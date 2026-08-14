Un sismo de magnitud 5,2 ha sacudido durante la madrugada de este sábado el sur de España, con epicentro en el área metropolitana de Granada. La fuerte sacudida despertó a numerosos vecinos y provocó desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y otros daños materiales en distintos municipios, aunque no se han registrado heridos.

El movimiento se produjo a las 1:04 horas y tuvo su epicentro en el entorno de Alhendín, en la provincia de Granada. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) situó inicialmente el terremoto en magnitud 5, aunque otras mediciones internacionales lo elevan a 5,2. También existen diferencias entre las primeras estimaciones sobre la profundidad del foco.

La Junta de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico después de valorar la intensidad del movimiento y las incidencias comunicadas durante la madrugada. Emergencias 112 Andalucía recibió más de 80 llamadas relacionadas con el terremoto.

El terremoto despierta a Granada durante la madrugada

La sacudida se produjo cuando la mayoría de la población dormía y fue percibida con claridad en Granada y en numerosos municipios de su área metropolitana. El epicentro se localizó en Alhendín, al sur de la capital granadina.

El temblor también se dejó sentir en otras provincias de Andalucía. Emergencias 112 recibió avisos desde todas las provincias de la comunidad salvo Huelva y Cádiz. Granada fue, sin embargo, el territorio donde se concentraron las principales incidencias.

La intensidad del movimiento provocó alarma entre los vecinos, que en algunos puntos salieron de sus viviendas o permanecieron fuera de los edificios ante el temor a nuevas sacudidas.

Daños en fachadas, tejados y calles

Los primeros informes apuntan a daños materiales puntuales en diferentes municipios del área metropolitana. Se han comunicado desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y otros desperfectos provocados por la fuerte vibración.

En Armilla se registraron incidencias relacionadas con el terremoto. También se han comunicado daños en otros puntos del cinturón metropolitano de Granada.

En Las Gabias, las autoridades desalojaron preventivamente un edificio que podría haber sufrido daños. La medida se adoptó mientras se comprueba el estado del inmueble y se determina si existe algún riesgo para sus ocupantes.

En Huétor Vega, el movimiento provocó además una interrupción del suministro eléctrico.

Granada descarta por ahora daños estructurales generalizados

En Granada capital, las primeras inspecciones de los servicios municipales y de los Bomberos no han detectado daños estructurales generalizados.

El Ayuntamiento mantiene, no obstante, la evaluación de posibles desperfectos en edificios y espacios públicos, especialmente en construcciones que puedan presentar una mayor vulnerabilidad.

En algunos puntos de la ciudad se han observado daños en elementos exteriores de edificios. La prioridad de los equipos técnicos es determinar si esas incidencias afectan únicamente a componentes no estructurales o si existe algún inmueble que requiera una revisión más profunda.

Más de 80 llamadas al 112 y activación de la emergencia

El servicio de emergencias 112 Andalucía gestionó más de 80 llamadas relacionadas con el terremoto durante la madrugada. Los avisos procedieron de prácticamente toda la comunidad autónoma.

Ante la situación, la Junta de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, comunicó la decisión después del fuerte movimiento y de la sucesión de nuevos sismos registrados posteriormente.

La activación permite coordinar los recursos de emergencia y reforzar las labores de evaluación en las zonas donde se han comunicado daños.

Granada prepara una inspección de los edificios afectados

La Diputación de Granada convocará de urgencia a un comité de técnicos para evaluar el estado de los edificios que hayan podido resultar afectados.

Los especialistas deberán comprobar si las grietas, desprendimientos y otros daños detectados comprometen la seguridad de las construcciones. También determinarán si algún inmueble debe permanecer desalojado de forma preventiva.

Por el momento, las autoridades no han informado de víctimas y las primeras revisiones en Granada capital no apuntan a una afectación estructural generalizada.

La zona ya había registrado varios terremotos

El movimiento de esta madrugada estuvo precedido por otros terremotos de menor magnitud registrados durante el viernes en el área metropolitana de Granada.

Horas antes del principal seísmo, un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en La Zubia había sido percibido en distintos municipios de la provincia.

Después del terremoto de Alhendín también se produjeron nuevas sacudidas. Seis minutos después se registró un sismo de magnitud 2,6 con epicentro en Gójar y a un kilómetro de profundidad, según los datos facilitados inicialmente.

En las horas posteriores se contabilizaron además otros movimientos de menor magnitud en municipios próximos, dentro de la misma zona de actividad sísmica.

Qué recomiendan las autoridades tras el terremoto

Emergencias 112 Andalucía ha pedido a la población que mantenga la calma y siga las instrucciones de los servicios oficiales.

Las autoridades recomiendan evitar entrar o salir de los edificios de manera innecesaria. En caso de permanecer en la vía pública, aconsejan alejarse de fachadas, cornisas, balcones, muros y cualquier otro elemento que pueda desprenderse.

Mientras continúa la evaluación de los daños, los equipos de emergencia mantienen desplegado el dispositivo en Granada y su área metropolitana.