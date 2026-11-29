La hora de la verdad ha llegado. Este domingo 29 de noviembre, se conocerán los resultados de las Elecciones en España, donde Alberto Núñez y Pedro Sánchez pelean codo a codo por quedarse con el mandato de una de las potencias de la Unión Europea. A continuación, te dejaré con los resultados completos de las elecciones del 29N y quién ha ganado las elecciones en España.

Los resultados de las elecciones del 29N en España permitirán conocer qué partidos han obtenido el mayor respaldo en las urnas y cómo podría configurarse el futuro panorama político. Tras el cierre de la votación, la atención se trasladará al recuento de votos, los porcentajes obtenidos por cada candidatura y los posibles acuerdos entre las fuerzas políticas. Sigue las últimas noticias y los resultados electorales conforme avance el escrutinio oficial.

Resultados de las Elecciones del 29N EN DIRECTO

A continuación, te dejaré con toda la información sobre los resultados de las Elecciones del 29N en España, donde Alberto Núñez y Pedro Sánchez pelean por quedarse con el mandato. Revisa quién es el ganador y cómo han finalizado los resultados.

¿Quién encabezaba las encuestas previo al 29N?

Las últimas encuestas de las elecciones generales del 29N en España sitúan al Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, como favorito para convertirse en la fuerza política más votada este domingo 29 de noviembre de 2026. Según el promedio de sondeos elaborado por RTVE, el PP conseguiría 128 escaños, mientras que el PSOE de Pedro Sánchez alcanzaría los 116 diputados, tras recortar distancias durante los últimos días de campaña electoral.

Por su parte, Vox, encabezado por Santiago Abascal, se consolidaría como la tercera fuerza política y podría resultar decisivo para la formación del próximo Gobierno.

Sin embargo, no todas las encuestas pronostican una victoria del PP en las elecciones generales de España 2026. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga al PSOE un 34,4 % de intención de voto, frente al 24,7 % del Partido Popular. En contraste, la mayoría de las encuestadoras privadas apunta a que PP y Vox podrían superar conjuntamente los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.