La madrugada del domingo 7 de septiembre promete uno de los espectáculos celestes más impresionantes del año: un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre. Durante este fenómeno, la Luna se verá de tonos rojizos al entrar completamente en la sombra de la Tierra, ofreciendo un espectáculo único para quienes se encuentren en España y otros países europeos.

El eclipse total será visible en gran parte del mundo, incluyendo Europa, África, Asia y Oceanía, mientras que América no podrá disfrutarlo debido a que ocurrirá durante el día. Para los amantes de la astronomía, esta será una oportunidad especial, ya que el próximo eclipse lunar total no ocurrirá hasta agosto de 2026.

Observar el eclipse lunar de septiembre 2025 será sencillo y seguro, ya que no se necesita protección ocular. Lugares con horizonte despejado y poca contaminación lumínica permitirán disfrutar mejor del evento, mientras que prismáticos o telescopios realzarán los detalles y los tonos rojizos de la Luna.

¿Qué es un eclipse lunar total y por qué la Luna se vuelve roja?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Durante la fase de totalidad, la Luna no desaparece, sino que adquiere un color rojizo intenso debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre, que dispersa los tonos azules y deja pasar los rojos y naranjas. Este fenómeno es conocido popularmente como Luna de Sangre.

¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar en España?

El horario del eclipse según la hora peninsular (UTC+2) será:

Inicio del eclipse parcial: 18:27 h

Inicio de la totalidad: 19:31 h

Máximo del eclipse: 20:11 h

Fin de la totalidad: 20:53 h

Fin del eclipse parcial: 21:56 h

En la mayoría de España, la Luna saldrá ya eclipsada por el horizonte, ofreciendo un espectáculo inmediato. Sin embargo, en Canarias y el oeste de Galicia solo será visible la fase parcial final. Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia tendrán vistas claras de la totalidad, siempre que el clima lo permita.

Mapa del eclipse total de Luna de Sangre. (Fuente: Instituto Geográfico Nacional / Gobierno de España)

¿Qué fases del eclipse lunar se verán en distintas ciudades de España?

Ciudad Inicio de totalidad Duración de totalidad Madrid 20:35 18 min Barcelona 20:11 41 min Valencia 20:20 32 min Sevilla 20:42 10 min Zaragoza 20:24 28 min Málaga 20:35 17 min Murcia 20:22 30 min Palma 20:08 44 min Las Palmas 20:15 Parcial Bilbao 20:34 18 min Valladolid 20:39 12 min Vigo 20:56 Parcial Gijón 20:45 7 min

¿Cómo observar el eclipse lunar de forma segura?

No se necesita protección ocular para disfrutar de un eclipse lunar total. Para una mejor experiencia:

Busca lugares con horizonte despejado y poca luz artificial.

Usa prismáticos o telescopios para ver detalles y matices de la Luna de Sangre .

. Llega con antelación y prepara cámara o trípode si quieres fotografiar el evento.