España cambiará al horario de invierno el domingo 25 de octubre de 2026. Durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25, habrá que atrasar los relojes una hora: a las 03:00 volverán a ser las 02:00. En Canarias, el ajuste será a las 02:00, cuando volverá a ser la 01:00 . La fecha está recogida en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Cuándo se cambia la hora en España y cómo hay que ajustar el reloj

La noche que debes tener marcada es la del sábado 24 al domingo 25 de octubre. El cambio se realiza ya de madrugada, no durante la noche del domingo al lunes. En la España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, el reloj retrocederá de las tres a las dos; en el archipiélago canario, de las dos a la una.

Territorio Momento del cambio, en hora local Qué debes hacer Península, Baleares, Ceuta y Melilla Domingo 25: a las 03:00 serán las 02:00 Atrasar una hora Canarias Domingo 25: a las 02:00 será la 01:00 Atrasar una hora

Qué dice el BOE y por qué Europa cambia la hora

La fecha figura en la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, publicada en el BOE el 15 de marzo de 2022. Su apartado segundo establece expresamente que el período de la hora de verano de 2026 termina el domingo 25 de octubre. El mismo texto ordena retrasar sesenta minutos la hora oficial.

La base normativa es el Real Decreto 236/2002, que incorporó a la legislación española la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. El sistema fija dos referencias anuales: el último domingo de marzo para comenzar la hora de verano y el último domingo de octubre para terminarla.

La coordinación europea busca evitar que cada país aplique fechas distintas dentro del mercado único. El Parlamento Europeo recuerda que la armonización comenzó en 1980, cuando las prácticas nacionales eran diferentes. Por eso, el ajuste español forma parte de un calendario compartido, no de una medida extraordinaria dirigida únicamente a España.

Documento oficial Qué establece Directiva 2000/84/CE Las disposiciones europeas sobre la hora de verano Real Decreto 236/2002 La aplicación del sistema en España Orden PCM/186/2022 Las fechas concretas del calendario 2022-2026

¿Será el 25 de octubre de 2026 el último cambio de hora?

No hay base para presentar este domingo como el último cambio de hora definitivo. Es la última fecha recogida en la orden correspondiente a 2022-2026, pero el régimen que regula los ajustes tiene vigencia indefinida. Que termine ese listado no elimina la obligación ni deja automáticamente a España con un horario fijo.

La confusión tiene un antecedente: en 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta para suprimir los cambios estacionales. El Parlamento Europeo aprobó su posición en marzo de 2019, pero ese paso no completó la aprobación de la reforma. La ficha legislativa europea, actualizada en junio de 2026, mantiene el expediente bloqueado en el Consejo.

El debate, además, continúa. Una nota del Consejo de la Unión Europea del 3 de junio de 2026 explica que la Comisión encargó un estudio sobre las consecuencias de abandonar los cambios horarios. El trabajo comenzó en febrero y su finalización estaba prevista para finales de 2026. Evaluará, entre otros aspectos, los efectos sobre el transporte, la energía, la salud pública y el mercado interior.

Qué conviene revisar antes de la madrugada del cambio

Para organizarte, la referencia es sencilla: en octubre toca atrasar, no adelantar. Si vas a ajustar manualmente un reloj antes de acostarte, recuerda que debe quedar una hora por detrás. No necesitas esperar despierto hasta las tres para hacerlo.

Si tienes un viaje, una entrada nocturna al trabajo o una cita durante esa madrugada, conviene confirmar el horario con el operador o la empresa correspondiente. Al repetirse una franja horaria, indicar únicamente «a las dos» puede resultar ambiguo. El BOE confirma precisamente ese retroceso de sesenta minutos.