a la urbanización Playas del Estrecho y uno de los parkings de la zona, en Los Caños de Meca.