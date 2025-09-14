¿Quién es el ganador de la Vuelta a España 2025 que celebrará en lo más alto del podio tras la Etapa 21? Averigua la identidad del ciclista que levantará el trofeo en medio de la ovación del público y con la camiseta roja de líder absoluto. | Crédito: lavuelta.es / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La concluye este domingo 14 de septiembre con la tradicional y festiva Etapa 21. La jornada final, con un recorrido totalmente llano de 101 km, parte de Alalpardo y culmina en Madrid, en un circuito urbano que permite a los sprinters disputar el último triunfo. A pesar de que los resultados finales de la última etapa aún no han sido confirmados, el ciclista danés Jonas Vingegaard ha sellado su victoria en la clasificación general tras su triunfo en la etapa de la Bola del Mundo.

El recorrido, recortado ligeramente por cuestiones logísticas, incluye un circuito de nueve vueltas por el centro de Madrid, pasando por zonas emblemáticas. Mientras los medios de comunicación esperan la confirmación oficial del ganador de la etapa, la atención se centra en los vencedores de las demás clasificaciones. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) se consagra como el ganador de la 90ª edición de La Vuelta, completando una temporada de ensueño.

Además de la victoria de Vingegaard en la clasificación general, los ganadores virtuales de los demás maillots también han sido confirmados. El maillot de la montaña es para Jay Vine, el de los puntos para Mads Pedersen y el de mejor joven para Matthew Riccitello. Con la llegada número 80 a Madrid en la historia de esta competición, la carrera cierra un nuevo capítulo.

Recorrido de los 103.6 km de la Etapa 21 de la edición 2025 de La Vuelta a España desde Alalpardo a Madrid. | Crédito: lavuelta.es
Lista de salida de la Etapa 21 de la Vuelta a España 2025

1. J. Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates - XRG

2. J. Ayuso (España) - UAE Team Emirates - XRG

3. M. Bjerg (Dinamarca) - UAE Team Emirates - XRG

4. F. Großschartner (Austria) - UAE Team Emirates - XRG

5. D. Novak (Eslovenia) - UAE Team Emirates - XRG

6. I. Oliveira (Portugal) - UAE Team Emirates - XRG

7. M. Soler (España) - UAE Team Emirates - XRG

8. J. Vine (Australia) - UAE Team Emirates - XRG

11. J. Vingegaard (Dinamarca) - Team Visma - Lease a Bike

12. A. Zingle (Francia) - Team Visma - Lease a Bike

13. V. Campenaerts (Bélgica) - Team Visma - Lease a Bike

14. M. Jorgenson (Estados Unidos) - Team Visma - Lease a Bike

15. W. Kelderman (Holanda) - Team Visma - Lease a Bike

16. S. Kuss (Estados Unidos) - Team Visma - Lease a Bike

17. B. Tulett (Gran Bretaña) - Team Visma - Lease a Bike

18. D. van Baarle (Holanda) - Team Visma - Lease a Bike

21. A. Bagioli (Italia) - Lidl - Trek

22. J. Bernard (Francia) - Lidl - Trek

23. G. Ciccone (Italia) - Lidl - Trek

24. A. Ghebreigzabhier (Eritrea) - Lidl - Trek

25. D. Hoole (Holanda) - Lidl - Trek

26. S. Kragh (Dinamarca) - Lidl - Trek

27. M. Pedersen (Dinamarca) - Lidl - Trek

28. C. Verona (España) - Lidl - Trek

31. J. Arcas (España) - Movistar Team

32. O. Aular (Venezuela) - Movistar Team

33. C. Canal (España) - Movistar Team

34. P. Castrillo (España) - Movistar Team

35. J. Cepeda (Ecuador) - Movistar Team

36. I. García Cortina (España) - Movistar Team

37. M. Heßmann (Alemania) - Movistar Team

38. J. Romo (España) - Movistar Team

41. J. Hindley (Australia) - Red Bull - BORA - hansgrohe

42. G. Aleotti (Italia) - Red Bull - BORA - hansgrohe

43. N. Denz (Alemania) - Red Bull - BORA - hansgrohe

44. F. Fisher-Black (Nueva Zelanda) - Red Bull - BORA - hansgrohe

45. G. Pellizzari (Italia) - Red Bull - BORA - hansgrohe

46. M. Sobrero (Italia) - Red Bull - BORA - hansgrohe

47. T. van Dijke (Holanda) - Red Bull - BORA - hansgrohe

48. B. Zwiehoff (Alemania) - Red Bull - BORA - hansgrohe

51. M. Landa (España) - Soudal Quick-Step

52. J. Lecerf (Bélgica) - Soudal Quick-Step

53. V. Paret-Peintre (Francia) - Soudal Quick-Step

54. P. Reinderink (Holanda) - Soudal Quick-Step

55. M. Schachmann (Alemania) - Soudal Quick-Step

56. M. Vansevenant (Bélgica) - Soudal Quick-Step

57. L. Vervaeke (Bélgica) - Soudal Quick-Step

58. G. Garofoli (Italia) - Soudal Quick-Step

61. M. Sheffield (Estados Unidos) - INEOS Grenadiers

62. E. Bernal (Colombia) - INEOS Grenadiers

63. F. Ganna (Italia) - INEOS Grenadiers

64. B. Jungels (Luxemburgo) - INEOS Grenadiers

65. M. Kwiatkowski (Polonia) - INEOS Grenadiers

66. V. Langellotti (Mónaco) - INEOS Grenadiers

67. B. Rivera (Colombia) - INEOS Grenadiers

68. B. Turner (Gran Bretaña) - INEOS Grenadiers

71. J. Philipsen (Bélgica) - Alpecin - Deceuninck

72. T. Bayer (Austria) - Alpecin - Deceuninck

73. R. Debruyne (Bélgica) - Alpecin - Deceuninck

74. G. Glivar (Eslovenia) - Alpecin - Deceuninck

75. E. Planckaert (Bélgica) - Alpecin - Deceuninck

76. J. Rickaert (Bélgica) - Alpecin - Deceuninck

77. O. Riesebeek (Holanda) - Alpecin - Deceuninck

78. L. Vergallito (Italia) - Alpecin - Deceuninck

81. E. Chaves (Colombia) - EF Education - EasyPost

82. M. Beloki (España) - EF Education - EasyPost

83. M. Mihkels (Estonia) - EF Education - EasyPost

84. L. Nerurkar (Gran Bretaña) - EF Education - EasyPost

85. S. Quinn (Estados Unidos) - EF Education - EasyPost

86. A. Ryan (República de Irlanda) - EF Education - EasyPost

87. J. Shaw (Gran Bretaña) - EF Education - EasyPost

88. J. van der Lee (Holanda) - EF Education - EasyPost

91. F. Gall (Austria) - Decathlon AG2R La Mondiale Team

92. B. Armirail (Francia) - Decathlon AG2R La Mondiale Team

93. L. Bisiaux (Francia) - Decathlon AG2R La Mondiale Team

94. S. De Pestel (Bélgica) - Decathlon AG2R La Mondiale Team

95. J. Labrosse (Francia) - Decathlon AG2R La Mondiale Team

96. N. Peters (Francia) - Decathlon AG2R La Mondiale Team

97. C. Scotson (Australia) - Decathlon AG2R La Mondiale Team

98. J. Staune-Mittet (Noruega) - Decathlon AG2R La Mondiale Team

101. A. Tiberi (Italia) - Bahrain Victorious

102. S. Buitrago (Colombia) - Bahrain Victorious

103. N. Buratti (Italia) - Bahrain Victorious

104. R. Ermakov (Rusia) - Bahrain Victorious

105. J. Haig (Australia) - Bahrain Victorious

106. M. Paasschens (Holanda) - Bahrain Victorious

107. F. Pickering (Gran Bretaña) - Bahrain Victorious

108. T. Træen (Noruega) - Bahrain Victorious

111. T. Pidcock (Gran Bretaña) - Q36.5 Pro Cycling Team

112. D. De La Cruz (España) - Q36.5 Pro Cycling Team

113. X. Azparren (España) - Q36.5 Pro Cycling Team

114. F. Christen (Suiza) - Q36.5 Pro Cycling Team

115. D. Howson (Australia) - Q36.5 Pro Cycling Team

116. N. Zukowsky (Canadá) - Q36.5 Pro Cycling Team

117. D. González (España) - Q36.5 Pro Cycling Team

118. M. Camprubí (España) - Q36.5 Pro Cycling Team

121. H. Tejada (Colombia) - XDS Astana Team

122. N. Conci (Italia) - XDS Astana Team

123. L. Fortunato (Italia) - XDS Astana Team

124. S. Higuita (Colombia) - XDS Astana Team

125. H. López (Ecuador) - XDS Astana Team

126. F. Masnada (Italia) - XDS Astana Team

127. W. Poels (Holanda) - XDS Astana Team

128. N. Vinokurov (Kazajistán) - XDS Astana Team

131. C. Braz Afonso (Francia) - Groupama - FDJ

132. R. Cavagna (Francia) - Groupama - FDJ

133. D. Gaudu (Francia) - Groupama - FDJ

134. T. Gruel (Francia) - Groupama - FDJ

135. G. Martin-Guyonnet (Francia) - Groupama - FDJ

136. R. Molard (Francia) - Groupama - FDJ

137. B. Rolland (Francia) - Groupama - FDJ

138. S. Küng (Suiza) - Groupama - FDJ

141. G. Silva (Uruguay) - Caja Rural - Seguros RGA

142. A. Balderstone (España) - Caja Rural - Seguros RGA

143. F. Barceló (España) - Caja Rural - Seguros RGA

144. J. Bou (España) - Caja Rural - Seguros RGA

145. J. Guardeño (España) - Caja Rural - Seguros RGA

146. A. Molenaar (Holanda) - Caja Rural - Seguros RGA

147. J. Nicolau (España) - Caja Rural - Seguros RGA

148. J. Otruba (República Checa) - Caja Rural - Seguros RGA

151. B. O’Connor (Australia) - Team Jayco AlUla

152. K. Bouwman (Holanda) - Team Jayco AlUla

153. E. Dunbar (República de Irlanda) - Team Jayco AlUla

154. A. Foldager (Dinamarca) - Team Jayco AlUla

155. P. Gamper (Austria) - Team Jayco AlUla

156. C. Harper (Australia) - Team Jayco AlUla

157. C. Juul-Jensen (Dinamarca) - Team Jayco AlUla

158. K. O’Brien (Australia) - Team Jayco AlUla

161. R. García (España) - Arkéa - B&B Hotels

162. J. Biermans (Bélgica) - Arkéa - B&B Hotels

163. V. Guernalec (Francia) - Arkéa - B&B Hotels

164. L. Lozouet (Francia) - Arkéa - B&B Hotels

165. C. Rodríguez (España) - Arkéa - B&B Hotels

166. L. Rouland (Francia) - Arkéa - B&B Hotels

167. A. Verre (Italia) - Arkéa - B&B Hotels

168. P. Thierry (Francia) - Arkéa - B&B Hotels

171. E. Buchmann (Alemania) - Cofidis

172. S. Samitier (España) - Cofidis

173. S. Aniolkowski (Polonia) - Cofidis

174. S. Carr (Gran Bretaña) - Cofidis

175. B. Coquard (Francia) - Cofidis

176. Je. Herrada (España) - Cofidis

177. O. Knight (Gran Bretaña) - Cofidis

178. P. Ourselin (Francia) - Cofidis

181. H. Artz (Holanda) - Intermarché - Wanty

182. K. Bonneu (Bélgica) - Intermarché - Wanty

183. D. De Pooter (Bélgica) - Intermarché - Wanty

184. A. Marit (Bélgica) - Intermarché - Wanty

185. L. Meintjes (Sudáfrica) - Intermarché - Wanty

186. S. Petilli (Italia) - Intermarché - Wanty

187. D. Smith (Nueva Zelanda) - Intermarché - Wanty

188. L. Van Boven (Bélgica) - Intermarché - Wanty

191. P. Eddy (Australia) - Team Picnic PostNL

192. C. Hamilton (Australia) - Team Picnic PostNL

193. B. Koerdt (Gran Bretaña) - Team Picnic PostNL

194. G. Leemreize (Holanda) - Team Picnic PostNL

195. G. Martínez (Colombia) - Team Picnic PostNL

196. T. Roosen (Holanda) - Team Picnic PostNL

197. C. van Uden (Holanda) - Team Picnic PostNL

198. K. Vermaerke (Estados Unidos) - Team Picnic PostNL

201. L. Craps (Bélgica) - Lotto

202. J. De Buyst (Bélgica) - Lotto

203. A. Livyns (Bélgica) - Lotto

204. A. Segaert (Bélgica) - Lotto

205. E. Sepúlveda (Argentina) - Lotto

206. L. Slock (Bélgica) - Lotto

207. E. Viviani (Italia) - Lotto

208. J. Gregaard (Dinamarca) - Lotto

211. M. Aparicio (España) - Burgos Burpellet BH

212. S. Chumil (Guatemala) - Burgos Burpellet BH

213. E. Fagúndez (Uruguay) - Burgos Burpellet BH

214. J.L. Faura (España) - Burgos Burpellet BH

215. H. De La Calle (España) - Burgos Burpellet BH

216. C. García (España) - Burgos Burpellet BH

217. S. Fernández (España) - Burgos Burpellet BH

218. D. Cavia (España) - Burgos Burpellet BH

221. G. Bennett (Nueva Zelanda) - Israel - Premier Tech

222. P-A. Côté (Canadá) - Israel - Premier Tech

223. M. Frigo (Italia) - Israel - Premier Tech

224. J. Hirt (República Checa) - Israel - Premier Tech

225. N. Raisberg (Israel) - Israel - Premier Tech

226. J. Stewart (Gran Bretaña) - Israel - Premier Tech

227. E. Vernon (Gran Bretaña) Israel - Premier Tech

228. M. Riccitello (Estados Unidos) - Israel - Premier Tech

De izquierda a derecha: Jonas Vindegaard, Joao Almedia y Tom Pidcock, los favoritos a ganar la Etapa 21 de La Vuelta a España 2025. | Crédito: lavuelta.es / Composición Mag
Itinerario de la etapa 21 (Alalpardo > Madrid) de La Vuelta a España 2025

Punto de controlDesde la meta (km)Desde la salida (km)Caravana41 km/h39 km/h37 km/h
Salida lanzada por la M-123 dirección Algete103.6016:5116:5116:5116:51
Algete100.33.316:5516:5616:5616:56
Rotonda recto dirección Madrid, Burgos, A-199.14.516:5716:5716:5816:58
Rotonda recto dirección Madrid, Burgos, A-194.49.217:0417:0517:0517:05
Rotonda izquierda dirección San Sebastián de los Reyes92.311.317:0717:0817:0917:09
San Sebastián de los Reyes, Paseo Europa89.61417:1117:1217:1317:13
Alcobendas, Bulevard Salvador Allende, Avda. de la Industria85.917.717:1617:1817:1917:19
Incorporación M-603, giro derecha dirección Fuencarral84.519.117:1817:2017:2117:21
Entrada en Madrid82.321.317:2217:2317:2517:25
Giro derecha dirección Montecarmelo79.62417:2617:2717:2917:29
Montecarmelo, Avda. Monasterio de Silos, Avda. Monasterio Escorial79.524.117:2617:2817:3017:30
Rotonda derecha dirección El Pardo M-61276.926.717:3017:3217:3417:34
Carretera reservada de El Pardo74.429.217:3317:3517:3817:38
El Pardo71.132.517:3817:4117:4317:43
Rotonda derecha acceso jardines Palacio de El Pardo7132.617:3817:4117:4317:43
Palacio Real de El Pardo70.63317:3917:4117:4417:44
Giro izquierda dirección Madrid70.433.217:3917:4217:4417:44
Incorporación M-3064.339.317:4817:5117:5417:54
Salida derecha dirección Adva. Valladolid, Cª Castilla60.842.817:5317:5618:0018:00
Cruce recto por Avda. Valladolid, Paseo de la Florida59.943.717:5417:5818:0118:01
Puerta de San Vicente, Paseo Virgen del Puerto57.945.717:5718:0118:0518:05
Giro izquierda por Paseo ciudad de Plasencia57.346.317:5818:0218:0618:06
Acceso jardines Campo del Moro56.846.817:5918:0318:0618:06
Palacio Real56.547.117:5918:0318:0718:07
Plaza de Oriente55.947.718:0018:0418:0818:08
Giro izquierda, C/Mayor55.548.118:0118:0518:0918:09
Puerta del Sol, Carrera San Jerónimo54.64918:0218:0618:1018:10
Entrada circuito Plaza Canovas del Castillo53.949.718:0318:0718:1118:11
Giro 180º izda. inicio Plaza Emperador Carlos V, Paseo del Prado53.150.518:0418:0818:1218:12
Primer paso meta Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos52.151.518:0618:1018:1418:14
Plaza de Colón, giro izda. 180º, Paseo de Recoletos51.452.218:0718:1118:1518:15
Plaza de Cibeles giro dcha. C/ Alcala dcha. C/ Gran Vía50.65318:0818:1218:1618:16
Giro izda. 180ºg Plaza Callao, Gran Vía, C/ Alcala dcha. Paseo del Prado49.753.918:0918:1318:1818:18
Giro 180º izda. inicio Plaza Emperador Carlos V, Paseo del Prado47.456.218:1318:1718:2218:22
Segundo paso meta (Sprint int. SP + Bonif.)46.457.218:1418:1918:2318:23
Tercer paso meta40.66318:2318:2718:3318:33
Cuarto paso meta34.868.818:3118:3618:4218:42
Quinto paso meta2974.618:4018:4518:5118:51
Sexto paso meta23.280.418:4818:5419:0119:01
Séptimo paso meta17.486.218:5719:0319:1019:10
Octavo paso meta11.69219:0519:1219:2019:20
Noveno paso meta5.897.819:1419:2119:2919:29
Meta0103.619:2219:3019:3919:39
