Este 7 de septiembre, ocurrirá en España un fenómeno astronómico que no puedes perderte. El último eclipse lunar total del año será visible en territorio español y se le denomina Luna de Sangre, un espectáculo interesante de apreciar y por el que no necesitarás de ningún instrumento u objeto para mirarlo en el firmamento. ¿Qué es la Luna de Sangre y cómo se podrá ver en España? Aquí te cuento todos los detalles para que no te lo pierdas este fin de semana.

¿Cuándo será la Luna de Sangre en España?

La noche del domingo 7 de septiembre será visible la famosa ‘Luna de Sangre’, que corresponde a la última luna llena del verano y en donde el satélite de la Tierra se teñirá de rojo por algunas horas. Esto ocurre debido a un eclipse lunar total, por lo que será un espectáculo sin igual y será visible sin la necesidad de aparatos.

A qué hora es el eclipse lunar total este domingo 7 de septiembre y dónde se podrá ver en España la “Luna de Sangre” | Foto: Freepik

¿Qué es la Luna de Sangre y por qué es de color rojizo?

La Luna de Sangre o Luna Roja se da cuando el satélite se viste de un tono rojizo debido al eclipse lunar total, un fenómeno donde la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, por lo que bloquea la luz solar directa que normalmente ilumina al satélite.

La causa de este color rojizo para la Luna se debe a que la atmósfera terrestre filtra y desvía la luz solar: las longitudes de onda azul y verde se dispersan, mientras que los tonos rojos y anaranjados logran atravesar la atmósfera y se proyectan sobre la superficie lunar. Este proceso es similar al color rojizo del cielo en los amaneceres y atardeceres. La intensidad del rojo puede variar según las condiciones atmosféricas, como la presencia de polvo, nubes o partículas volcánicas.

¿A qué hora y dónde ver la Luna de Sangre en España?

El eclipse iniciará a partir de las 19:30 horas peninsular y su punto máximo será a partir de las 20:11 horas, mientras que el final de la fase total será a las 20:52 horas.

El eclipse lunar total o también llamada Luna de Sangre será visible en gran parte del territorio español, pero habrán puntos específicos donde podrá ser visible con mayor facilidad.

Península, Baleares, Ceuta y Melilla: la Luna será eclipsada en su totalidad y se verá el final de la fase total.

la Luna será eclipsada en su totalidad y se verá el final de la fase total. Oeste de Galicia y Canarias: cuando la Luna aparezca, el eclipse habrá finalizado y solo se podrá observar la fase final del eclipse parcial.

Dónde se verá la Luna de Sangre 2025 de septiembre: fecha, lugares, horario y más del eclipse lunar total | Foto: Freepik

¿Qué diferencia tiene una Luna de Sangre de una Superluna?

La principal diferencia es que la Luna de Sangre es el resultado de un eclipse lunar total, mientras que la Superluna es el producto de la máxima cercanía de la Luna a la Tierra durante la luna llena.

Además, su aspecto también se modifica. Mientras que en la Luna de Sangre se ve de color rojizo, en la Superluna se ve más grande y brillante, pero manteniendo su color habitual.

Es difícil que puedan coincidir (se le llama Superluna de Sangre), pero usualmente son fenómenos que ocurren de manera independiente.