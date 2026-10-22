Madrid cambia al horario de invierno el 25 de octubre de 2026: a las 3 serán las 2. Consulta qué relojes debes ajustar y cómo preparar tus planes del domingo. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Madrid cambia al horario de invierno el 25 de octubre de 2026: a las 3 serán las 2. Consulta qué relojes debes ajustar y cómo preparar tus planes del domingo. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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. No hay que adelantarlos ni esperar a la noche del domingo. El ajuste está recogido en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para los madrileños, la consecuencia más inmediata será una madrugada con una hora adicional. Quienes mantengan su hora habitual de levantarse podrán disponer de sesenta minutos más de descanso; quienes tengan un turno, un viaje o una cita deberán prestar atención al reloj.

¿Cuándo se cambia la hora en Madrid y qué ocurrirá a las 03:00?

El . Por eso, esa fecha tendrá una duración oficial de 25 horas, según establece el BOE.

La medida se aplica por igual en la capital y en el resto de la Comunidad de Madrid. No existe un horario diferente para quienes vivan en Alcalá de Henares, Móstoles, Getafe o cualquier otro municipio madrileño: todos siguen el ajuste previsto para la España peninsular.

TerritorioMomento del cambioQué hay que hacer
Madrid y resto de la PenínsulaA las 03:00 serán las 02:00Retrasar una hora
BalearesA las 03:00 serán las 02:00Retrasar una hora
CanariasA las 02:00 será la 01:00Retrasar una hora

¿Qué dice el BOE sobre el horario de invierno de 2026?

La fecha figura en la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, publicada el 15 de marzo de 2022. Esta disposición detalla el calendario de cambios horarios entre 2022 y 2026 y señala expresamente el domingo 25 de octubre como final del período de la hora de verano de este año.

La regla general procede del Real Decreto 236/2002: el horario de verano termina el último domingo de octubre y la hora oficial se retrasa sesenta minutos. No es, por tanto, una decisión del Ayuntamiento de Madrid ni una modificación exclusiva de la comunidad autónoma.

También conviene evitar una confusión frecuente: que el calendario de esa orden termine en 2026 no significa que el cambio del 25 de octubre sea automáticamente el último. El propio BOE explica que estos calendarios se publican por períodos de cinco años y que la normativa instauró un régimen de vigencia indefinida.

Qué relojes debes revisar antes de acostarte el sábado

La primera comprobación está en el móvil. Si utilizas un iPhone, Apple permite que el dispositivo adapte la hora automáticamente mediante la opción Ajustes > General > Fecha y hora > Ajuste automático. Su documentación recomienda disponer de conexión a internet y mantener actualizado el software para que el equipo pueda establecer correctamente la hora y la zona horaria.

Si tu dispositivo tiene activada esa función, evita retrasarlo también a mano sin comprobar antes qué hora muestra. La revisión resulta especialmente útil si lo utilizas como despertador o si has modificado recientemente su configuración por un viaje.

Para los relojes que no se sincronizan, puedes hacer el ajuste antes de acostarte, siempre que tengas presente que estarás colocando por anticipado la hora del domingo.

Reloj o dispositivoComprobación recomendada
Móvil con ajuste automáticoRevisar que la función esté activada
Reloj de pared o de pulsera sin sincronizaciónRetrasarlo manualmente una hora
Despertador independienteComprobar tanto la hora como la alarma
Reloj del coche o del hornoConsultar si requiere un ajuste manual

Cómo organizar tus planes en Madrid durante el cambio horario

Si sales el sábado por Madrid, recuerda que la modificación llegará cuando la noche ya esté avanzada. Una quedada a las dos y media merece una aclaración adicional; una cita el domingo por la mañana requiere, sobre todo, que el reloj utilizado esté actualizado.

Para un vuelo, un tren o un autobús, consulta la reserva y los avisos del operador. No deduzcas que el servicio se adelanta o se retrasa simplemente porque cambie la hora: comprueba la información de tu trayecto. Lo mismo resulta útil si trabajas de madrugada y necesitas confirmar cómo está organizado tu turno.

La idea práctica es sencilla: revisa el sábado los dispositivos que utilizas para organizarte y comprueba el domingo que coincidan. Así podrás aprovechar esa hora adicional sin convertir el cambio al horario de invierno en un despiste con la alarma, el viaje o tus planes.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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