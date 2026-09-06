El FC Barcelona vs. Valencia CF será uno de los partidos más esperados de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana afrontará este nuevo desafío como visitante el domingo 6 de septiembre, cuando se mida con el equipo valenciano desde las 16:15 horas (CEST) en el estadio de Mestalla , uno de los escenarios históricos del fútbol español. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Desde México y otros países de Centroamérica, podrás sintonizar la señal de SKY Sports o usar la plataforma de streaming SKY Plus por TV y streaming online.

FC Barcelona juega ante Valencia por la jornada 4 de LaLiga, este domingo 14 de septiembre. Conoce cómo y dónde verlo por TV y streaming online. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Sky Sports EN VIVO el partido FC Barcelona - Valencia CF HOY 6 de septiembre?

FC Barcelona - Valencia se juega el domingo 6 de septiembre de 2026 en Mestalla, por la jornada 4 de LaLiga 2026-27. Para México y varios países de Centroamérica, la señal indicada es SKY Sports, disponible en TV de paga y mediante la plataforma de streaming SKY+.

País / territorio Canal de TV Dial SKY Cómo verlo online Hora del partido México SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+

con cuenta o plan activo 08:15 h (CDMX) Costa Rica SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según plan local 09:15 h Guatemala SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local 08:15 h El Salvador SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local 08:15 h Honduras SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local 08:15 h Nicaragua SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local 08:15 h Panamá SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local 09:15 h República Dominicana SKY Sports 516 (SD)

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1516 (HD) SKY+ / acceso digital de SKY, según disponibilidad local 10:15 h

Los diales 516 (definición estándar) y 1516 (alta definición) han sido utilizados por SKY Sports para las emisiones de LaLiga en México y los mercados centroamericanos listados; conviene revisar la guía electrónica de programación de cada operador antes del inicio, ya que la asignación puntual puede variar.

Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Domingo 6 de septiembre de 2026 Partido: FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027

FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027 Hora: 08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP)

08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP) TV: SKY Sports

SKY Sports Streaming: SKY Plus

SKY Plus Estadio: Mestalla

Mestalla Ciudad: Valencia

Valencia País: España