¿Será el último cambio de hora en España? Cambiará al horario de invierno el domingo 25 de octubre de 2026, durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25. Habrá que retrasar el reloj una hora: a las 03:00 serán las 02:00 en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla; en Canarias, a las 02:00 será la 01:00 . El ajuste se aplica en todo el país y no está aprobado que sea el último: existe un calendario europeo para los siguientes cinco años.boe+1

Cuándo cambia la hora en España y cómo ajustar el reloj

El regreso al horario de invierno se producirá el último domingo de octubre, como establece la normativa española. No hay que adelantar las agujas, sino retroceder sesenta minutos. La diferencia habitual de una hora entre Canarias y el resto de España se mantendrá después del cambio.

Territorio Momento del cambio, el 25 de octubre Ajuste Península, Baleares, Ceuta y Melilla A las 03:00 serán las 02:00 Retrasar una hora Canarias A las 02:00 será la 01:00 Retrasar una hora

Los dos ajustes se realizan simultáneamente, aunque los relojes señalen horas distintas según el territorio. La jornada tendrá oficialmente veinticinco horas, tal como recoge la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Esto permite disponer de una hora adicional esa madrugada, pero no obliga a cambiar las rutinas de golpe. Para quienes utilizan un reloj manual como despertador, lo importante será dejarlo ajustado antes de acostarse y evitar confundir la noche del cambio: es la del sábado al domingo, no la del domingo al lunes.

¿Qué dice realmente el BOE y cuál es la novedad de 2026?

La Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, publicada el 15 de marzo de 2022, enumera los cambios correspondientes al periodo 2022-2026. Su última fecha es el 25 de octubre de 2026. Sin embargo, terminar ese listado no significa que desaparezca la obligación de cambiar la hora.

La propia disposición explica que el Real Decreto 236/2002 instauró un régimen con vigencia indefinida. Los calendarios quinquenales sirven para comunicar anticipadamente las fechas a ciudadanos, empresas y administraciones; no son una autorización que caduque al finalizar cada periodo.

Además, hay una novedad oficial relevante: la Comisión Europea publicó el 18 de marzo de 2026 la Comunicación C/2026/1660, con las fechas de los cambios entre 2027 y 2031. El documento figura en el Diario Oficial de la Unión Europea y también puede consultarse en la web del BOE. No debe confundirse con una nueva orden ministerial española.

Año Inicio del horario de verano Regreso al horario de invierno 2027 28 de marzo 31 de octubre 2028 26 de marzo 29 de octubre 2029 25 de marzo 28 de octubre 2030 31 de marzo 27 de octubre 2031 30 de marzo 26 de octubre

¿Está aprobado acabar con los cambios de hora?

No hay una decisión definitiva aprobada para suprimirlos. La Comisión Europea presentó una propuesta en septiembre de 2018 y el Parlamento Europeo fijó su posición en marzo de 2019, favorable a terminar con los cambios en 2021. Aquella fecha no se convirtió en el final efectivo del sistema.

Según la información institucional del Consejo de la Unión Europea, sigue faltando una posición acordada entre los Estados miembros. Consejo y Parlamento deben alcanzar un acuerdo para aprobar la legislación necesaria; mientras tanto, continúa el régimen actual. Tampoco existe un plazo definitivo para cerrar la decisión.

La incógnita, por tanto, no consiste en si el calendario español acaba automáticamente en 2026, porque no lo hace. Lo pendiente es si prosperará una reforma europea y en qué condiciones. Que haya fechas publicadas hasta 2031 permite planificar, pero no impide que una futura modificación legal altere ese calendario.