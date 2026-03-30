Distintas calles de España ya están realizando los preparativos para conmemorar la Semana Santa de este 2026 , una de las manifestaciones religiosas más importantes del mundo. En caso quieres honrar la memoria del señor Jesucristo en este país europeo, quiero revelarte qué procesiones se realizarán durante esta semana, detallándote los cronogramas, horarios y recorridos para que no te pierdas ningún detalle de estos desfiles.

Habitualmente, la ciudad de Sevilla es la que acumula más procesiones célebres, las cuales destacan Esperanza Macarena y Esperanza de Triana , ambas protagonistas de la ‘Madrugá’. Sin embargo, existen más actividades que se realizan en otras áreas como Calanda y Balmaseda.

Entonces, si quieres descubrir si la ciudad donde resides realizará alguna procesión o desfile en estos días como parte de Semana Santa en España, a continuación podrás saberlo con la siguiente lista que te brindaré detallándote cada día.

Sevilla es la ciudad de España donde se registra mayores procesiones por Semana Santa. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Procesiones que se realizarán en España por Semana Santa

LUNES 30 DE MARZO

Procesión Horario Itinerario o Recorrido Cautivo de Málaga Desde las 17:30 hasta las 2:30 (hora local) Casa hermandad, Barrera de la Trinidad, plaza de Jesús Cautivo, Trinidad, plaza Montes, Carril, Mármoles, puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, plaza del Obispo, Molina Lario, Santa María, San Agustín, Duque de la Victoria, plaza del Siglo, plaza del Carbón, Granada, plaza de la Constitución, Especería, Cisneros, Pasillo Santa Isabel, puente de la Aurora, Rampa de la Aurora, Trinidad, plaza de Jesús Cautivo, Barrera de la Trinidad y casa hermandad Promesas de Cartagena Desde las 21:00 hasta las 1:05 (hora local) Aire, Cañón, Mayor, plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Sta. Florentina, plaza Juan XXIII, Parque, plaza Puertas de la Serreta, Serreta, Caridad, Duque, plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, San Miguel, Aire, iglesia de Santa María.

MARTES 31 DE MARZO

Procesión Horario Itinerario o Recorrido Cristo del Perdón de León Inicia a las 19:00 (hora local) Patio del Convento de Santa Cruz Hermanas Clarisas, Convento, Cardenal Landázuri, plaza de Regla, Acto del Perdón ante el pórtico de la S.I. Catedral, Mariano Domínguez Berrueta, Plaza Mayor, Plegaria, Platerías, Cardiles, Varillas, Ancha, plaza San Marcelo, plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Ordoño II, plaza Guzmán (sin vuelta), avenida de Palencia, Astorga, Paso de los Quebrantos y Gómez de Salazar, avenida Palencia, glorieta Cofradía Santo Cristo del Perdón (sin vuelta), Gómez de Salazar, Iglesia Parroquial de San Francisco de la Vega. Procesión del encuentro de Valladolid Hora de salid de Crsito: 20:15 (hora local) Iglesia de San Andrés, plaza San Andrés, Mantería, plaza Cruz Verde, Alonso Pesquera, Sanatorio del Sagrado Corazón (reflexión con los enfermos), plaza Colegio de Santa Cruz. Procesión del encuentro de Valladolid Hora de salida de la Virgen: 20:45 (hora local) Iglesia de las Angustias, Angustias, Echegaray, Arzobispo Gandásegui, plaza Universidad, Librería, plaza Colegio de Santa Cruz.

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL

Procesión Horario Itinerario o Recorrido Tamborada de Mula Desde las 0:00 hasta las 16:00 (hora local) Plaza del Ayuntamiento de Mula. Cristo de los Gitanos de Granada Desde las 16:15 hasta las 4:00 horas del jueves 2 de abril Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, Gran Vía, plaza Isabel la Católica, Reyes Católicos, Puerta Real de España, Acera del Casino, Acera del Darro, Puente de la Virgen, Carrera de la Virgen (paseo central), plaza del Campillo, plaza Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Puerta Real de España, Mesones, Marqués de Gerona, S.I. Catedral, Cárcel Baja, Gran Vía de Colón, plaza Isabel la Católica, Reyes Católicos, plaza Nueva, plaza de Santa Ana, Carrera del Darro, paseo del Padre Manjón, Cuesta del Chapiz, Peso de la Harina, camino del Sacromonte, Santo Sepulcro, Puente Mariano, Carril de los Coches, Abadía del Sacromonte, a su templo. Virgen de la Paz y Esperanza de Córdoba Desde las 17:15 hasta las 0:45 horas del jueves 2 de abril Plaza de Capuchinos, Conde Torres Cabrera, San Zoilo, San Álvaro, plaza de las Tendillas, Gondomar, San Felipe, plaza Ramón y Cajal, plaza de la Trinidad, Paseo de la Victoria, Puerta de Almodovar, Doctor Fleming, Campo Santos Mártires, Santa Teresa de Jornet, Ronda de Isasa, carrera oficial, Mezquita-Catedrla, Magistral González Francés, Cardenal González, San Fernando, Diario Córdoba, Capitulares, Alfaros, Puerta del Rincón, plaza de Colón, Jardines de la Merced, Conde Torres Cabrera, plaza de las Doblas, entrada a su templo. Santa Cruz de Alicante Inicia a las 19:00 (hora local) Ermita de Santa Cruz, Diputado Ausset, San Antonio, San Rafael, Cienfuegos, Santos Médicos, San Cristóbal, Rambla, Mayor, Abad Penalva, San Nicolás, Labradores, Argensola, Carmen, San Rafael, San Antonio y Diputado Ausset. Cristo de las Injurias de Zamora Inicia a las 20:30 (hora local) Plaza de Antonio del Águila, calle Obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, rúa del Silencio, plaza de los Ciento, rúa de los Notarios, rúa de los Francos, plaza de Viriato, calle Ramos Carrión, plaza Mayor (sin vuelta), calle Renova, plaza Sagasta, calle Santa Clara, avenida de Alfonso IX, calle San Torcuato, plaza Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (sin vuelta), calle Ramos Carrión, plaza de Viriato, rúa de los Francos, plaza de San Ildefonso, calle San Martín y calle San Bernabé. Cristo del Amparo de Zamora Inicia a las 00:00 (hora local) Iglesia Parroquial de San Claudio de Olivares, plaza de San Claudio, calle Cabildo, avenida de Vigo, Cuesta de Pizarro, calle Pizarro, rúa de los Francos, arco y plaza de San Ildefonso, plaza de Fray Diego de Deza (donde se reza el Vía Crucis al paso de la procesión), plaza de Arias Gonzalo, calle del Obispo Manso, plaza Antonio del Águila, calle Puerta del Obispo, Puerta del Obispo, Cuesta del Obispo, calle Trascastillo, calle Santa Colomba, calle Rodrigo Arias y plaza de San Claudio, donde se entona el Miserere Castellano, para retornar a su templo de salida. Los Coloraos de Murcia Desde las 18:00 hasta las 22:00 (hora local) Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora del Carmen, Colón, Camachos, Canalejas, Puente Viejo, Martínez Tornel, Tomas Maestr, Sol, Frenería, Cardenal Belluga, Nicolás Salzillo, Hernández Amores, Trapería, Santo Domingo, Santa Ana, Alfonso X el Sabio, Santa Clara, Echegaray, Julián Romea, Fernández Ardavín, Santa Gertrudis, Calderón de la Barca, José Esteve Mora, San Bartolomé, Santa Catalina, Gran Vía Escultor Salzillo, Santa Catalina, Flores, Jiménez Baeza, San Nicolás, San Pedro, Jara Carrillo, Martínez Tornel, Puente Viejo, Canalejas, Camachos, Colón, recogida en el templo.

Una gran cantidad de devotos participarán en estas procesiones para honrar la memoria de Jesucristo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

JUEVES 2 DE ABRIL (JUEVES SANTO)

Procesión Horario Itinerario o Recorrido Cristo de Mena de Málaga Desde las 18:15 hasta las 2:10 (hora local) Casa hermandad, plaza Fray Alonso de Santo Tomás, plaza Legión Española, San Jacinto, puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, plaza Arriola, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, plaza La Marina, Molina Lario, Torre Sur, plaza del Obispo, Molina Lario, plaza del Siglo, plaza del Carbón, Calderería, plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Pasillo Atocha, Manuel José García Caparrós, puente de la Esperanza, Hilera, glorieta de Lola Carrera, Cerezuela, plaza Legión Española, plaza Fray Alonso de Santo Tomás y casa hermandad. Nazareno de Cádiz Desde las 19:50 hasta las 6:30 del viernes 3 de abril (hora local) Santa María, Jabonería, San Juan de Dios, plaza de San Juan de Dios, avenida 4 de Diciembre de 1977, Cristóbal Colón, Carrera Oficial, Novena, Ancha, San José, plaza de Mina, Tinte, plaza de San Francisco, San Francisco, Nueva, plaza de San Juan de Dios, Sopranis, Compás de Santo Domingo, Santo Domingo, Mirador, Público, Concepción Arenal y Santa María. Pasión Viviente de Calahorra, La Rioja Inicia a las 21:00 (hora local) Iniciará en la plaza de toros de la ciudad; continuará por de Valvanera hasta la plaza Diego Camporredondo, en el parking de la Era Alta y en la confluencia de Dos de Mayo y Ruiz Menta. Finalizará en la rotonda de Valvanera. La Esperanza de Málaga Desde las 21:45 hasta las 3:45 del viernes 3 de abril (hora local) Basílica del Paso y la Esperanza, glorieta Lola Carrera, Hilera, puente de la Esperanza, Manuel José García Caparrós, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, Marín García, Dr. Don Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, Antonio Baena Gómez, Martínez, Puerta del Mar, plaza de Félix Sáenz, Sagasta, plaza de Arriola, Atarazanas, Prim, puente de la Esperanza, Hilera, Glorieta de Lola Carrera y Basílica del Paso y la Esperanza. Virgen de la Aurora de Granada Desde las 16:30 hasta la 1:00 del viernes 3 de abril (hora local) Iglesia Parroquial de San Miguel Bajo, plaza de San Miguel Bajo, placeta de Cauchiles de San Miguel, San José Alta, Grifos de San José, Cuesta de San Gregorio, plaza San Gregorio, San Juan de los Reyes, Cárcel Alta, plaza Nueva, Reyes Católicos, plaza Isabel la Católica, Pavaneras, Santa Escolástica, plaza de los Girones, Ancha de Santo Domingo, plaza Santo Domingo, Padre Maestro Luis de Granada, callejón de Santo Domingo, plaza de los Campos, Cuesta de Aixa, Ancha de la Virgen, Carrera de la Virgen (lateral), Carrera de la Virgen (paseo central), plaza Bibataubín, plaza Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Puerta Real de España, Mesones, Marqués de Gerona, plaza de las Pasiegas, S.I. Catedral, Cárcel Baja, pasaje Diego de Siloé, Gran Vía, Reyes Católicos, plaza Nueva, Cárcel Alta, San Juan de los Reyes, plaza San Gregorio, Cuesta de San Gregorio, Grifos de San José, San José Alta, placeta de Cauchiles de San Miguel, plaza de San Miguel Bajo, Iglesia Parroquial de San Miguel Bajo, a su templo. Pasión Viviente de la Balmaseda, Vizcaya Hora de inicio: 19:00 (hora local)



Hora de la Última Cena: 21:30 (hora local)

Iniciará con la salida en la plaza de San Severino. Desde las 21:30 horas, se realizarán las escenas del Concilio de los Sacerdotes, la Última Cena, la Oración en el Huerto de Los Olivos, el prendimiento de Jesús y el juicio ante los sacerdotes liderados por Caifás. Cofradía del Prendimiento de Mérida Desde las 16:45 hasta las 23:15 (hora local) Rabo de Buey (Acueducto San Lázaro), Felipe Corchero, Marqués de Paterna, Juan Carlos I, avenida de Extremadura, Hornito Sta. Eulalia, Camilo José Cela, Félix Valverde Lillo, plaza de España, Concatedral (Carrera Oficial), plaza del Rastro, Romero Leal, Berzocana, Puerta de la Villa, Rambla Mártir Sta. Eulalia, Santa Lucía, San Lázaro (Xenodoquio), Avda. Felipe Corchero, Rabo de Buey (Acueducto San Lázaro).

VIERNES 3 DE ABRIL (VIERNES SANTO)

Procesión Horario Itinerario o Recorrido Procesiones de la ‘Madrugá’ Desde las 12:00 p.m. (hora local) Se desarrolla en varios puntos de España, especialmente en la ciudad de Sevilla. Esperanza Macarena Desde las 00:00 hasta las 13:30 (hora local) Plaza de la Esperanza Macarena, Resolana, Feria, Correduría, Alameda de Hércules, Trajano, plaza del Duque de la Victoria, Carrera Oficial, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Villegas, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, plaza de San Pedro, Santa Ángela de la Cruz, San Juan de la Palma, Madre María Purísima de la Cruz, Feria, Relator, Parras, Escoberos, Muro, Resolana, Don Fadrique, Arco de la Macarena y plaza de la Esperanza Macarena. Esperanza de Triana Desde las 1:19 hasta las 13:45 del viernes 3 de abril (hora local) Pureza, plaza del Altozano, puente de Isabel II, Reyes Católicos, Puerta de Triana, Zaragoza, Madrid, Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O’Donnell, Carrera Oficial, plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, puente de Isabel II, plaza del Altozano, San Jacinto, Victoria, Rodrigo de Triana, plazuela de Santa Ana, Párroco Don Eugenio y Pureza. El gran Poder Desde las 0:35 hasta las 7:45 del viernes 3 de abril (hora local) Plaza de San Lorenzo, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria, Carrera Oficial, plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Adriano, López de Arenas, Santas Patronas, Puerta de Triana, Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal, plaza del Museo, San Vicente, Cardenal Cisneros, Jesús de la Vera-Cruz, Baños, plaza de la Gavidia, Cardenal Spínola y plaza de San Lorenzo. Jesús Yacente de Zamora Inicia a las 23:00 (hora local) Rúa de los Francos, Sor Dositea Andrés, Carniceros, plaza de Santa María la Nueva, Corral Pintado, Reina, arco de Doña Urraca, San Bartolomé, Riego, costanilla de San Antolín, Sancho IV, Cortalaire, Mazariegos, Cortarrabos, Sampiro, plaza de San Sebastián, Doctor Grado, Consejos, Laneros, San Bartolomé, ronda de Santa María, Motín de la Trucha, Hospital, Damas, Moreno, rúa de los Francos y plaza de Viriato (rezo del Miserere), regresando por rúa de los Francos al templo de salida. Las Yurbas de Cuenca Inicia a las 5:30 (hora local) Iglesia Parroquial de El Salvador, Puerta de Valencia, Carretería, calles de San Juan y Alfonso VIII, Plaza Mayor, Alfonso VIII, iglesia de San Felipe Neri, calle del Peso, Solera. Tras su paso por Carretería, hacen su entrada en la Parroquial de San Esteban las hermandades del Cristo del Perdón y de la Salud, continuando el resto por la calle de Las Torres hacia sus templos de procedencia. Pasión Viviente de Balmaseda Desde las 9:30 hasta las 21:30 (hora local) Balmaseda, una villa en la provincia de Vizcaya. Los Zalcillos de Murcia Inicia a las 8:00 (hora local) No especificado. Cristo de Medinaceli de Madrid Desde las 19:00 horas hasta la 1:30 (hora local) Basílica de Jesús de Medinaceli, plaza de Jesús, calle Duque de Medinaceli, plaza de las Cortes, carrera de San Jerónimo, Puerta del Sol, calle Alcalá, estación de penitencia junto a la Iglesia de las Calatravas, calle Sevilla, plaza de Canalejas, carrera de San Jerónimo, calle Duque de Medinaceli, plaza de Jesús, basílica Procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor de Valladolid Inicia a las 19:30 (hora local) Plaza la Libertad, Bajada de la Libertad, plaza Fuente Dorada, Ferrari, plaza Mayor, Santiago, plaza Zorrilla, Miguel Íscar, Duque de la Victoria, Regalado, Cánovas del Castillo. Los Caladiños de Ferrol Inicia las 23:30 (hora local) Concatedral de San Julián, calle de Sanchéz Barcáiztegui, Magdalena, Tierra, Real, Méndez Núñez y plaza de Amboage, canto de la Salve. Procesión del Silencio de Medina del Campo Inicia a las 20:15 (hora local) Plaza Mayor, Almirante, San Martín, Ronda del Apóstol Santiago, plaza de Santiago, Santa Teresa, plaza Marqués de la Ensenada, plaza del Pan, Ramón y Cajal, Toledo, Padilla y Plaza Mayor.

SÁBADO 4 DE ABRIL (SÁBADO DE GLORIA)

Procesión Horario Itinerario o Recorrido Santo Entierro de Sevilla Desde las 18:45 hasta las 23:00 (hora local) Alfonso XII, plaza del Duque de la Victoria, Carrera Oficial, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Hernando Colón, plaza de San Francisco, plaza Nueva (andén del Ayuntamiento), Tetuán, Velázquez, O’Donnell, Campana, plaza del Duque de la Victoria y Alfonso XII. Soledad de San Lorenzo, Sevilla Desde las 18:50 hasta las 0:20 (hora local) Plaza de San Lorenzo, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, San Miguel, Trajano, plaza del Duque de la Victoria (lado este), Carrera Oficial, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Aponte, Jesús del Gran Poder, Las Cortes, plaza de La Concordia, plaza de la Gavidia (lado oeste), Cardenal Spínola y plaza de San Lorenzo.

DOMINGO 5 DE ABRIL (DOMINGO DE RESURRECCIÓN)

Procesión Horario Itinerario o recorrido Encuentro Glorioso de Zaragoza Desde las 11:15 hasta las 14:45 (hora local) Manifestación, Alfonso I, plaza del Pilar (Encuentro Glorioso), Don Jaime, Santa Catalina, Magdalena, plaza de Los Sitios, Escar, Constitución, San Ignacio de Loyola, Pedro María Ric, avenida de Las Torres y Colegio PP Agustinos.

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