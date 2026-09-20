A veces, algunas conductas dentro de una relación adquieren un significado diferente cuando se miran con distancia. Lo que al principio parecía una simple broma, una peculiaridad o una situación aislada puede terminar formando parte de un patrón que la persona reconoce después de terminar la relación.

En redes sociales, miles de usuarios contaron cuáles fueron esas señales que detectaron en las primeras etapas de sus relaciones, pero que decidieron ignorar o justificar. Sus experiencias van desde comentarios aparentemente inocentes hasta comportamientos que terminaron afectando su autoestima o su manera de interpretar lo que ocurría.

Cuando las bromas empiezan a lastimar

Según el portal Upworthy, una persona contó en Reddit que su pareja “bromeaba constantemente diciendo que otras personas eran más atractivas o más inteligentes”. Al principio lo consideró humor, pero con el tiempo entendió que aquellas bromas afectaban su autoestima. “Debí darme cuenta antes de que una relación en la que alguien te hace sentir inferior no es saludable”, escribió.

Otra experiencia ocurrió durante una cita en un restaurante. Una persona relató a BuzzFeed que, al comenzar a salir con su pareja, él vio la propina que un cliente había dejado para un mesero, la tomó y se la guardó con una expresión de satisfacción.

Después hizo lo mismo con las propinas de otras dos mesas. La relación continuó, pero posteriormente la persona lo describió como “arruinado económicamente, perezoso y con un sentido de derecho”.

Entre las señales mencionadas aparecen las bromas que afectan la autoestima, la indiferencia, la ira constante y el gaslighting. (Foto referencial: Magnific)

Indiferencia y situaciones difíciles de justificar

Otra señal mencionada fue la aparente falta de interés por tomar decisiones. “Ser indiferente a todo. No quieren dar su opinión sobre nada ni participar en la toma de decisiones, sin importar lo importante que sea”, escribió un usuario de Reddit.

Algo que inicialmente puede parecer tranquilidad o ausencia de conflictos puede terminar convirtiéndose en una dinámica en la que una sola persona carga con las decisiones y sus consecuencias.

También hubo quienes recordaron situaciones extrañas relacionadas con las exparejas. Una persona contó a BuzzFeed que la exesposa de su pareja apareció durante una de sus primeras citas y protagonizó una escena.

Él aseguró que “simplemente estaba teniendo dificultades para superar la separación”, pero las interrupciones continuaron, incluyendo bromas pesadas en el trabajo y la entrada a su automóvil. Finalmente, él terminó la relación para volver con su exesposa.

Ira constante y manipulación

Otra experiencia descrita en Bored Panda fue la de una persona cuya pareja parecía estar siempre molesta por algún motivo: “Ella siempre estaba enojada conmigo por algo. Alguna forma en que sentía que había sido maltratada, ignorada, etc”.

Con el tiempo, la persona llegó a pensar que aquella ira no estaba relacionada con algo específico que hubiera hecho, sino con la necesidad de encontrar a alguien sobre quien descargarla.

El gaslighting también apareció entre los relatos. “Ella decía que yo estaba gritando cuando no lo estaba. Decía que yo había dicho cosas hirientes y que ‘ni siquiera me daba cuenta de lo que estaba diciendo’”, contó una persona. Según su relato, terminó consultando a un psiquiatra por sugerencia de su pareja y tomando medicamentos durante siete años.

Revisar estos comportamientos puede ayudar a reconocer dinámicas que generan malestar y que merecen ser tomadas en serio. (Foto referencial: Magnific)

Cuando la intensidad llega demasiado rápido

Otra señal mencionada por Psychology Today es el love bombing, una dinámica caracterizada por una intensidad emocional que aparece muy pronto.

Frases como “Eres la única persona que me entiende. Nunca había conocido a alguien como tú”, acompañadas de mensajes constantes y grandes declaraciones de conexión después de pocas semanas, pueden resultar muy atractivas al comienzo.

Al mirar estas experiencias en retrospectiva, muchas personas coinciden en que las señales no necesariamente eran invisibles: estaban presentes, pero fueron minimizadas, explicadas o compensadas por los buenos momentos de la relación.

Una frase que aparece repetidamente en estos testimonios resume lo contado: “Si se siente extraño, es extraño”.

Aunque esa sensación por sí sola no determina qué está ocurriendo en una relación, prestar atención a ella puede ser un punto de partida para examinar comportamientos que generan incomodidad o dudas.