Una grave ola de calor ha provocado múltiples incendios forestales, afectando principalmente a Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. La magnitud de la tragedia se refleja en el fallecimiento de una persona, dos heridos y el desalojo masivo de miles de residentes. Ante la seriedad de los acontecimientos, el Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias y ha convocado una reunión de coordinación para gestionar la situación.

Para enfrentar la emergencia, la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuenta con cerca de mil militares desplegados en distintos puntos del país donde los incendios siguen activos. Junto a ellos, más de 5.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado están apoyando los esfuerzos de extinción. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó en Twitter un mensaje en el que prevé que la noche será “complicada”.

Todos los medios del Gobierno para luchar contra los incendios.



La noche será complicada en muchas zonas de España.



Mucha precaución y sigamos las recomendaciones de las autoridades.



Todo mi apoyo a las personas que se encuentran en zonas afectadas. Y mis mejores deseos de… https://t.co/I2EwZn55vE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 12, 2025

Se confirma un muerto en Tres Cantos; 8 incendios activos en Galicia

El incendio que se declaró el lunes en Tres Cantos sigue activo, pero ha alcanzado la fase de contención. Lamentablemente, el incendio ya ha causado la muerte de un hombre de 50 años y ha afectado a 2.000 hectáreas. Madrid ha anunciado su intención de solicitar la declaración de la zona catastrófica.

Por otro lado, la provincia de Ourense enfrenta una situación crítica debido a ocho incendios activos. A estos se suman otros cuatro focos distribuidos entre Lugo, Pontevedra y A Coruña, elevando a doce el número total de incendios en Galicia. Las llamas han causado graves interrupciones en el transporte, afectando el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, y también entre Santiago de Compostela y Ourense. En Oímbra, cuatro bomberos resultaron heridos mientras trabajaban para controlar uno de los fuegos.

En Castilla y León hay un total de catorce fuegos forestales, diez de los cuales se consideran grandes incendios y han obligado a evacuar a más de 5,000 personas. Aunque la situación ha mejorado recientemente, las provincias más afectadas continúan siendo León y Zamora.

Un bombero cae al suelo mientras extingue un incendio forestal en San Cibrao das Viñas, a las afueras de Ourense, noroeste de España, el 12 de agosto de 2025. (Foto: Miguel Riopa / AFP)

Extremadura solicita la intervención de la UME tras once incendios activos

Once incendios forestales están activos en Extremadura, de acuerdo con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Todos ellos se encuentran en la provincia de Cáceres, afectando a las siguientes localidades: Villar del Pedroso, Jarilla, Trujillo, Jarandilla de la Vera, Aldea del Cano, Tornavacas, Talayuela, Casar de Cáceres y Robledollano.

Debido a la cantidad de incendios forestales simultáneos, el Plan Infoex ha elevado el nivel de operatividad a 2 en toda Extremadura. Por esta razón, se ha solicitado la declaración de la situación operativa 2 del Infocaex y se ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En Huelva, 240 personas son desalojados tras incendio en Jabugo

El consejero Antonio Sanz ha afirmado que el fuego en Los Romeros, Jabugo (Huelva), mejora. Aunque 240 personas han sido desalojadas, la fase de emergencia se mantiene activa (Situación Operativa 1) como medida de precaución ante la posible evolución de las llamas.

Según las declaraciones del consejero en un audio para los medios, los incendios en las cercanías de Jabugo no fueron un evento aislado, sino una cadena de fuegos. Estos se originaron a partir de la caída de varios rayos durante una tormenta eléctrica.