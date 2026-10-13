El domingo 25 de octubre de 2026 tendrá oficialmente 25 horas en España por el paso del horario de verano al horario de invierno. Durante la madrugada, los relojes se atrasarán 60 minutos: en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y el resto de la Península, las 03:00 volverán a ser las 02:00. En Palma de Mallorca ocurrirá lo mismo, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife las 02:00 pasarán a ser la 01:00. De esta forma, una franja de la madrugada se repetirá en el reloj oficial.

La jornada tendrá una hora más en el calendario civil, pero eso no significa que la Tierra tarde más en completar su rotación. Lo que cambia es la hora legal que utilizan los ciudadanos para organizar sus actividades cotidianas.

TL;DR: cambio de horario en España 2026

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

domingo 25 de octubre de 2026. Motivo: termina el horario de verano y comienza el horario de invierno.

termina el horario de verano y comienza el horario de invierno. Península y Baleares: las 03:00 volverán a ser las 02:00.

las 03:00 volverán a ser las 02:00. Canarias: las 02:00 volverán a ser la 01:00.

las 02:00 volverán a ser la 01:00. Resultado: el domingo tendrá oficialmente 25 horas.

el domingo tendrá oficialmente 25 horas. Efecto práctico: algunas personas podrán disponer de una hora adicional de descanso.

¿Cómo se produce un día de 25 horas?

El cambio de hora se basa en el ajuste de los relojes respecto a la hora oficial. Cuando termina el horario de verano, el reloj retrocede 60 minutos para volver al horario de invierno.

En la Península y Baleares, después de las 02:59 volverán a ser las 02:00. Esto hace que el intervalo entre las 02:00 y las 03:00 se repita.

En Canarias, el ajuste se produce una hora antes según el reloj local. Por eso, la franja que se repite es la comprendida entre la 01:00 y las 02:00.

Así se repetirá la hora según el territorio

Ciudades de España Hora del ajuste del reloj Franja que se repite Madrid y resto de la Península 03:00 → 02:00 02:00 → 03:00 Barcelona y Cataluña 03:00 → 02:00 02:00 → 03:00 Sevilla y Andalucía 03:00 → 02:00 02:00 → 03:00 Valencia y Comunidad Valenciana 03:00 → 02:00 02:00 → 03:00 Palma de Mallorca y Baleares 03:00 → 02:00 02:00 → 03:00 Las Palmas de Gran Canaria 02:00 → 01:00 01:00 → 02:00 Santa Cruz de Tenerife 02:00 → 01:00 01:00 → 02:00

¿Se podrá dormir una hora más?

El cambio permite disponer de una hora adicional en el cómputo oficial de la jornada. Si una persona mantiene la misma hora de acostarse y levantarse según el reloj, puede tener la oportunidad de descansar 60 minutos más esa noche.

Sin embargo, no todo el mundo dormirá necesariamente una hora adicional. Las personas que trabajen de noche, tengan turnos rotativos o deban desplazarse durante la madrugada pueden experimentar el ajuste de manera diferente.

Para facilitar la adaptación, conviene mantener una rutina regular de sueño, evitar cambios innecesarios en los horarios de descanso y comprobar los turnos laborales y de transporte.

¿Qué diferencia hay entre el cambio de octubre y el de marzo?

El cambio de octubre añade una hora al día oficial, mientras que el de marzo elimina una hora al adelantarse los relojes.

Característica Octubre de 2026 Marzo de 2027 Cambio de horario Verano a invierno Invierno a verano Movimiento del relok Se atrasa una hora Se adelanta una hora Península y Baleares 03:00 → 02:00 02:00 → 03:00 Canarias 02:00 → 01:00 01:00 → 02:00 Duración oficial del día 25 horas 23 horas

El calendario europeo vigente prevé que el periodo de hora de verano de 2027 comience el domingo 28 de marzo. Una modificación normativa posterior podría cambiar las fechas previstas.

¿A qué hora anochecerá después del cambio?

Tras el ajuste, el atardecer se producirá antes según la hora oficial. Esto ocurre porque el reloj se retrasa respecto al horario de verano, no porque el Sol modifique repentinamente su recorrido.

La puesta de sol no se produce a la misma hora en todas las ciudades. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y Palma de Mallorca tienen horarios solares distintos. Canarias también presenta diferencias respecto a la Península por su ubicación geográfica y su hora oficial.

Para conocer la hora exacta del atardecer, es necesario consultar los datos astronómicos de cada municipio para el 25 de octubre.

¿Este cambio será el último en España?

No hay una decisión definitiva que elimine el cambio horario. La Unión Europea mantiene el sistema estacional y ha publicado un calendario para el periodo de hora de verano de 2027 a 2031.

Por tanto, que el domingo 25 de octubre tenga 25 horas no significa que vaya a ser la última vez que ocurra. Para terminar con el sistema sería necesaria una modificación formal de la normativa aplicable.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el nuevo cambio de hora en España 2026

¿Por qué se repite una hora el 25 de octubre?

Porque el reloj se atrasa 60 minutos al terminar el horario de verano, de modo que una franja de la madrugada aparece dos veces en la hora oficial.

¿Cuándo se cambia el reloj en Madrid?

A las 03:00 de la madrugada del domingo 25 de octubre, el reloj volverá a marcar las 02:00.

¿Cuándo se cambia la hora en Canarias?

A las 02:00, los relojes volverán a marcar la 01:00.

¿El día tiene realmente 25 horas?

Tiene 25 horas en el cómputo de la hora oficial. El cambio no altera la duración física de la rotación terrestre.