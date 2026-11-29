España celebra este domingo 29 de noviembre de 2026 unas elecciones generales que definirán la composición del Congreso de los Diputados y el futuro del Gobierno. Pedro Sánchez, candidato del PSOE, busca continuar al frente del Ejecutivo, mientras que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, aspira a llegar a La Moncloa. Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, del Frente Amplio, también participan en la disputa parlamentaria. Consulta los resultados de las elecciones del 29N EN DIRECTO, el recuento de votos y el reparto de escaños para conocer quién ganó los comicios.

¿Quién ganó las elecciones generales de España 2026?

La siguiente tabla reúne a los principales candidatos y partidos que concurren a las elecciones generales. Los resultados oficiales permitirán conocer el respaldo obtenido por cada formación y su representación en el Congreso.

Candidate Party Votes Vote share Seats Pedro Sánchez PSOE Pendiente Pendiente Pendiente Alberto Núñez Feijóo PP Pendiente Pendiente Pendiente Santiago Abascal Vox Pendiente Pendiente Pendiente Ada Colau Frente Amplio Pendiente Pendiente Pendiente Otras candidaturas Otras formaciones Pendiente Pendiente Pendiente

Resultados provisionales del escrutinio electoral.

El resultado de las urnas determinará qué partidos obtienen mayor representación. La distribución de los 350 escaños del Congreso será especialmente relevante para establecer qué candidato puede reunir los apoyos necesarios para gobernar.

¿Cómo se reparten los escaños del Congreso?

Los 350 diputados del Congreso se eligen mediante circunscripciones provinciales. Esto significa que los votos se contabilizan y los escaños se distribuyen en cada circunscripción, por lo que el porcentaje nacional de una formación no determina por sí solo cuántos diputados conseguirá.

Este sistema también explica por qué los resultados de los partidos pueden variar considerablemente entre territorios. Las formaciones de ámbito nacional compiten en las circunscripciones donde presentan candidaturas, mientras que los partidos territoriales concentran sus opciones de representación en sus respectivas zonas de influencia.

¿Qué necesita Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo para gobernar?

El candidato que aspire a convertirse en presidente del Gobierno debe conseguir la confianza del Congreso de los Diputados. En la primera votación de investidura necesita mayoría absoluta; si no la obtiene, puede ser elegido en una segunda votación si consigue más votos a favor que en contra.

Por eso, el resultado de PSOE y PP no será el único dato relevante. Los escaños de Vox, Frente Amplio y las formaciones territoriales pueden resultar decisivos para configurar una mayoría parlamentaria. La negociación posterior a las elecciones determinará qué candidato tiene posibilidades reales de formar Gobierno.

¿Qué decían las encuestas antes de las elecciones del 29N?

Los últimos sondeos publicados antes del cierre del plazo legal para difundir encuestas mostraban escenarios distintos. El promedio diario de ABC al 23 de noviembre situaba al PP en el 31,2% de la estimación de voto, por delante del PSOE, con el 28,2%. Vox registraba el 18,3% y Frente Amplio, el 6,6%.

El barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado a partir de 8.034 entrevistas realizadas entre el 10 y el 17 de noviembre, colocaba al PSOE en primera posición, con el 34,4%. El PP obtenía el 24,7%, Vox el 15,6% y Frente Amplio el 5,7%.

Fuente PSOE PP Vox Frente Amplio CIS, noviembre 34,4% 24,7% 15,6% 5,7% Promedio diario ABC, 23N 28,2% 31,2% 18,3% 6,6%

Las cifras son estimaciones de voto, no resultados electorales. Tampoco incorporan el debate televisivo del 26 de noviembre ni los actos de cierre de campaña del día 27, debido a que el plazo legal para publicar nuevos sondeos había concluido.

¿A qué hora abren y cierran los colegios electorales?

Los colegios electorales abrirán a las 9:00 y cerrarán a las 20:00, hora local. En Canarias se aplicará el horario insular, una hora menos que en la Península y Baleares.

Una vez concluida la votación comenzará el recuento de papeletas. Los datos provisionales se conocerán a medida que avance el escrutinio, mientras que el resultado definitivo llegará después de las comprobaciones oficiales y de la incorporación del voto exterior.

¿Cuántas personas están convocadas a votar el 29N?

El censo electoral asciende a 38.728.356 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ese total, 35.958.711 electores residen en España y 2.769.645 viven en el extranjero. Además, 1.615.127 residentes en España podrán votar por primera vez en unas elecciones generales.

La jornada electoral permitirá renovar la representación de las Cortes Generales. La composición del Congreso tendrá un papel central en la elección del próximo presidente del Gobierno.