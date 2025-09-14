La Vuelta a España 2025 concluye este domingo 14 de septiembre con la tradicional y festiva Etapa 21. La jornada final, con un recorrido totalmente llano de 101 km, parte de Alalpardo y culmina en Madrid, en un circuito urbano que permite a los sprinters disputar el último triunfo. A pesar de que los resultados finales de la última etapa aún no han sido confirmados, el ciclista danés Jonas Vingegaard ha sellado su victoria en la clasificación general tras su triunfo en la etapa de la Bola del Mundo.
El recorrido, recortado ligeramente por cuestiones logísticas, incluye un circuito de nueve vueltas por el centro de Madrid, pasando por zonas emblemáticas. Mientras los medios de comunicación esperan la confirmación oficial del ganador de la etapa, la atención se centra en los vencedores de las demás clasificaciones. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) se consagra como el ganador de la 90ª edición de La Vuelta, completando una temporada de ensueño.
Además de la victoria de Vingegaard en la clasificación general, los ganadores virtuales de los demás maillots también han sido confirmados. El maillot de la montaña es para Jay Vine, el de los puntos para Mads Pedersen y el de mejor joven para Matthew Riccitello. Con la llegada número 80 a Madrid en la historia de esta competición, la carrera cierra un nuevo capítulo.
Lista de salida de la Etapa 21 de la Vuelta a España 2025
1. J. Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates - XRG
2. J. Ayuso (España) - UAE Team Emirates - XRG
3. M. Bjerg (Dinamarca) - UAE Team Emirates - XRG
4. F. Großschartner (Austria) - UAE Team Emirates - XRG
5. D. Novak (Eslovenia) - UAE Team Emirates - XRG
6. I. Oliveira (Portugal) - UAE Team Emirates - XRG
7. M. Soler (España) - UAE Team Emirates - XRG
8. J. Vine (Australia) - UAE Team Emirates - XRG
11. J. Vingegaard (Dinamarca) - Team Visma - Lease a Bike
12. A. Zingle (Francia) - Team Visma - Lease a Bike 13. V. Campenaerts (Bélgica) - Team Visma - Lease a Bike
14. M. Jorgenson (Estados Unidos) - Team Visma - Lease a Bike
15. W. Kelderman (Holanda) - Team Visma - Lease a Bike
16. S. Kuss (Estados Unidos) - Team Visma - Lease a Bike
17. B. Tulett (Gran Bretaña) - Team Visma - Lease a Bike
18. D. van Baarle (Holanda) - Team Visma - Lease a Bike
21. A. Bagioli (Italia) - Lidl - Trek
22. J. Bernard (Francia) - Lidl - Trek
23. G. Ciccone (Italia) - Lidl - Trek
24. A. Ghebreigzabhier (Eritrea) - Lidl - Trek
25. D. Hoole (Holanda) - Lidl - Trek
26. S. Kragh (Dinamarca) - Lidl - Trek
27. M. Pedersen (Dinamarca) - Lidl - Trek
28. C. Verona (España) - Lidl - Trek
31. J. Arcas (España) - Movistar Team
32. O. Aular (Venezuela) - Movistar Team
33. C. Canal (España) - Movistar Team
34. P. Castrillo (España) - Movistar Team
35. J. Cepeda (Ecuador) - Movistar Team
36. I. García Cortina (España) - Movistar Team
37. M. Heßmann (Alemania) - Movistar Team
38. J. Romo (España) - Movistar Team
41. J. Hindley (Australia) - Red Bull - BORA - hansgrohe
42. G. Aleotti (Italia) - Red Bull - BORA - hansgrohe
43. N. Denz (Alemania) - Red Bull - BORA - hansgrohe
44. F. Fisher-Black (Nueva Zelanda) - Red Bull - BORA - hansgrohe
45. G. Pellizzari (Italia) - Red Bull - BORA - hansgrohe
46. M. Sobrero (Italia) - Red Bull - BORA - hansgrohe
47. T. van Dijke (Holanda) - Red Bull - BORA - hansgrohe
48. B. Zwiehoff (Alemania) - Red Bull - BORA - hansgrohe
51. M. Landa (España) - Soudal Quick-Step
52. J. Lecerf (Bélgica) - Soudal Quick-Step
53. V. Paret-Peintre (Francia) - Soudal Quick-Step 54. P. Reinderink (Holanda) - Soudal Quick-Step
55. M. Schachmann (Alemania) - Soudal Quick-Step
56. M. Vansevenant (Bélgica) - Soudal Quick-Step
57. L. Vervaeke (Bélgica) - Soudal Quick-Step
58. G. Garofoli (Italia) - Soudal Quick-Step
61. M. Sheffield (Estados Unidos) - INEOS Grenadiers
62. E. Bernal (Colombia) - INEOS Grenadiers
63. F. Ganna (Italia) - INEOS Grenadiers
64. B. Jungels (Luxemburgo) - INEOS Grenadiers
65. M. Kwiatkowski (Polonia) - INEOS Grenadiers
66. V. Langellotti (Mónaco) - INEOS Grenadiers
67. B. Rivera (Colombia) - INEOS Grenadiers
68. B. Turner (Gran Bretaña) - INEOS Grenadiers
71. J. Philipsen (Bélgica) - Alpecin - Deceuninck
72. T. Bayer (Austria) - Alpecin - Deceuninck
73. R. Debruyne (Bélgica) - Alpecin - Deceuninck
74. G. Glivar (Eslovenia) - Alpecin - Deceuninck
75. E. Planckaert (Bélgica) - Alpecin - Deceuninck
76. J. Rickaert (Bélgica) - Alpecin - Deceuninck
77. O. Riesebeek (Holanda) - Alpecin - Deceuninck
78. L. Vergallito (Italia) - Alpecin - Deceuninck 81. E. Chaves (Colombia) - EF Education - EasyPost
82. M. Beloki (España) - EF Education - EasyPost
83. M. Mihkels (Estonia) - EF Education - EasyPost
84. L. Nerurkar (Gran Bretaña) - EF Education - EasyPost
85. S. Quinn (Estados Unidos) - EF Education - EasyPost
86. A. Ryan (República de Irlanda) - EF Education - EasyPost
87. J. Shaw (Gran Bretaña) - EF Education - EasyPost
88. J. van der Lee (Holanda) - EF Education - EasyPost
91. F. Gall (Austria) - Decathlon AG2R La Mondiale Team
92. B. Armirail (Francia) - Decathlon AG2R La Mondiale Team
93. L. Bisiaux (Francia) - Decathlon AG2R La Mondiale Team
94. S. De Pestel (Bélgica) - Decathlon AG2R La Mondiale Team
95. J. Labrosse (Francia) - Decathlon AG2R La Mondiale Team
96. N. Peters (Francia) - Decathlon AG2R La Mondiale Team
97. C. Scotson (Australia) - Decathlon AG2R La Mondiale Team
98. J. Staune-Mittet (Noruega) - Decathlon AG2R La Mondiale Team
101. A. Tiberi (Italia) - Bahrain Victorious
102. S. Buitrago (Colombia) - Bahrain Victorious
103. N. Buratti (Italia) - Bahrain Victorious
104. R. Ermakov (Rusia) - Bahrain Victorious
105. J. Haig (Australia) - Bahrain Victorious
106. M. Paasschens (Holanda) - Bahrain Victorious
107. F. Pickering (Gran Bretaña) - Bahrain Victorious
108. T. Træen (Noruega) - Bahrain Victorious
111. T. Pidcock (Gran Bretaña) - Q36.5 Pro Cycling Team
112. D. De La Cruz (España) - Q36.5 Pro Cycling Team
113. X. Azparren (España) - Q36.5 Pro Cycling Team
114. F. Christen (Suiza) - Q36.5 Pro Cycling Team
115. D. Howson (Australia) - Q36.5 Pro Cycling Team
116. N. Zukowsky (Canadá) - Q36.5 Pro Cycling Team
117. D. González (España) - Q36.5 Pro Cycling Team
118. M. Camprubí (España) - Q36.5 Pro Cycling Team
121. H. Tejada (Colombia) - XDS Astana Team
122. N. Conci (Italia) - XDS Astana Team
123. L. Fortunato (Italia) - XDS Astana Team
124. S. Higuita (Colombia) - XDS Astana Team
125. H. López (Ecuador) - XDS Astana Team
126. F. Masnada (Italia) - XDS Astana Team
127. W. Poels (Holanda) - XDS Astana Team
128. N. Vinokurov (Kazajistán) - XDS Astana Team
131. C. Braz Afonso (Francia) - Groupama - FDJ
132. R. Cavagna (Francia) - Groupama - FDJ
133. D. Gaudu (Francia) - Groupama - FDJ
134. T. Gruel (Francia) - Groupama - FDJ
135. G. Martin-Guyonnet (Francia) - Groupama - FDJ
136. R. Molard (Francia) - Groupama - FDJ
137. B. Rolland (Francia) - Groupama - FDJ
138. S. Küng (Suiza) - Groupama - FDJ
141. G. Silva (Uruguay) - Caja Rural - Seguros RGA
142. A. Balderstone (España) - Caja Rural - Seguros RGA
143. F. Barceló (España) - Caja Rural - Seguros RGA
144. J. Bou (España) - Caja Rural - Seguros RGA
145. J. Guardeño (España) - Caja Rural - Seguros RGA
146. A. Molenaar (Holanda) - Caja Rural - Seguros RGA
147. J. Nicolau (España) - Caja Rural - Seguros RGA
148. J. Otruba (República Checa) - Caja Rural - Seguros RGA
151. B. O’Connor (Australia) - Team Jayco AlUla 152. K. Bouwman (Holanda) - Team Jayco AlUla
153. E. Dunbar (República de Irlanda) - Team Jayco AlUla
154. A. Foldager (Dinamarca) - Team Jayco AlUla
155. P. Gamper (Austria) - Team Jayco AlUla
156. C. Harper (Australia) - Team Jayco AlUla
157. C. Juul-Jensen (Dinamarca) - Team Jayco AlUla
158. K. O’Brien (Australia) - Team Jayco AlUla
161. R. García (España) - Arkéa - B&B Hotels
162. J. Biermans (Bélgica) - Arkéa - B&B Hotels
163. V. Guernalec (Francia) - Arkéa - B&B Hotels
164. L. Lozouet (Francia) - Arkéa - B&B Hotels
165. C. Rodríguez (España) - Arkéa - B&B Hotels
166. L. Rouland (Francia) - Arkéa - B&B Hotels
167. A. Verre (Italia) - Arkéa - B&B Hotels
168. P. Thierry (Francia) - Arkéa - B&B Hotels
171. E. Buchmann (Alemania) - Cofidis
172. S. Samitier (España) - Cofidis
173. S. Aniolkowski (Polonia) - Cofidis
174. S. Carr (Gran Bretaña) - Cofidis
175. B. Coquard (Francia) - Cofidis
176. Je. Herrada (España) - Cofidis
177. O. Knight (Gran Bretaña) - Cofidis 178. P. Ourselin (Francia) - Cofidis
181. H. Artz (Holanda) - Intermarché - Wanty
182. K. Bonneu (Bélgica) - Intermarché - Wanty
183. D. De Pooter (Bélgica) - Intermarché - Wanty
184. A. Marit (Bélgica) - Intermarché - Wanty
185. L. Meintjes (Sudáfrica) - Intermarché - Wanty
186. S. Petilli (Italia) - Intermarché - Wanty
187. D. Smith (Nueva Zelanda) - Intermarché - Wanty
188. L. Van Boven (Bélgica) - Intermarché - Wanty
191. P. Eddy (Australia) - Team Picnic PostNL
192. C. Hamilton (Australia) - Team Picnic PostNL
193. B. Koerdt (Gran Bretaña) - Team Picnic PostNL
194. G. Leemreize (Holanda) - Team Picnic PostNL
195. G. Martínez (Colombia) - Team Picnic PostNL
196. T. Roosen (Holanda) - Team Picnic PostNL
197. C. van Uden (Holanda) - Team Picnic PostNL
198. K. Vermaerke (Estados Unidos) - Team Picnic PostNL
201. L. Craps (Bélgica) - Lotto
202. J. De Buyst (Bélgica) - Lotto
203. A. Livyns (Bélgica) - Lotto
204. A. Segaert (Bélgica) - Lotto
205. E. Sepúlveda (Argentina) - Lotto
206. L. Slock (Bélgica) - Lotto
207. E. Viviani (Italia) - Lotto
208. J. Gregaard (Dinamarca) - Lotto
211. M. Aparicio (España) - Burgos Burpellet BH
212. S. Chumil (Guatemala) - Burgos Burpellet BH
213. E. Fagúndez (Uruguay) - Burgos Burpellet BH
214. J.L. Faura (España) - Burgos Burpellet BH
215. H. De La Calle (España) - Burgos Burpellet BH
216. C. García (España) - Burgos Burpellet BH 217. S. Fernández (España) - Burgos Burpellet BH 218. D. Cavia (España) - Burgos Burpellet BH 221. G. Bennett (Nueva Zelanda) - Israel - Premier Tech
222. P-A. Côté (Canadá) - Israel - Premier Tech
223. M. Frigo (Italia) - Israel - Premier Tech
224. J. Hirt (República Checa) - Israel - Premier Tech
225. N. Raisberg (Israel) - Israel - Premier Tech
226. J. Stewart (Gran Bretaña) - Israel - Premier Tech
227. E. Vernon (Gran Bretaña) Israel - Premier Tech
228. M. Riccitello (Estados Unidos) - Israel - Premier Tech
Itinerario de la etapa 21 (Alalpardo > Madrid) de La Vuelta a España 2025
|Punto de control
|Desde la meta (km)
|Desde la salida (km)
|Caravana
|41 km/h
|39 km/h
|37 km/h
|Salida lanzada por la M-123 dirección Algete
|103.6
|0
|16:51
|16:51
|16:51
|16:51
|Algete
|100.3
|3.3
|16:55
|16:56
|16:56
|16:56
|Rotonda recto dirección Madrid, Burgos, A-1
|99.1
|4.5
|16:57
|16:57
|16:58
|16:58
|Rotonda recto dirección Madrid, Burgos, A-1
|94.4
|9.2
|17:04
|17:05
|17:05
|17:05
|Rotonda izquierda dirección San Sebastián de los Reyes
|92.3
|11.3
|17:07
|17:08
|17:09
|17:09
|San Sebastián de los Reyes, Paseo Europa
|89.6
|14
|17:11
|17:12
|17:13
|17:13
|Alcobendas, Bulevard Salvador Allende, Avda. de la Industria
|85.9
|17.7
|17:16
|17:18
|17:19
|17:19
|Incorporación M-603, giro derecha dirección Fuencarral
|84.5
|19.1
|17:18
|17:20
|17:21
|17:21
|Entrada en Madrid
|82.3
|21.3
|17:22
|17:23
|17:25
|17:25
|Giro derecha dirección Montecarmelo
|79.6
|24
|17:26
|17:27
|17:29
|17:29
|Montecarmelo, Avda. Monasterio de Silos, Avda. Monasterio Escorial
|79.5
|24.1
|17:26
|17:28
|17:30
|17:30
|Rotonda derecha dirección El Pardo M-612
|76.9
|26.7
|17:30
|17:32
|17:34
|17:34
|Carretera reservada de El Pardo
|74.4
|29.2
|17:33
|17:35
|17:38
|17:38
|El Pardo
|71.1
|32.5
|17:38
|17:41
|17:43
|17:43
|Rotonda derecha acceso jardines Palacio de El Pardo
|71
|32.6
|17:38
|17:41
|17:43
|17:43
|Palacio Real de El Pardo
|70.6
|33
|17:39
|17:41
|17:44
|17:44
|Giro izquierda dirección Madrid
|70.4
|33.2
|17:39
|17:42
|17:44
|17:44
|Incorporación M-30
|64.3
|39.3
|17:48
|17:51
|17:54
|17:54
|Salida derecha dirección Adva. Valladolid, Cª Castilla
|60.8
|42.8
|17:53
|17:56
|18:00
|18:00
|Cruce recto por Avda. Valladolid, Paseo de la Florida
|59.9
|43.7
|17:54
|17:58
|18:01
|18:01
|Puerta de San Vicente, Paseo Virgen del Puerto
|57.9
|45.7
|17:57
|18:01
|18:05
|18:05
|Giro izquierda por Paseo ciudad de Plasencia
|57.3
|46.3
|17:58
|18:02
|18:06
|18:06
|Acceso jardines Campo del Moro
|56.8
|46.8
|17:59
|18:03
|18:06
|18:06
|Palacio Real
|56.5
|47.1
|17:59
|18:03
|18:07
|18:07
|Plaza de Oriente
|55.9
|47.7
|18:00
|18:04
|18:08
|18:08
|Giro izquierda, C/Mayor
|55.5
|48.1
|18:01
|18:05
|18:09
|18:09
|Puerta del Sol, Carrera San Jerónimo
|54.6
|49
|18:02
|18:06
|18:10
|18:10
|Entrada circuito Plaza Canovas del Castillo
|53.9
|49.7
|18:03
|18:07
|18:11
|18:11
|Giro 180º izda. inicio Plaza Emperador Carlos V, Paseo del Prado
|53.1
|50.5
|18:04
|18:08
|18:12
|18:12
|Primer paso meta Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos
|52.1
|51.5
|18:06
|18:10
|18:14
|18:14
|Plaza de Colón, giro izda. 180º, Paseo de Recoletos
|51.4
|52.2
|18:07
|18:11
|18:15
|18:15
|Plaza de Cibeles giro dcha. C/ Alcala dcha. C/ Gran Vía
|50.6
|53
|18:08
|18:12
|18:16
|18:16
|Giro izda. 180ºg Plaza Callao, Gran Vía, C/ Alcala dcha. Paseo del Prado
|49.7
|53.9
|18:09
|18:13
|18:18
|18:18
|Giro 180º izda. inicio Plaza Emperador Carlos V, Paseo del Prado
|47.4
|56.2
|18:13
|18:17
|18:22
|18:22
|Segundo paso meta (Sprint int. SP + Bonif.)
|46.4
|57.2
|18:14
|18:19
|18:23
|18:23
|Tercer paso meta
|40.6
|63
|18:23
|18:27
|18:33
|18:33
|Cuarto paso meta
|34.8
|68.8
|18:31
|18:36
|18:42
|18:42
|Quinto paso meta
|29
|74.6
|18:40
|18:45
|18:51
|18:51
|Sexto paso meta
|23.2
|80.4
|18:48
|18:54
|19:01
|19:01
|Séptimo paso meta
|17.4
|86.2
|18:57
|19:03
|19:10
|19:10
|Octavo paso meta
|11.6
|92
|19:05
|19:12
|19:20
|19:20
|Noveno paso meta
|5.8
|97.8
|19:14
|19:21
|19:29
|19:29
|Meta
|0
|103.6
|19:22
|19:30
|19:39
|19:39