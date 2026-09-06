El FC Barcelona vs. Valencia CF será uno de los partidos más esperados de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana afrontará este nuevo desafío como visitante el domingo 6 de septiembre, cuando se mida con el equipo valenciano desde las 16:15 horas (CEST) en el estadio de Mestalla, uno de los escenarios históricos del fútbol español. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Desde México y otros países de Centroamérica, podrás sintonizar la señal de SKY Sports o usar la plataforma de streaming SKY Plus por TV y streaming online.
¿Dónde ver Sky Sports EN VIVO el partido FC Barcelona - Valencia CF HOY 6 de septiembre?
FC Barcelona - Valencia se juega el domingo 6 de septiembre de 2026 en Mestalla, por la jornada 4 de LaLiga 2026-27. Para México y varios países de Centroamérica, la señal indicada es SKY Sports, disponible en TV de paga y mediante la plataforma de streaming SKY+.
|País / territorio
|Canal de TV
|Dial SKY
|Cómo verlo online
|Hora del partido
|México
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+
con cuenta o plan activo
|08:15 h (CDMX)
|Costa Rica
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según plan local
|09:15 h
|Guatemala
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local
|08:15 h
|El Salvador
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local
|08:15 h
|Honduras
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local
|08:15 h
|Nicaragua
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local
|08:15 h
|Panamá
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local
|09:15 h
|República Dominicana
|SKY Sports
|516 (SD)
/
1516 (HD)
|SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local
|10:15 h
Los diales 516 (definición estándar) y 1516 (alta definición) han sido utilizados por SKY Sports para las emisiones de LaLiga en México y los mercados centroamericanos listados; conviene revisar la guía electrónica de programación de cada operador antes del inicio, ya que la asignación puntual puede variar.
Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027
- Hora: 08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP)
- TV: SKY Sports
- Streaming: SKY Plus
- Estadio: Mestalla
- Ciudad: Valencia
- País: España