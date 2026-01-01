Despertar temprano, ducharte, preparar el desayuno y contar los minutos que tienes disponibles para maquillarte son algunas de las tareas habituales de varias mujeres en la mañana. El apuro muchas veces hace que cometamos errores, pero también la falta de información o aprendizaje de técnicas efectivas que permitan realzar la belleza natural. Si eres de las que se aplica la base, rubor y máscara de pestañas de forma mecánica y durante el día va notando que el maquillaje se arruina poco a poco y que el sudor natural de la piel lo va desapareciendo, hoy te traigo información valiosa. ¿Sabías que hay pautas que te ayudarán como la esponja húmeda y técnica del “sándwich”? Hoy te explico, de la mano de una experta, lo que debes hacer para no cometer más errores y tener siempre un look fresco, duradero y a prueba de altas temperaturas.

Los errores más habituales a la hora de maquillarte

1. No preparar la piel

“Uno de los errores más comunes es no preparar la piel antes de maquillar. Muchas personas aplican base directamente sin limpiar ni hidratar, lo que hace que el maquillaje se cuartee o se derrita con el calor”, explica Lorena Torres Maldonado, docente del Programa de Maquillaje del Instituto Carrión.

2. Usar productos pesados y no texturas ligeras

Es habitual abusar de productos pesados o cremosos, como bases densas o correctores espesos, que con el calor “se deslizan, marcan líneas de expresión y generan un acabado pesado poco favorecedor”. Por eso, en verano se recomienda apostar por texturas ligeras, fluidas y libres de aceite, que permitan a la piel respirar.

3. No darle la importancia al sellado

Sellar mal el maquillaje es ptro error frecuente: “No sellar puede hacer que todo se mueva, pero aplicar polvo en exceso también lo vuelve pastoso cuando hay sudor. Lo ideal es sellar solo en zonas clave: frente, nariz, mentón y debajo de los ojos”, señala la experta.

Tu maquillaje se puede arruinar en minutos, incluso el más trabajado, si se usan productos inadecuados o no se aplican correctamente. (Foto: Freepik) / eugene barmin

Las técnicas que sí funcionan y te ayudarán a cuidar tu maquillaje

Lorena Torres Maldonado aconseja tener precaución con bases de alta cobertura, máscaras de pestañas no waterproof, labiales muy cremosos o full matte, y aceites faciales durante el día. También desaconseja polvos muy pesados que no sean micronizados, ya que pueden apelmazarse en condiciones de humedad.

Lo que recomienda a ojos cerrados es tener una piel limpia e hidratada, ya que es la base de todo maquillaje duradero. Los productos en crema (como rubores o sombras) se adhieren mejor en climas cálidos, y el spray fijador de larga duración es un aliado indispensable para eventos largos o exteriores.

Además, existen técnicas profesionales que ayudan a fijar el maquillaje sin sobrecargar la piel:

Piel blindada, que combina capas finas y sellado estratégico.

Esponja húmeda, que permite una aplicación más ligera y uniforme.

Técnica del “sándwich”, con productos en crema y polvo en capas alternadas.

En verano se recomienda apostar por texturas ligeras, fluidas y libres de aceite, que permitan a la piel respirar. (Foto: DS stories / Pexels)

Cómo garantizar un maquillaje diario sin errores

Para el día a día, lo mejor es optar por un look ligero, rápido y natural, con productos como BB cream, CC cream o bases livianas. Para eventos, se requiere un acabado más definido y duradero, con capas estratégicamente aplicadas, mayor uso de selladores y un acabado semi mate, especialmente en la zona T.

“El maquillaje diario debe ser fresco, luminoso y sin exceso de polvo. Para eventos, se busca mayor fijación, definición y duración, sobre todo si hay movimiento, fotos o exposición al clima”, agregó.

