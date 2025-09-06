Conoce todos los detalles sobre el Eclipse Lunar Total en España: recorrido, horarios y mapa para que no te lo pierdas. (Foto: Getty Images)
Conoce todos los detalles sobre el Eclipse Lunar Total en España: recorrido, horarios y mapa para que no te lo pierdas. (Foto: Getty Images)
Andrés Manrique

La madrugada del domingo 7 de septiembre promete uno de los espectáculos celestes más impresionantes del año: un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre. Durante este fenómeno, la Luna se verá de tonos rojizos al entrar completamente en la sombra de la Tierra, ofreciendo un espectáculo único para quienes se encuentren en España y otros países europeos.

El eclipse total será visible en gran parte del mundo, incluyendo Europa, África, Asia y Oceanía, mientras que América no podrá disfrutarlo debido a que ocurrirá durante el día. Para los amantes de la astronomía, esta será una oportunidad especial, ya que el próximo eclipse lunar total no ocurrirá hasta agosto de 2026.

Observar el eclipse lunar de septiembre 2025 será sencillo y seguro, ya que no se necesita protección ocular. Lugares con horizonte despejado y poca contaminación lumínica permitirán disfrutar mejor del evento, mientras que prismáticos o telescopios realzarán los detalles y los tonos rojizos de la Luna.

¿Qué es un eclipse lunar total y por qué la Luna se vuelve roja?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Durante la fase de totalidad, la Luna no desaparece, sino que adquiere un color rojizo intenso debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre, que dispersa los tonos azules y deja pasar los rojos y naranjas. Este fenómeno es conocido popularmente como Luna de Sangre.

¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar en España?

El horario del eclipse según la hora peninsular (UTC+2) será:

  • Inicio del eclipse parcial: 18:27 h
  • Inicio de la totalidad: 19:31 h
  • Máximo del eclipse: 20:11 h
  • Fin de la totalidad: 20:53 h
  • Fin del eclipse parcial: 21:56 h

En la mayoría de España, la Luna saldrá ya eclipsada por el horizonte, ofreciendo un espectáculo inmediato. Sin embargo, en Canarias y el oeste de Galicia solo será visible la fase parcial final. Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia tendrán vistas claras de la totalidad, siempre que el clima lo permita.

Mapa del eclipse total de Luna de Sangre. (Fuente: Instituto Geográfico Nacional / Gobierno de España)

¿Qué fases del eclipse lunar se verán en distintas ciudades de España?

CiudadInicio de totalidadDuración de totalidad
Madrid20:3518 min
Barcelona20:1141 min
Valencia20:2032 min
Sevilla20:4210 min
Zaragoza20:2428 min
Málaga20:3517 min
Murcia20:2230 min
Palma20:0844 min
Las Palmas20:15Parcial
Bilbao20:3418 min
Valladolid20:3912 min
Vigo20:56Parcial
Gijón20:457 min

¿Cómo observar el eclipse lunar de forma segura?

No se necesita protección ocular para disfrutar de un eclipse lunar total. Para una mejor experiencia:

  • Busca lugares con horizonte despejado y poca luz artificial.
  • Usa prismáticos o telescopios para ver detalles y matices de la Luna de Sangre.
  • Llega con antelación y prepara cámara o trípode si quieres fotografiar el evento.
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

