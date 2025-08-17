¿Cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española, etc. Para acabar con el debate, Ibai Llanos creó el Mundial de los Desayunos en el que 16 países pelearán por el codiciado título.

Será un tradicional formato de Copa del Mundo con octavos de final, cuartos de final, semifinal y la final en la que solo habrá un ganador que será elegido por el público que votará por el país que creen que merezca pasar de ronda en los comentarios fijados en sus cuentas oficiales en redes sociales.

¿Y cómo se definieron los enfrentamientos? Pues el streamer español confesó que hizo “un sorteo totalmente amañado” para poner frente a frente a rivales con mucha historia entre sí (sobre todo en Internet) como la mexicana contra la peruana, la inglesa contra la argentina, por nombrar algunas.

A continuación, te compartimos la fecha, los horarios por país y dónde ver el Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos en las principales plataformas de streaming para conocer la nacionalida del nuevo monarca de la comida más importante del día.

Así se “jugará” el Mundial de los Desayunos de IBAI: Perú vs México, formato, participantes y más | Composición EC: Freepik / @ibaillanos

¿Cuándo es el Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos?

La primera edición del Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos se llevará a cabo este lunes 18 de agosto de 2025 a través de dos comentarios fijados en las cuentas oficiales en redes sociales del streamer español. Si tomamos como referencia Lima, Perú, la diferencia horaria con España es de 7 horas por lo que en el transcurso de la noche del domingo 17 de agosto podrían salir las publicaciones del primer emparejamiento del torneo.

Participantes del Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos

El streamer español Ibai Llanos incluyó a Perú en su singular torneo para definir al campeón de la primera edición del Mundial de los Desayunos, con el Pan con chicharrón como representante de la gastronomía peruana. Estos son el resto de los participantes de la justa mundialista:

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

España

Estados Unidos

Francia

Guatemala

Japón

México

Perú

Reino Unido

República Dominicana

Venezuela

Emparejamientos del Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos

Argentina vs. Reino Unido

Estados Unidos vs. Bolivia

Venezuela vs. República Dominicana

Colombia vs. Costa Rica

España vs. Francia

Japón vs. Chile

Perú vs. México

Guatemala vs. Ecuador

Dónde ver el Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos en Internet

Si bien el formato que eligió Ibai Llanos para definir los emparejamientos del Mundial de los Desayunos es a través de votaciones de sus seguidores en sus publicaciones en redes sociales (@IbaiLlanos en X), es posible que el streamer español realice una transmisión para promocionar los enfrentamientos en su canal oficial de Twitch. Hasta el cierre de este artículo, el promotor de La Velada del Año no cuenta con un canal oficial de Kick.