Para los padres de un recién nacido, que este duerma en medio de los dos o hacer colecho puede convertirse en una gran experiencia que fortalece el vínculo entre ellos, pero ¿qué sucede cuando el niño creció, ya va al colegio, pero sigue durmiendo todas las noches con ellos en la cama matrimonial y se niegan a estar solo en su cuarto? Estoy segura que esta es una situación habitual en muchos hogares o también lo has visto con tus sobrinos o ahijados. Para resolver la duda de si es adecuado continuar con esta práctica, hoy te traigo la explicación de la terapeuta Yugle Rivas, quien detalla los beneficios y desventajas y cómo lidiar con el proceso para no afectar la relación de pareja. Además, te recomiendo leer: El gran consejo de Harvard para acabar con los antojos de comer dulce: cómo lograrlo.

Tener pequeños intrusos entre las sábanas no solo puede hacer que papá o mamá amanezcan con dolor de espalda o cuerpo por la incomodidad, sino también ocasionar ciertos problemas entre ellos, pues su intimidad se ve afectada.

“Este es un tema de polémica. Algunos papás dicen que es lo mejor que han podido haber decidido y a otros los ha llevado a problemas de pareja. Para empezar, los niños no se meten a la cama, nosotros los traemos, entonces siempre es importante entender que el colecho tiene muchos beneficios en el desarrollo infantil, por eso muchos padres lo hacen, pero hay una línea delgada entre la elección del beneficio que voy a conseguir o como excusa. Cuando el bebé llega a la familia, las dinámicas cambian, baja la libido de la mujer y muchas veces ese bebé en la cama es la forma de ‘no tengo ganas, me duele la cabeza, no me siento bien’ y por eso es bueno evaluar las causas por las que el niño va a terminar en la cama”, detalló la especialista invitada al programa ‘Hoy Día’ de Telemundo.

¿Es adecuado dejar dormir a los hijos en la cama de pareja?

“El ser humano y más los niños, van a buscar la tendencia de estar cerca de sus padres porque los niños pequeños van a sentir protección, pero para que estén bien, papá y mamá también tienen que estarlo y si bien hay un beneficio por el lado del apego seguro al traer al niño a la cama, normalmente, cuando esta práctica se da, hay un distanciamiento de la pareja porque la intimidad no es solo tener sexo, sino es abrazarla, caricias y cuando el bebé está en la cama las rutinas de sueño giran en torno a él. Se apaga el televisor y no hay tiempo de ver una serie porque se despierta o aléjate porque se metió entre nosotros y luego se despierta”, agregó.

SALUD | ¿Intrusos en la cama? Te explico lo bonito y lo feo de dormir con los hijos. (Foto: Pavel Danilyuk / Pexels)

La experta, quien es coach de padres, niños y adolescentes en Estados Unidos y comparte diversos consejos desde su cuenta @psicocoachkids en redes sociales, también explicó que más allá de papá y mamá, ambos son hombre y mujer y necesitan tener su espacio y no caer en “prácticas por desespero” como aceptar que se quede en el cuarto con tal que se duerma de una vez.

“Si lo decidí, lo elegí o lo negocié y el bebé está durmiendo con nosotros, es importante revisar 3 puntos: realmente esta práctica nos está haciendo felices a todos los miembros de la familia porque quizá hay una mamá que quiere hacer la práctica pero hay un papá insatisfecho; estamos descansando y teniendo un sueño reparador porque los niños dan vueltas en las noches y golpean; va a llegar una edad en la que el niño busque su independencia pero si lo haces a menos edad vas a lograr beneficios a corto plazo”, indicó.

