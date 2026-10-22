Madrid volverá al horario de invierno el domingo 25 de octubre de 2026. Durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25, los relojes deberán retrasarse una hora: cuando marquen las 03:00, volverán a ser las 02:00. No hay que adelantarlos ni esperar a la noche del domingo. El ajuste está recogido en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para los madrileños, la consecuencia más inmediata será una madrugada con una hora adicional. Quienes mantengan su hora habitual de levantarse podrán disponer de sesenta minutos más de descanso; quienes tengan un turno, un viaje o una cita deberán prestar atención al reloj.

¿Cuándo se cambia la hora en Madrid y qué ocurrirá a las 03:00?

El cambio de hora en Madrid se realizará exactamente a las tres de la madrugada del domingo 25 de octubre. En ese momento, el reloj retrocederá hasta las dos y volverá a transcurrir la franja comprendida entre las 02:00 y las 03:00. Por eso, esa fecha tendrá una duración oficial de 25 horas, según establece el BOE.

La medida se aplica por igual en la capital y en el resto de la Comunidad de Madrid. No existe un horario diferente para quienes vivan en Alcalá de Henares, Móstoles, Getafe o cualquier otro municipio madrileño: todos siguen el ajuste previsto para la España peninsular.

Territorio Momento del cambio Qué hay que hacer Madrid y resto de la Península A las 03:00 serán las 02:00 Retrasar una hora Baleares A las 03:00 serán las 02:00 Retrasar una hora Canarias A las 02:00 será la 01:00 Retrasar una hora

¿Qué dice el BOE sobre el horario de invierno de 2026?

La fecha figura en la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, publicada el 15 de marzo de 2022. Esta disposición detalla el calendario de cambios horarios entre 2022 y 2026 y señala expresamente el domingo 25 de octubre como final del período de la hora de verano de este año.

La regla general procede del Real Decreto 236/2002: el horario de verano termina el último domingo de octubre y la hora oficial se retrasa sesenta minutos. No es, por tanto, una decisión del Ayuntamiento de Madrid ni una modificación exclusiva de la comunidad autónoma.

También conviene evitar una confusión frecuente: que el calendario de esa orden termine en 2026 no significa que el cambio del 25 de octubre sea automáticamente el último. El propio BOE explica que estos calendarios se publican por períodos de cinco años y que la normativa instauró un régimen de vigencia indefinida.

Qué relojes debes revisar antes de acostarte el sábado

La primera comprobación está en el móvil. Si utilizas un iPhone, Apple permite que el dispositivo adapte la hora automáticamente mediante la opción Ajustes > General > Fecha y hora > Ajuste automático . Su documentación recomienda disponer de conexión a internet y mantener actualizado el software para que el equipo pueda establecer correctamente la hora y la zona horaria.

Si tu dispositivo tiene activada esa función, evita retrasarlo también a mano sin comprobar antes qué hora muestra. La revisión resulta especialmente útil si lo utilizas como despertador o si has modificado recientemente su configuración por un viaje.

Para los relojes que no se sincronizan, puedes hacer el ajuste antes de acostarte, siempre que tengas presente que estarás colocando por anticipado la hora del domingo.

Reloj o dispositivo Comprobación recomendada Móvil con ajuste automático Revisar que la función esté activada Reloj de pared o de pulsera sin sincronización Retrasarlo manualmente una hora Despertador independiente Comprobar tanto la hora como la alarma Reloj del coche o del horno Consultar si requiere un ajuste manual

Cómo organizar tus planes en Madrid durante el cambio horario

Si sales el sábado por Madrid, recuerda que la modificación llegará cuando la noche ya esté avanzada. Una quedada a las dos y media merece una aclaración adicional; una cita el domingo por la mañana requiere, sobre todo, que el reloj utilizado esté actualizado.

Para un vuelo, un tren o un autobús, consulta la reserva y los avisos del operador. No deduzcas que el servicio se adelanta o se retrasa simplemente porque cambie la hora: comprueba la información de tu trayecto. Lo mismo resulta útil si trabajas de madrugada y necesitas confirmar cómo está organizado tu turno.

La idea práctica es sencilla: revisa el sábado los dispositivos que utilizas para organizarte y comprueba el domingo que coincidan. Así podrás aprovechar esa hora adicional sin convertir el cambio al horario de invierno en un despiste con la alarma, el viaje o tus planes.