Seguramente, habrás usado el romero como algún ingrediente para preparar tus platos de comida, ya que otorga un sabor agradable. También tiene propiedades interesantes que lo posicionan como un buen remedio natural , pero ¿me creerías que existen muchas personas que están colocando esta planta en la entrada de su casa? Suele ser sorpresivo, pero tiene un significado que, cuando lo sepas, también serás el siguiente en aplicarlo.

Este acto tiene una relación estrecha al Feng Shui, una filosofía china ligada a equilibrar los distintos espacios de tu hogar para atraer la abundancia y la prosperidad . Es más, las plantas cumplen una función importante en esta creencia.

Al saber colocarlas en el lugar correcto de tu casa, su efecto energético provocará un beneficio increíble para ti y tu familia. Por esa razón, el romero es completamente valorada en el Feng Shui debido a sus propiedades energéticas y beneficios espirituales.

La planta de romero es un importante elemento para el Feng Shui. (Crédito: Pexels)

¿Por qué colocar una rama de romero en la entrada de tu casa?

Si te decides a colocar esta planta en la entrada de tu casa, permitirás el paso de energías positivas y, lo más importante, obtendrás protección. Sus propiedades funcionan como un guardián que impiden el paso de las vibraciones negativas que provienen de distintas partes.

No consideres que solo cumple una función protectora, también se vincula con la claridad mental y la memoria. Esta planta creará un ambiente más fresco y propicio para la concentración, permitiéndote que tomes mejores decisiones en beneficio de tu futuro. Esto significa la bienvenida de nuevas oportunidades en tu vida.

Esta planta tomará un efecto 'guardián' para protegerte de las malas vibras. (Crédito: Pexels)

¿Cómo colocar la rama de romero en la entrada de tu casa?

Si ya conseguiste una rama de romero, debes situarla en la puerta principal de tu casa, pues así estás permitiendo que la energía vital ingrese. Eso sí, debes colocarlo en una zona limpia, libre de obstáculos y que no sea fácil de manipular.

Es muy importante que esta planta esté fresca y en buen estado, ya que así su energía tendrá un mejor efecto. Si visualizas que se está secando o marchitando, es recomendable que la cambies.