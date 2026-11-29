España celebrará las XVII Elecciones Generales el domingo 29 de noviembre de 2026, tras la disolución anticipada del Congreso y el Senado mediante el Real Decreto 806/2026. La ciudadanía elegirá a los 350 diputados del Congreso y a 209 senadores que integrarán las nuevas Cortes Generales, responsables del Poder Legislativo del Estado.

Al tratarse de una monarquía parlamentaria, los electores no votan directamente por el presidente del Gobierno, sino por las candidaturas que concurren a las cámaras. Después de constituirse el nuevo Congreso, el rey Felipe VI (Felipe de Borbón y Grecia) propondrá un candidato a la Presidencia tras consultar a los representantes de las formaciones parlamentarias. La investidura exige mayoría absoluta en la primera votación o mayoría simple en una segunda convocatoria celebrada 48 horas después.

Si ningún partido alcanza suficientes escaños, los pactos parlamentarios serán decisivos para formar una mayoría capaz de sostener al próximo Ejecutivo. En caso de que ninguna candidatura obtenga la confianza del Congreso durante los dos meses posteriores a la primera votación, las Cortes serán disueltas y se convocarán nuevos comicios.

Las cuatro agrupaciones con aspirantes principales a la presidencia del Gobierno son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP) con Alberto Núñez Feijóo, el Frente Amplio con Ada Colau y Vox con Santiago Abascal.

La campaña electoral comenzó oficialmente el 13 de noviembre y concluirá el viernes 27, antes de la jornada de reflexión previa a la votación. Las cámaras resultantes se reunirán en sesión constitutiva el 23 de diciembre de 2026, momento en que comenzará formalmente la nueva legislatura. El 29N definirá así la composición del Parlamento y abrirá una negociación política cuyo desenlace determinará al próximo gobernante de España.

¿Quién ganó en las Elecciones Generales 29N en España?

Partido Candidato Resultado Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Pedro Sánchez Pérez-Castejón -- Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo -- Frente Amplio Ada Colau Ballano -- Vox Santiago Abascal --

De acuerdo con el sistema constitucional español, los ciudadanos no votan directamente por el jefe del Ejecutivo, sino que este es designado posteriormente por el Congreso de los Diputados mediante una sesión de investidura. La fecha fijada para constituir el nuevo Congreso de los Diputados es el 23 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas.

Para ser investido Presidente del Gobierno, un candidato necesita obtener mayoría absoluta en la primera votación o mayoría simple (más votos a favor que en contra) en la segunda. Si tras dos meses desde la primera votación de investidura ningún aspirante logra el respaldo del Congreso, las Cortes se disuelven y se convocan nuevas elecciones, tal como ocurrió en 2019 que hubo sufragio en abril y, como no hubo acuerdo partidario, los ciudadanos volvieron a acudir a las urnas en noviembre de ese año.