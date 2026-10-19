El próximo 25 de octubre, España vivirá un día diferente al habitual, pues dicha fecha durará exactamente una hora más. Esto obliga a los habitantes y turistas que ajusten sus relojes manuales para adaptar este nuevo horario a sus rutinas, pero, ¿por qué dicha fecha tendrá un total de 25 horas? En caso tengas dudas, te invito a leer este artículo informativo para que comprendas más sobre este fenómeno.

Por qué el 25 de octubre durará una hora más en España

Tanto en España como en el resto de la Unión Europea se mantiene la costumbre de ajustar el reloj dos veces al año: una hora adelante en marzo y una hora atrás en octubre. Con la pronta llegada del 25 de octubre, se da por concluido el horario de verano y comienza oficialmente el horario de invierno.

Si bien se puede creer que este ajuste de horario se relaciona a un evento astronómico, existen otras razones interesantes. Inicialmente, la medida respondía a una necesidad de aprovechar la luz natural durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial; es así que se facilitaba el ahorro de energía.

Conforme han pasado las décadas, dicha razón ha dejado de ser una certeza, pues la iluminación natural no suele ser suficiente para el funcionamiento de los distintos aparatos electrónicos que poseemos en la actualidad.

Es así que la Unión Europea determinó que se mantenga este cambio de horario como una forma de coordinar los horarios entre los países participantes. De esa manera, se facilitan actividades que dependen de horas compartidas.

El propósito inicial fue aprovechar la iluminación natural, pero la Unión Europea lo estableció como una forma de coordinar horarios entre los países participantes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Se debe adelantar o atrasar el reloj en España este 25 de octubre?

En la noche del sábado 24 al domingo 25 de octubre ocurrirá este cambio de horario de invierno en España. Tanto los españoles como los extranjeros deberán atrasar sus relojes manuales 60 minutos. Es así que la fecha resaltada tendrá una duración de 25 horas.

Eso sí, el ajuste de horario varía según el área. En el caso de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, sus residentes necesitan atrasar 1 hora el reloj cuando marque las 3 a.m., mientras que en las Islas Canarias esta modificación debe realizarse cuando las manecillas marquen las 2 a.m.

Según la zona en España, este ajuste de horario puede variar. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Cómo y cuándo debes ajustar los relojes en España?

Ten en cuenta que la mayoría de los dispositivos tecnológicos actuales, como smartphones iPhone y Android, computadoras y relojes inteligentes, ajustan este horario por su cuenta. Eso sí, para que ocurra este cambio se debe activar las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas.

Respecto a los equipos tradicionales o sin conexión a red, sí requieren tu intervención. Esto ocurrirá en caso cuentes con un reloj de pared, despertador clásico o paneles de hora en automóviles, hornos y microondas.